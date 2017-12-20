История кризиса в Каталонии. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 декабря 2017 года пройдут досрочные парламентские выборы в Каталонии, автономной области Испании. Они были назначены испанским правительством после того, как 1 октября в автономии был проведен референдум об отделении от Испании.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о развитии кризиса, приведшего к одностороннему провозглашению независимости Каталонии.

Каталония

Каталония имеет статус автономной области с 1979 года (получила его после смерти Франсиско Франко и падения военно-националистической диктатуры). Расположена на северо-востоке Пиренейского полуострова. Административный центр - город Барселона, площадь - 32 тыс. кв. км (около 6% территории Королевства Испания), население - 7,5 млн человек (примерно 18% населения Испании). Официальные языки - каталанский, испанский, окситанский. Экономически это самая развитая индустриальная область Испании. Ее доля в ВВП страны в 2016 году составила 19,03%. Рост экономики региона - 3,5% (в среднем по Испании - 3,2%).

При этом долг Каталонии перед федеральным бюджетом составляет более €52 млрд. Область имеет парламент и правительство.

Каталонцы, заявляющие о своей исторической и культурной обособленности, неоднократно поднимали вопрос об отделении от королевства. Однако в конституции страны нет статьи, позволяющей автономиям проводить референдумы без согласования с центральным правительством и объявлять о независимости в одностороннем порядке. Единственной возможностью достижения суверенитета является внесение в основной закон изменений, которые должны получить одобрение большинства граждан Испании. Кроме того, 155-я статья конституции разрешает центральным властям приостанавливать самоуправление и вводить прямое правление.

В 2009-2015 годах

В 2009-2010 годах по Каталонии прошла новая волна сепаратистских настроений. Тогда в автономии состоялось несколько неофициальных опросов, около 90% участников которых высказались за независимость от Испании. Сепаратистские настроения усилились в 2012 году на фоне экономического спада в Испании.

В январе 2013 года каталонский парламент провозгласил область "суверенным политическим и правовым субъектом Испании" и объявил о проведении референдума по ее будущему статусу. Однако в марте 2014 года Конституционный суд Испании (КС) признал это решение противоречащим конституции.

В связи с этим в сентябре 2014 года каталонский парламент принял закон "о проведении опросов населения, не имеющих характер референдума" (организуется добровольцами без участия властей области). 9 ноября 2014 года в таком опросе приняли участие 2,25 млн человек старше 16 лет (37% от 5,4 млн имеющих право голоса). 80,76% респондентов высказались за независимость. КС Испании признал опрос противоречащим конституции.

После победы на выборах в октябре 2015 года сторонников независимости кризис начал набирать обороты. В ноябре 2015 года каталонский парламент принял резолюцию о "начале процесса создания независимого государства Каталония в виде республики". За нее проголосовали коалиция "Вместе "за" Артура Маса (президент Каталонии в 2010-2016 годах) и партия "Кандидаты за народное единство", имевшие в парламенте автономии большинство - 72 места из 135. Против были 63 депутата - представители Народной партии Каталонии, партии "Граждане" и каталонские социалисты. В декабре 2015 года КС Испании признал эту резолюцию неконституционной.

2016-2017 годы

В январе 2016 года президентом автономии был избран Карлес Пучдемон, продолживший политику Артура Маса, направленную на достижение независимости (в марте 2017 года Высший суд справедливости Каталонии признал Маса виновным в проведении незаконного референдума в 2014 году и запретил ему занимать государственные должности в течение двух лет).

В июле 2016 года парламент Каталонии принял новую резолюцию. В ней, в частности, говорилось, что "народ Каталонии имеет законное право" начать юридический процесс, который будет состоять из нескольких этапов: подготовка, отделение от Испании и проведение выборов, по итогам которых будет избран парламент. 1 августа 2016 года КС Испании приостановил ее действие.

Вопреки этому решению, 6 сентября 2017 года каталонский парламент одобрил закон о проведении референдума о самоопределении Каталонии (его поддержали 72 депутата, воздержались 11, не участвовали в голосовании 52). Уже 8 сентября был принят закон о регулировании выхода из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников независимости (за него высказался 71 депутат, против - 10, воздержавшихся не было, 54 отсутствовали). 17 октября эти законы были признаны противоречащими конституции Испании.

