Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира

3 сентября КНДР провела очередные испытания ядерного заряда. По официальным утверждениям Пхеньяна, был подорван водородный заряд. Оценки мощности взорванной бомбы разнятся: по данным минобороны Японии, она составила 120 килотонн, по сведениям Южной Кореи — 100.

КНДР с 2006 по 2016 годы было проведено пять ядерных испытаний, нынешнее стало шестым. Однако в этот раз, как утверждает агентство ЦТАК, масса и габариты взорванного заряда подходят для его использования в качестве боевой части (БЧ) межконтинентальной баллистической ракеты.

О том, кто сегодня владеет самым разрушительным оружием за всю историю человечества, в каком количестве и качестве — в материале ТАСС.

Ядерный потенциал КНДР © REUTERS/Toru Hanai По оценке американского неправительственного Института науки и международной безопасности (ИНМБ), ядерный арсенал КНДР насчитывает от 13 до 21 ядерного боезаряда. По прогнозам специалистов в США, к 2020 году Пхеньян будет иметь от 20 до 125 ядерных взрывных устройств. Плутоний для ядерных БЧ производится КНДР в ядерном научно-исследовательском центре в Йонбене.

В 1968 году был подписан Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), он вступил в силу в 1970-м. Статус официальных ядерных держав тогда получили США, Великобритания, Франция, Китай и СССР. После распада Советского Союза этот статус сохранила за собой Россия, а Белоруссия, Казахстан и Украина присоединились к ДНЯО в качестве неядерных государств.

Договор определил, что "государством, обладающим ядерным оружием (ЯО), является государство, которое произвело и взорвало ядерное оружие или другое ядерное взрывное устройство до 1 января 1967 года".

Документ содержит встречные обязательства ядерных и неядерных государств. Первые обязались "не передавать кому бы то ни было это оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над ними ни прямо, ни косвенно, равно как никоим образом не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, к производству или приобретению каким-либо иным способом ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над ними". Государства, не обладающие ЯО, обязались не производить и не приобретать его. Договор не запрещает размещение ядерного оружия на территории государств, не обладающих им.

Развернуть Посол США в СССР Льюллин Томпсон, министр иностранных дел СССР Андрей Громыко и посол Великобритании в СССР сэр Джеффри Харрисон во время подписания ДНЯО, 1968 год © Алексей Стужин и Валентин Черединцев/ТАСС Посол США в СССР Льюллин Томпсон, министр иностранных дел СССР Андрей Громыко и посол Великобритании в СССР сэр Джеффри Харрисон во время подписания ДНЯО, 1968 год © Алексей Стужин и Валентин Черединцев/ТАСС

ДНЯО также закрепил право всех участников на исследования, производство и использование атомной энергии в мирных целях. Выполнение неядерными странами своих обязательств по нераспространению ЯО контролирует Международное агентство по атомной энергии.

Важным дополнением к договору стала резолюция ООН от 19 июня 1968 года и заявления трех ядерных держав (СССР, США и Великобритании) о гарантиях безопасности государств-участников, не обладающих ЯО — в случае ядерного нападения на неядерное государство или угрозы такого нападения Совет безопасности ООН и, прежде всего, его постоянные члены, располагающие ядерным оружием, должны немедленно действовать для отражения агрессии.

В настоящее время в договоре участвует 191 государство. Вне документа остаются Индия и Пакистан, в 2003 году из него окончательно вышла КНДР (участвовала в ДНЯО в 1985–1993 и 1994–2003 годах). Неизвестным остается статус Израиля: если Индия, Пакистан и КНДР фактически обладают ядерным оружием, то Израиль официально не подтверждает и не опровергает наличие таких средств у себя, хотя, по оценкам экспертов, имеет и носители, и технические возможности для производства ЯО.

Согласно докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), опубликованному в июле 2017 года, общее количество единиц ядерного оружия в мире сокращается. Совокупное количество боеголовок сегодня оценивается в 14 935, в 2016 году — 15 395. К началу этого года девять ядерных держав, отмечает институт, — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР — располагали 4,15 тыс. оперативно развернутых* (терминология СИПРИ в данном случае отличается от общепринятой, подробнее ниже — прим. ТАСС) единиц ЯО.

