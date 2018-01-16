Биография политического деятеля Виктора Анпилова

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 января 2018 г. скончался лидер движения "Трудовая Россия" Виктор Анпилов. Об этом ТАСС сообщила экс-депутат Госдумы РФ Дарья Митина.

Виктор Иванович Анпилов родился 2 октября 1945 г. в селе Белая Глина Краснодарского края в крестьянской семье, был младшим из шестерых детей. Отец - гончар по профессии был инвалидом Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., мать работала поваром в детском доме.

В 1962 г. Виктор Анпилов окончил ремесленное училище в г. Таганроге по специальности "слесарь", затем школу рабочей молодежи. В 1973 г. завершил образование на международном отделении факультета журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

В 1962-1964 гг. работал слесарем-сборщиком на Таганрогском комбайновом заводе.

В 1964-1967 гг. служил в Вооруженных силах СССР.

В 1972 г. вступил в Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС), оставался членом партии до прекращения ее деятельности в 1991 г.

В 1967-1968 гг. - корреспондент газеты "Путь Октября" Белоглинского района Краснодарского края.

В 1973-1974 гг. работал переводчиком в Кубинском институте нефти в Гаване.

С 1974 по 1978 г. - корреспондент районной газеты "Ленинец" Ленинского района Московской области.

С 1978 г. - корреспондент, с 1981 г. - политический комментатор Главной редакции радиовещания на страны Латинской Америки Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио). В 1984-1985 гг. был корреспондентом Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию в Никарагуа в период активных боевых действий между левым движением сандинистов, которое находилось у власти, и вооруженной оппозицией - т. н. контрас. После возвращения в СССР вновь работал на Гостелерадио.

18 марта 1990 г. баллотировался в народные депутаты РСФСР по Нижегородскому национально-территориальному округу №3 (Москва), проиграл выборы тележурналисту программы "Взгляд" Владимиру Мукусеву.

В 1990-1993 гг. - депутат Московского городского Совета народных депутатов (Моссовета). Был избран 18 марта 1990 г. по Солнцевскому округу №401, в Моссовете входил в коммунистическую фракцию "Москва".

В 1990 г. вступил в Объединенный фронт трудящихся СССР и Движение коммунистической инициативы.

С осени 1990 г. являлся учредителем и главным редактором газеты "Молния" (в 1992-1996 г. газета была центральным органом Российской коммунистической рабочей партии).

В начале 1990-х гг. был в числе главных инициаторов создания ряда коммунистических организаций, в частности движения "Трудовая Москва" (октябрь-ноябрь 1991 г.) и движения "Трудовая Россия" (ноябрь-декабрь 1991 г.). Получил известность как организатор массовых коммунистических манифестаций и акций протеста в Москве.

В октябре 1991 г. на учредительной конференции Московской организации коммунистов России был избран первым секретарем ее оргкомитета.

В ноябре 1991 г. на учредительном съезде Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) в Екатеринбурге был избран членом центрального комитета (ЦК) РКРП, с января 1992 г. по апрель 1996 г. - секретарь ЦК РКРП. В сентябре 1996 г. исключен из числа членов РКРП с формулировкой "за открытое противодействие выполнению решений V съезда партии в Московской организации и личное неподчинение им, <…> за организацию фракции в РКРП".

В мае 1991 г. заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост мэра Москвы, но не смог собрать необходимого для участия в выборах числа подписей. На выборах президента РСФСР в июне 1991 г. был доверенным лицом кандидата Альберта Макашова.

В октябре 1992 г. на учредительном съезде общественно- политического движения "Трудовая Россия" был избран членом координационного совета и председателем его исполкома. В октябре 1992 г. Виктор Анпилов не позволил ряду руководителей "Трудовой России" присоединиться к Фронту национального спасения (ФНС), который объединял представителей национально-патриотической и левой оппозиции. В декабре 1992 г. на съезде РКРП в Челябинске настоял на исключении из руководящих органов партии почти всех сторонников вступления в ФНС.

