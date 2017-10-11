Биография заместителя председателя Госдумы Ольги Тимофеевой

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 октября 2017 года Госдума на заседании утвердила Ольгу Тимофееву вице-спикером нижней палаты парламента вместо Владимира Васильева, ранее назначенного врио главы Дагестана.

Кандидатуру Тимофеевой выдвинула фракция "Единая Россия".

Ольга Викторовна Тимофеева родилась 19 августа 1977 года в Ставрополе.

В 1999 году с отличием окончила Ставропольский государственный университет по специальности "юрист", в 2000 году - Ставропольскую государственную сельскохозяйственную академию (ныне - Ставропольский государственный аграрный университет) по специальности "финансы и кредит", в 2004 году - факультет профессиональной переподготовки Московского авиационного института (ныне имеет статус национального исследовательского университета) по президентской программе управленческих кадров, специальность "менеджмент". Получила дополнительное профессиональное образование в школе журналистики "Интерньюс".

С 1996 года почти 20 лет работала на ставропольском телевидении. В 1996-2006 годах - корреспондент, редактор службы новостей, юрист, ведущий - редактор отдела новостей, редактор выпуска редакции теленовостей, продюсер специальных проектов телекомпании "АТВ - Ставрополь". Автор и ведущая программы "Время говорить".

В 2006-2007 годах - помощник управляющего по связям с общественностью в филиале ОАО Банк ВТБ в Ставрополе.

В 2008-2012 годах - депутат Ставропольской городской думы.

12 октября 2008 года была избрана в Ставропольскую гордуму V созыва от регионального отделения партии "Единая Россия" (третий номер в списке кандидатов). Возглавляла комитет по информационной политике, взаимодействию с общественными и ветеранскими организациями. 13 марта 2011 года вновь стала депутатом Ставропольской гордумы VI созыва от одномандатного округа №13 (баллотировалась от "Единой России"). На выборах набрала 52,04% голосов, опередив своего ближайшего конкурента, кандидата от КПРФ Андрея Зайченко, почти на 33%.

С 2008 по 2011 год одновременно с исполнением депутатских обязанностей работала директором программ телекомпании "АТВ - Ставрополь", редактором-консультантом ООО "Ставрополь ТВ", а затем телекомпании "РЕН - Ставрополь".

В декабре 2011 года баллотировалась в Госдуму VI созыва по списку партии "Единая Россия" в составе Ставропольской региональной группы (седьмой номер в списке). Однако по итогам распределения депутатских мандатов в Думу не прошла.

17 мая 2012 года ей был передан вакантный мандат депутата Госдумы Валерия Зеренкова, назначенного врио губернатора Ставропольского края. 22 мая того же года Тимофеева приступила к исполнению депутатских полномочий. Вошла в состав фракции "Единая Россия", была членом комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

С 12 июня 2013 года - сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Руководитель рабочей группы "Общество и власть: прямой диалог".

В 2016 года стала федеральным уполномоченным "Единой России" по проведению предварительного внутрипартийного голосования (праймериз) по выборам кандидатов в Госдуму VII созыва от Ставрополья и Калмыкии. В мае того же года заняла первое место (68,23%) по итогам праймериз по федеральному избирательному округу в Ставропольском крае.

18 сентября 2016 года избрана в Госдуму VII созыва по списку партии "Единая Россия" (второй номер в региональной группе №25, Республика Калмыкия, Ставропольский край, Астраханская и Ростовская области). Вошла во фракцию "Единая Россия". 5 октября 2016 года возглавила думский комитет по экологии и охране окружающей среды.

Член Академии Российского телевидения (с 2010 года).

Член Союза журналистов России.

Общая сумма декларированного дохода за 2016 год составила 4 млн 646 тыс. руб.

Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2016).

Лауреат Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ - регион" в номинации "Лучший интервьюер" (2007).

Почетный гражданин города Ставрополя (2014).

Не замужем.