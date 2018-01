Биография лидера рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 января в Лондоне на 47 году жизни скончалась лидер ирландской рок-группы The Cranberries, вокалист и автор песен Долорес О'Риордан.

Долорес О'Риордан (полное имя - Долорес Мери Эйлин О'Риордан) родилась 6 сентября 1971 года в Беллибрикене, пригороде г. Лимерика, в Ирландии. Она была младшей из семи детей в небогатой фермерской семье. С детства занималась музыкой: пела в церковном хоре, играла на пианино и училась ирландским народным танцам. В более позднем возрасте освоила гитару и мандолину. По собственным воспоминаниям, свою первую песню написала в 12 лет.

В 1990 году основатели группы музыкальной группы The Cranberry Saw Us (позднее - The Cranberries; с англ. - "Клюква") Ноэл и Майк Хоганы после ухода из команды певца, Ниалла Куинна, решили найти нового солиста. О'Риордан успешно прошла прослушивание, сочинив текст и спев вокальную партию для демозаписей группы. Впоследствии она стала лицом и лидером The Cranberries.

С 1990 по 2003 годы в составе этой группы О'Риордан записала пять альбомов. Второй диск, NoNeedtoArgue (1994) удостоился премии "Джуно" - основной музыкальной награды Канады, его общий тираж составил порядка 20 млн экземпляров. А самый известный сингл Zombie, протестный хит, написанный О'Риордан в 1994 году в ответ на очередной теракт Ирландской республиканской армии, получил Европейскую музыкальную награду телеканала MTV в номинации "Лучшая песня" (1995).

После фактического распада The Cranberries в 2003 году О'Риордан занялась сольной карьерой. В этом качестве она выпустила диски AreYouListening? (2007) и NoBaggage (2009), записала песню Ave Maria для фильма "Страсти Христовы" (2004), приняла участие в совместных проектах с немецкой электронной группой Jam & Spoon и итальянским певцом Zucchero. В 2006 году Долорес сыграла эпизодическую роль в фильме Френка Корачи "Клик: с пультом по жизни", в котором исполнила новую версию хита The Cranberries - Linger.

Впоследствии она также присоединилась к группе Jetlag (с 2016 года - D.A.R.K.), играющей в стиле "альтернативный рок", и приняла участие в качестве наставника в третьем сезоне вокального шоу The Voice of Ireland ("Голос Ирландии"; 2013-2014).

В 2009 году участники The Cranberries объявили о воссоединении группы и выпустили два новых альбома: Roses (2012) и SomethingElse (2017). Намеченный на 2017 год тур в поддержку последнего альбома был отменен в самом начале в связи с проблемами со здоровьем у О'Риордан. В январе 2018 года группа занималась записью новой музыки на студии в Лондоне.

О'Риордан была замужем за бывшим менеджером группы Duran Duran Доном Бертоном (1994-2014). Сын - Тэйлор Бакстер Бертон (род. 1997), дочери - Молли Ли (род. 2001) и Дакота Рейн (род. 2005).