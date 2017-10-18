Биография предпринимателя Левона Айрапетяна

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 октября 2017 года стало известно о смерти российского предпринимателя армянского происхождения Левона Айрапетяна. Он отбывал наказание по делу о мошенничестве в исправительной колонии №12 в Мордовии.

Левон Гургенович Айрапетян родился 12 марта 1949 года в селе Ванк Мардакертского района Нагорно-Карабахской автономной области, СССР (ныне - на территории самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики) в семье школьного учителя.

После школы поступил на юридический факультет Ереванского государственного университета, но вскоре перевелся на философский факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

После окончания вуза учился в аспирантуре МГУ, но не окончив ее, уехал в конце 1970-х годов в составе стройотряда на комсомольские стройки. Работал в Уренгое, Тюмени; в 1980-х годах был начальником экспедиции глубокого бурения в Салехарде. Тогда же занялся журналистикой, сотрудничал с газетой "Комсомольская правда".

В 1988 году переехал в Москву. Организовывал выставку кооперативов в Лужниках, которую проводил горком ВЛКСМ и "Комсомольская правда". Затем занимался предпринимательской деятельностью. Работал в американской табачной компании Liggett Group, которая в 1990 году по инициативе московских властей создала совместное предприятие на базе завода "Дукат".

В 1991 году Айрапетян возглавил издательский дом "Собеседник" (годом ранее одноименная газета стала самостоятельным изданием, перестав быть еженедельным приложением к "Комсомольской правде"). В 1991-1994 годах был его генеральным директором, с 1994 года до кончины - председателем совета директоров. По состоянию на 2017 год, ему принадлежали 35% акций ООО "Собеседник".

В конце 1990-х годов занимался продажами в России и странах СНГ автомобилей концерна General Motors, с 1997 года был президентом дистрибьютора GM - компании "АТА Моторс" (в 2000-х годов GM начала продажи напрямую).

Также в 1990-х годах Айрапетян упоминался в СМИ как владелец бутика швейцарских часов Franck Muller в московском "Президент-отеле".

В интервью в конце 1999 года он утверждал, что дружил с мэром Москвы Юрием Лужковым, главой МВД Армении Сержем Саргсяном (с 2008 года - президент Армении), а также "решал дела по бизнесу" в Белом доме с вице-президентом США Аланом Гором.

В начале 2000-х годов владел нефтетрейдинговыми компаниями в Башкирии. Был одним из миноритарных акционеров Юниаструм-банка.

Айрапетян занимался благотворительной деятельностью. Финансировал восстановление храмов и инфраструктуры в Нагорном Карабахе, построил мебельную фабрику в своем родном селе.

15 июля 2014 года Айрапетян был задержан в московском аэропорту Домодедово, откуда планировал улететь в Ниццу, 17 июля его арестовали. Бизнесмену была инкриминирована организация присвоения и растраты, а затем легализация денежных средств в особо крупном размере (часть 4 статьи 160, части 4 статьи 174.1, часть 5 статьи 33 УК РФ). По утверждениям адвокатов, при аресте не было учтено, что Айрапетян страдает раком мочевого пузыря, сахарным диабетом II типа, гипертонической болезнью, а также то, что в 2010 году он перенес инсульт, после чего в 2010 и 2013 годах ему делали операции на сердце.

Уголовное дело в отношении Айрапетяна был связано с незаконной приватизацией и продажей предприятий башкирского топливно-энергетического комплекса, в том числе "Башнефти". В конце 1990-х годов эти компании оказались в собственности структур сына экс-президента Республики Башкортостан Урала Рахимова. В конце 2000-х годов "Башнефть" и ряд других предприятий были проданы АФК "Система". По данным следствия, Рахимов (в 2014 году скрылся за границей) и Айрапетян действовали сообща, разработав план хищения и последующей продажи акций "Башнефти".

Сообщалось, что показания против Айрапетяна дал экс-сенатор от Башкирии Игорь Изместьев, приговоренный в 2010 году к пожизненному заключению за убийства и терроризм.

3 октября 2014 года Айрапетян был переведен под домашний арест, в сентябре 2015 года освобожден под подписку о невыезде. Следствие по делу о хищении акций предприятий башкирского ТЭК продолжается.

В августе 2014 года против Айрапетяна было возбуждено еще одного уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Выяснилось, что летом 2010 года Айрапетян пообещал Тамаре Изместьевой добиться вынесения более мягкого приговора ее сыну за $700 тыс., но повлиять на приговор не смог. На время следствия и суда Айрапетян находился под подпиской о невыезде. 14 апреля 2016 года он был признан виновным в мошенничестве и приговорен Замоскворецким судом Москвы к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также он был обязан вернуть Изместьевой 20,8 млн руб.

У Айрапетяна осталась жена и четыре дочери.