В основном численное сокращение мировых запасов ядерного оружия происходит за счет США и России, на долю которых приходится около 93% общего объема всех арсеналов. Однако, отмечается в докладе, несмотря на продолжающуюся работу по Договору о сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), темпы сокращения остаются медленными. Одновременно с этим обе страны — и США, и Россия — осуществляют масштабную и дорогостоящую модернизацию своих ядерных запасов, пишет СИПРИ.

Данные СИПРИ по странам:

Россия — 7 тыс. боеголовок (в том числе 1,95 тыс. развернуты*, 2,35 тыс. находятся на хранении и могут быть использованы после подготовки, включающей транспортировку и установку на носители, и 2,7 тыс. сняты с вооружения и ожидают утилизации);

США — 6,8 тыс. ядерных боеголовок (1,8 тыс., 2,2 тыс. и 2,8 тыс. соответственно);

Великобритания — 215 (120 и 95; снятых с вооружения боеголовок не имеет);

Франция — 300 (280, 10 и 10);

Китай — 270** (СИПРИ указывает "все на хранении", однако в действительности количество боеголовок на развернутых носителях КНР неизвестно);

Индия — 120–130 (все на хранении);

Пакистан — 130–140 (все на хранении);

Израиль — 80 (все на хранении);

КНДР — 10–20 (оценочные данные, так как нет открытых источников, подтверждающих, что страна произвела или развернула такое число боеголовок).

*Под развернутыми Стокгольмский институт понимает боеголовки, установленные на ракеты или находящиеся на базах оперативных сил.

**По другим оценкам, ядерный потенциал Китая составляет не менее 400 зарядов для всех носителей межконтинентальной, средней, оперативно-тактической дальности и тактических средств доставки.

Отчеты по сокращению стратегических ядерных вооружений России и США в рамках СНВ-3 регулярно публикуются на сайте Госдепа. Договор вступил в силу в феврале 2011 года и предполагает, что в течение семи лет ядерные потенциалы России и Соединенных Штатов должны быть сокращены до 1,55 тыс. зарядов на развернутых носителях.

Как следует из последнего отчета Госдепа от 1 июля этого года, в котором содержатся данные обмена информацией между РФ и США по сокращению, у Российской Федерации на вооружении имеется 1,765 тыс. ядерных боевых частей на развернутых носителях (наземные межконтинентальные баллистические ракеты — МБР, баллистические ракеты подводных лодок — БРПЛ, стратегические крылатые ракеты на стратегических бомбардировщиках), у США — 1,411 тыс. В документе также указывается, что Россия располагает 523 развернутыми носителями ЯО и 816 с учетом неразвернутых. США, соответственно, — 673 и 820.

Эти цифры существенно меньше заявленных в докладе СИПРИ. В первую очередь это связано с тем, что институт, говоря о "развернутых боевых частях", учитывает также заряды, не находящиеся на носителях. По СНВ-3 учитываются только боевые части, стоящие на развернутых носителях (МБР, БРПЛ и стратегические бомбардировщики).

Кроме того, институт учитывает в "развернутых БЧ" тактическое ядерное оружие, к которому могут относиться снаряженные ядерной боевой частью бомбы, торпеды, мины, артиллерийские снаряды, баллистические ракеты с дальностью меньше 500 км, ядерные части зенитных ракет, глубинные бомбы и прочее. Так, в случае с США, СИПРИ отмечает, что из 1,8 развернутых БЧ Соединенных Штатов доля стратегических составляет 1,65 тыс, оставшиеся 150 — тактические ядерные бомбы, поставленные американцами в Европу для авиации других стран НАТО.

Развернуть Пуск МБР "Тополь-М" © ТАСС Пуск МБР "Тополь-М" © ТАСС

Еще один нюанс в том, как подсчитывают по СНВ-3 число БЧ на развернутых стратегических бомбардировщиках. В тексте договора указано формальное правило: "за каждым развернутым тяжелым бомбардировщиком засчитывается один ядерный боезаряд". То есть один бомбардировщик — одна ядерная боеголовка (стратегическая крылатая ракета большой дальности), хотя на практике стратегический бомбардировщик может нести их несколько. При этом на МБР и БРПЛ по СНВ-3 учитываются все боеголовки.