Накануне референдума

20 сентября в ходе спецоперации Гражданской гвардии и полиции Испании были изъяты почти 10 млн бюллетеней для голосования.

21 сентября Мадрид приостановил субсидирование Каталонии, чтобы исключить финансирование организации референдума (испанское правительство взяло на себя основные выплаты, за которые отвечало каталонское правительство - на здравоохранение, образование, соцуслуги). В ответ на эти меры более чем в 40 городах страны прошли акции протеста, самая крупная из них - 21 сентября в Барселоне - собрала около 40 тыс. человек.

30 сентября, накануне голосования, испанской полиции был дан приказ закрыть школы, где должны были располагаться избирательные участки, а также изъять урны. Несмотря на сопротивление каталонцев, подразделениям национальной полиции удалось взять под контроль примерно треть из 2 тыс. 315 избирательных участков.

Референдум и его итоги

1 октября гражданам было предложено ответить на вопрос: "Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

Выполняя постановления испанского суда, сотрудники национальной полиции и Гражданской гвардии пытались пресечь работу участков для голосования (была свернута работа еще порядка 300 участков). Кроме того, для срыва процесса регистрации избирательные участки были лишены доступа к интернету. Действия полицейских и гвардейцев привели к стычкам с голосующими, в ряде случаев были применены резиновые пули и слезоточивый газ. По данным властей Каталонии, в результате этих инцидентов разного рода повреждения получили 844 человека. МВД Испании сообщило о ранениях у более 400 сотрудников правоохранительных органов.

Из 5,3 млн обладающих правом голоса жителей региона в голосовании приняли участие только 43% каталонцев (2,28 млн). Из них 90,18% (более 2,04 млн) поддержали независимость, против разрыва с королевством высказались 7,83% (177,5 тыс.), 2% (44,9 тыс.) опустили в урны пустые бюллетени. Мадрид в очередной раз квалифицировал действия властей Каталонии неконституционными, а проведенный референдум - нелегитимным.

После референдума

10 октября 2017 года Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, председатель парламента Каталонии Карме Форкадель и 72 депутата законодательного органа (большинство) подписали декларацию о провозглашении независимости региона от Испании ("Декларация народных представителей Каталонии"). Однако ее вступление в силу было отложено на период проведения переговоров с правительством в Мадриде, в ходе которых предполагалось договориться об урегулировании кризиса без разрыва торгово-экономических связей Каталонии с Испанией и ЕС.

Однако власти Испании не пошли на переговоры. 27 октября, после напряженных дискуссий в правительстве и парламенте Каталонии (25-26 октября), каталонский парламент большинством голосов принял резолюцию о провозглашении независимости автономии от Испании. Представители оппозиции в голосовании не участвовали. 8 ноября КС Испании признал эту резолюцию недействительной.

Ограничение самоуправления и последующие события

27 октября Сенат Испании одобрил применение 155-й статьи конституции (впервые в истории страны), позволяющей ограничить самоуправление автономии. От должности были отстранены члены каталонского правительства, местный парламент был распущен. Часть депутатов и членов правительства была арестована. 30 октября Пучдемон, которому были предъявлены обвинения в мятеже, подстрекательстве к нему и финансовых нарушениях, уехал в Брюссель (в Испании ему грозит до 15 лет лишения свободы).

2 декабря 2017 года премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что кризис в Каталонии урегулирован. По его словам, после применения 155-й статьи конституции и введения прямого управления законность на территории страны восстановлена.

Выборы 21 декабря

Испанские власти рассчитывают, что после выборов в парламенте Каталонии сократится число сторонников независимости. При этом Рахой заявил, что всем арестованным лидерам сепаратистского движения, а также находящемуся в Бельгии Пучдемону разрешено принять участие в выборах, подчеркивая, что "это их право" (в случае прохождения в парламент они получат депутатскую неприкосновенность).

По мнению ряда экспертов, после выборов кризис не будет разрешен, а возможно вспыхнет с новой силой. Это голосование может стать новым референдумом о независимости, но, в отличие от октябрьского, уже признанным центральными властями.