В феврале 1993 г. во время II восстановительного съезда Коммунистической партии Российской Федерации был одним из организаторов параллельного II съезда Коммунистической партии РСФСР, на котором было заявлено о переименовании КП РСФСР в РКРП, а КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым была объявлена "ревизионистской".

Виктор Анпилов был одним из руководителей демонстрации 1 мая 1993 г. в Москве, которая закончилась столкновениями манифестантов с милицией. 8 мая 1993 г. был похищен неизвестными, вывезен в Подмосковье и избит. Позднее обвинял в похищении работников правоохранительных органов.

В мае 1993 г. прокурор Москвы Геннадий Пономарев обратился в Моссовет с ходатайством о снятии с Анпилова депутатской неприкосновенности в связи с предъявленными ему обвинениями по ч. 2 ст. 166-1 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение порядка организации и проведения уличного шествия"), а также по ст. 171-3 ("Нарушение порядка представления контрольных и обязательных экземпляров печатных изделий", в связи с изданием газеты "Молния"). 26 мая 1993 г. Моссовет отклонил ходатайство, так как большинство депутатов возложило ответственность за события 1 мая на представителей исполнительной власти.

21 сентября 1993 г., после указа президента РФ Бориса Ельцина №1400 о роспуске Верховного совета и Съезда народных депутатов РФ, Виктор Анпилов призвал своих сторонников защищать органы законодательной власти. 3 октября 1993 г. он был одним из организаторов демонстрации "Всенародное Вече на Октябрьской площади", участники которой прорвали блокаду милиции вокруг Дома Советов (место заседаний Верховного совета и Съезда народных депутатов). В ту же ночь Виктор Анпилов участвовал в манифестации у телецентра "Останкино". После штурма Дома Советов войсками, выполнявшими приказы Бориса Ельцина, скрывался в Тульской области, где был арестован 7 октября 1993 г. Освобожден из следственного изолятора Лефортово 26 февраля 1994 г. по парламентской амнистии.

После ввода федеральных войск в Чечню в декабре 1994 г. обратился к чеченским сепаратистам с призывом "смелее поднимать красное знамя" и выразил удовлетворение "уникальной возможностью перевести начавшуюся гражданскую войну в войну за нашу великую Родину". На митинге 23 февраля 1995 г. призвал российских военных создавать "отряды защиты Советов" и восстанавливать законность в стране.

17 декабря 1995 г. баллотировался в Государственную думу РФ II созыва по списку избирательного блока "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз". Был третьим номером в центральной части списка после Виктора Тюлькина и Анатолия Крючкова. Также выдвигался по Балаковскому одномандатному округу №156 (Саратовская область). В Думу не прошел. Список блока "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз" не преодолел 5-процентный избирательный барьер, набрав 4,53%. В округе Виктор Анпилов с результатом 10,25% занял третье место, победил кандидат от КПРФ Александр Максаков (25,58%).

На президентских выборах 1996 г. от имени движения "Трудовая Россия" поддержал лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

На IV съезде "Трудовой России" 5 октября 1996 г. произошел раскол между Виктором Анпиловым и сторонниками первого секретаря РКРП Виктора Тюлькина. Члены РКРП создали свою организацию "Трудовая Россия" во главе с депутатом Госдумы РФ Владимиром Григорьевым, а группа сторонников Анпилова - свою. Виктор Анпилов занимал пост председателя исполкома "Трудовой России" до 2012 г., позднее стал его почетным председателем.

В сентябре 1997 г. Анпилов от лица "Трудовой России" заключил соглашение о совместных действиях с Национал-большевистской партией Эдуарда Лимонова и Союзом офицеров Станислава Терехова. Была создана коалиция под названием "Фронт трудового народа, армии и молодежи - за СССР".

В январе 1999 был избран председателем избирательного блока "Трудовая Россия - офицеры - за СССР" (позднее был зарегистрирован Центризбиркомом РФ как "Сталинский блок - за СССР"). Объединение было создано Виктором Анпиловым совместно с председателем Союза офицеров Станиславом Тереховым и Евгением Джугашвили, внуком советского лидера Иосифа Сталина (Джугашвили).

