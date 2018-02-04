Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 февраля 2018 года истекает срок выполнения обязательств по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений, заключенному между Россией и США в 2010 году. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории заключения этого документа и его основных положениях.

История

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, Пражский договор) был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге.

Его официальное название - Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Впервые предложение о разработке СНВ-3 обсуждалось еще в марте 1997 года в ходе консультаций президентов РФ и США Бориса Ельцина и Билла Клинтона в Хельсинки. В СНВ-3 по версии 1997 года планировалось установить "потолки" на уровне 2000-2500 стратегических ядерных боезарядов и придать договору бессрочный характер (переговоры по этому соглашению были безрезультатными). С инициативой начать новый переговорный процесс в июне 2006 года выступил президент РФ Владимир Путин. К разработке документа эксперты приступили после встречи президентов Дмитрия Медведева и Барака Обамы в Лондоне 1 апреля 2009 года (в рамках саммита Группы 20). Переговоры завершились спустя 11 месяцев подписанием документа.

Основные положения

Договор предусматривает, что каждая из сторон сокращает и ограничивает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу (и в дальнейшем) их суммарные количества не превышали: 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ); 1550 единиц для боезарядов на них; 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок (ПУ) МБР и БРПЛ, а также ТБ.

Договор впервые ввел понятия "неразвернутые" носители и ПУ, т. е. не находящиеся в боевой готовности, а используемые для обучения или испытания, не имеющие боеголовок (СНВ-1 и СНВ-2 охватывали ядерные боезаряды, размещенные на развернутых стратегических носителях).

Каждая из сторон имеет право самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических наступательных вооружений в суммарных пределах, установленных договором. В договоре зафиксирован запрет на базирование СНВ за пределами национальной территории.

Два положения документа касаются противоракетной обороны (ПРО): первое - о взаимосвязи стратегических наступательных (ядерное оружие) и стратегических оборонительных вооружений (системы противоракетной обороны), второе - о запрете на переоборудование пусковых установок МБР и БРПЛ в пусковые установки для перехватчиков ПРО, также как и их обратное переоборудование.

Ограничения в отношении противоракетной обороны отсутствуют. Неучтенным остался и так называемый "возвратный потенциал" - складированные ядерные боезаряды. Технически эта часть ядерного арсенала может быть развернута достаточно быстро, если какая-либо из сторон перестает выполнять Договор.

Верификационный механизм обеспечивает необратимость и транспарентность процесса сокращений СНВ. Обмен телеметрической информацией о пусках ракет осуществляется по взаимному согласованию и на паритетной основе не более чем по 5 пускам в год. Производить обмен информацией о количестве боеголовок и носителей стороны должны два раза в год.

Договор дополняют протокол и технические приложения к нему, имеющие равную с ним юридическую силу.

Ратификация

И в США, и в РФ документ был внесен на ратификацию в мае 2010 года. Сенат США одобрил его 22 декабря 2010 года, Госдума и Совет Федерации РФ - 25 и 26 января 2011 года.

При ратификации стороны сделали ряд оговорок. В резолюции Конгресса США отмечалось, что "новый договор не накладывает ограничений на развертывание систем ПРО, в том числе в Европе". Россия оставила за собой право выйти из договора, если ПРО США достигнет той стадии развития, когда станет представлять угрозу РФ. Отдельно было указано, что положения преамбулы, где прописана взаимосвязь СНВ и ПРО, имеют юридическую силу и должны в полном объеме учитываться сторонами.

Законы о ратификации были подписаны президентом РФ 28 января 2011 года, президентом США - 2 февраля 2011 года. Обмен ратификационными грамотами состоялся 5 февраля 2011 года в Мюнхене. Тогда же документ вступил в силу и заменил Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) от 31 июля 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП) от 24 мая 2002 года.

Консультативная комиссия

Для содействия осуществлению целей и положений договора была учреждена Двусторонняя консультативная комиссия (ДКК). Ее заседания созываются на нерегулярной основе по запросу любой из сторон. В составе ДКК могут образовываться рабочие группы для обсуждения различных проблем. Повестка дня заседаний комиссии и ее работа, как правило, не предается огласке.

Срок действия

Действие договора рассчитано на 10 лет, если до истечения этого срока он не будет заменен последующим соглашением о сокращении и ограничении СНВ. Стороны могут договориться о продлении действия договора на период не более пяти лет. Договор включает положение о выходе из него.