Биография российского физика Евгения Аврорина

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 января 2018 года в Челябинске на 86 году жизни умер советский и российский физик-теоретик, академик Российской академии наук (РАН) Евгений Аврорин.

Евгений Николаевич Аврорин родился 11 июля 1932 года в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург). Его отец - Николай Александрович Аврорин - был доктором географических наук, основателем самого северного в мире и единственного за полярным кругом ботанического сада в городе Кировск на Кольском полуострове.

В 1954 году Евгений Аврорин окончил физический факультет Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова.

В 1961 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1974-м стал доктором физико-математических наук. В 1987 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР (ныне - РАН), в 1992-м - академиком РАН. Являлся членом Отделения физических наук и Уральского отделения Академии наук.

После окончания МГУ в течение года работал в КБ-11 (ныне - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики; город Саров, Нижегородская область), где под руководством Игоря Курчатова, Льва Феоктистова, Якова Зельдовича и Андрея Сахарова участвовал в разработке первого советского двухкаскадного термоядерного заряда РДС-37 (испытание состоялось 22 ноября 1955 года).

В 1955 году Аврорин был переведен во второй советский оружейный ядерный центр - НИИ-1011, который впоследствии был преобразован во Всесоюзный НИИ приборостроения, затем во Всесоюзный НИИ технической физики (ныне - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина, РФЯЦ-ВНИИТФ; город Снежинск, Челябинская область).

В 1957 году под научным руководством Евгения Аврорина и физика Юрия Романова на полигоне Минобороны СССР на острове Новая Земля был успешно проведен первый отечественный физический опыт по исследованию закономерностей протекания высокоинтенсивных процессов и свойств веществ в экстремальных условиях ядерного взрыва. Результаты этого опыта легли в основу кандидатской диссертации Аврорина. Впоследствии ученый разработал теоретические основы ядерно-взрывных устройств для мирного применения (создания подземных нефтехранилищ, дроблении руды и др.), оставляющих минимальные радиоактивные загрязнения.

С 1964 года работал начальником теоретического отдела, в 1978-1985 годах - начальником теоретического отделения Всесоюзного НИИ приборостроения. Одновременно с 1979-го являлся заместителем научного руководителя института Евгения Забабахина (1917-1984). В 1985-м был назначен научным руководителем института.

С декабря 1996 по декабрь 1998 года, Аврорин совмещал должности директора и научного руководителя Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики им. академика Е. И. Забабахина. С 2007-го до смерти являлся почетным научным руководителем РФЯЦ-ВНИИТФ.

Евгений Аврорин - участник Пагуошского движения ученых. Был председателем Снежинского отделения (2009-2014) и членом (2009-2018) Российского Пагуошского комитета при президиуме РАН.

Являлся членом Совета по научно-технической политике при президенте РФ (1995-1997), Совета при президенте РФ по науке, технологиям и образованию (2001-2005).

Избирался депутатом Снежинского городского совета (1968-1973) и Челябинского областного совета депутатов (1973-1977).

Герой Социалистического Труда (1966; за работы в области создания ядерных зарядов для мирных применений), лауреат Ленинской премии (1963; за участие в 1961-1962 годах в создании термоядерного щита СССР).

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1956), Ленина (1966 - со звездой Героя Соцтруда, 1987), "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней (2006, 1999), медалью "Ветеран труда" (1988), почетными грамотами правительства РФ (2007) и президента РФ (2012). Отмечен нагрудными знаками "Академик И. В. Курчатов" I степени (2007), "Академик А. П. Александров" (2012), "Е. П. Славский" (2015), золотой медалью им. И. В. Курчатова РАН (2013). В 1999 году был удостоен премии им. В. П. Макеева (учреждена КБ Машиностроения), в 2012-м - Демидовской премии (создана по инициативе Уральского отделения РАН).

Опубликовал 215 научных работ.

Являлся членом редколлегий журналов "Вопросы радиационной безопасности" и "Атомная энергия".

В 1963 году был занесен в Книгу трудовой славы города Снежинск, в 1997-м стал почетным гражданином этого города.