19 декабря 1999 г. баллотировался в Государственную думу РФ III созыва, возглавлял список "Сталинского блока - за СССР". В Думу не прошел, так как избирательное объединение набрало 0,61%, не преодолев 5-процентный барьер.

18 марта 2001 г. участвовал в дополнительных выборах в Госдуму РФ III созыва по Коломенскому одномандатному округу №106 (Московская область). По итогам голосования занял второе место (13,9%), проиграв президенту некоммерческого партнерства "Объединение структур безопасности "ОскордъЕврогард" Геннадию Гудкову.

28 сентября 2001 г. Виктор Анпилов был зарегистрирован кандидатом в депутаты Новосибирского областного Совета III созыва. 23 октября 2001 г. Новосибирский областной суд принял решение об отмене регистрации избирательного блока "Сталинский блок - коммунисты", от которого пытался выдвинуться Анпилов.

16 декабря 2001 г. баллотировался в Московскую городскую думу III созыва по округу №29 (п. Внуково, Новопеределкино, Солнцево, Тропарево-Никулино). По итогам голосования занял второе место с результатом 20,22%, в округе победил председатель Мосгордумы предыдущего созыва Владимир Платонов (59,53%).

7 декабря 2003 г. баллотировался в Государственную думу РФ IV созыва по Шахтинскому одномандатному округу №148 (Ростовская область). В Думу не прошел, заняв третье место (9,85%). В округе победил самовыдвиженец, депутат Госдумы III созыва Владимир Катальников (44,65%).

31 декабря 2003 г. призвал своих сторонников бойкотировать выборы президента РФ.

В январе 2004 г. между Виктором Анпиловым и Сергеем Удальцовым, лидером "Авангарда красной молодежи" (АКМ) - молодежного крыла "Трудовой России", произошел конфликт. Сторонники Удальцова заявили, что лидер движения "лишь на словах декларирует радикализм, но на практике никаких реальный действий не предпринимает". Сам Анпилов обвинил своих противников в "мелкобуржуазном левачестве", "провокациях против "Трудовой России" и всего левого движения", а также в поддержке Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова. В результате АКМ вышел из состава "Трудовой России".

11-12 июля 2006 г. Виктор Анпилов участвовал в конференции "Другая Россия", которую организовали Гарри Каспаров, Людмила Алексеева и Георгий Сатаров при участии Михаила Касьянова и Эдуарда Лимонова. По ее итогам была образована коалиция оппозиционных политических сил, куда "Трудовая Россия" вошла в качестве наблюдателя. Однако уже в марте 2007 г. Анпилов заявил, что его партия отказывается от сотрудничества с "Другой Россией", не желая участвовать в "бессмысленных, беспрограмных, бессистемных акциях".

Летом 2007 г. вел переговоры с рядом партий о включении своей кандидатуры в партийные списки на выборах в Госдуму РФ V созыва. В частности, сообщалось о переговорах Виктора Анпилова с представителями "Справедливой России". СМИ сообщали, что Анпилов войдет в региональную часть списка партии по Свердловской области. Однако на практике соответствующие договоренности не были достигнуты.

9 февраля 2012 г. Виктор Анпилов был зарегистрирован доверенным лицом кандидата в президенты РФ, лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Осенью 2017 г. выступил в поддержку кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. 7 января 2018 г. на Красной площади Виктор Анпилов был задержан сотрудниками полиции за одиночный пикет в поддержку кандидата от коммунистов.

13 января 2018 г. стало известно, что Виктор Анпилов в тяжелом состоянии после обширного инсульта был госпитализирован в Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифософского.

Был автором книг воспоминаний "Наша борьба" (2002), "Постижение свободы" (2010).

Владел испанским, португальским и английским языками.

Был женат. Супруга - Вера Емельяновна Анпилова (брак заключен в 1976 г.). Дочь - Анастасия, закончила Институт иностранных языков им. Мориса Тореза, сын - Сергей.