В итоге разница в данных Госдепа и СИПРИ по числу стоящих на боевом дежурстве боеголовок как для РФ, так и для США составляет около 200: для России СИПРИ называет 1,95 тыс. зарядов, Госдеп — 1,765 тыс., для США — 1,65 тыс. и 1,411 тыс. соответственно.

Интересен тот факт, что, по данным аналитиков Стокгольмского института, США обладает значительно большим количеством находящихся на хранении стратегических ядерных зарядов (предназначенных для МБР, БРПЛ и стратегических бомбардировщиков). У США, указывает институт, из лежащих на складах на территории страны 2,2 тыс. боеголовок, только 150 — тактические ядерные бомбы. У России, отмечает СИПРИ, из находящихся на хранении 2,35 тыс. зарядов к тактическим относится большая часть — 1,85 тыс.*** Таким образом, у Соединенных Штатов находятся на складах 2,05 тыс. стратегических зарядов, у РФ — только 500, то есть меньше в четыре раза.

***Насколько данные института по тактическому ЯО соответствуют действительности, установить не представляется возможным, так как ни США, ни РФ никогда официально не раскрывали эту информацию.

США

Единственное государство, применившее ядерное оружие, — Соединенные Штаты Америки — сегодня обладает вторым после России стратегическим арсеналом по числу стоящих на вооружении ядерных боезарядов (и по данным СИПРИ, и по данным Госдепа). В 2017–2026 годах на его модернизацию, отмечает институт, США готовы потратить до $400 млрд. До середины 2040 годов эта цифра может увеличиться до $1 трлн.

Запланированное увеличение американских расходов не является неожиданным. Нынешняя администрация США сохраняет амбициозные планы ядерной модернизации, задуманные президентом Бараком Обамой Ханс Кристенсен старший научный сотрудник СИПРИ

Развернуть Запуск Trident II или D-5 Missile с подводной лодки класса Ohio © Getty Images Запуск Trident II или D-5 Missile с подводной лодки класса Ohio © Getty Images

В августе 2017 года на своей личной странице в Twitter президент Дональд Трамп написал, что ядерный арсенал страны на данный момент мощнее, чем когда-либо. "Мой первый указ в качестве президента был обновить и модернизировать ядерный арсенал. Сейчас он намного сильнее и мощнее, чем когда-либо прежде", — отметил он. Американский президент также выразил надежду на то, что этот арсенал никогда не придется применять.

Ядерная триада США состоит из шахтных МБР Minuteman-III, баллистических ракет подводных лодок Trident II, а также бомб и крылатых ракет с ядерной боевой частью на стратегических бомбардировщиках. В частности, по данным Пентагона, на вооружении США имеется порядка 230 стратегических бомбардировщиков В-52Н, В-1В и В-2А. Например, В-52 способен нести на борту как крылатые ракеты Tomahawk с ядерными боеголовками, так и атомные бомбы свободного падения В-61.

Россия

В докладе СИПРИ говорится, что на начало 2017 года у России имелось около 4,3 тыс. развернутых (в терминологии института) и находящихся на централизованном хранении ядерных боеголовок. Их них 2,46 тыс. — стратегические боеголовки и 1,85 тыс. — тактические (все на складах). Говоря о стратегических БЧ, СИПРИ отмечает: "...Из них около 1,95 тыс. были размещены на баллистических ракетах и базах стратегической авиации". Вероятно, во втором случае имеются в виду стратегические авиационные крылатые ракеты, имеющиеся в арсеналах и готовые к немедленному использованию на самолетах. Еще около 2,7 тыс. устаревших боеголовок в начале года ожидали утилизации, говорится в отчете института. Россия так же, как и США, обладает полноценной ядерной триадой.

Одно из заметных отличий российских стратегических ядерных сил от США — наличие в наземном компоненте мобильных комплексов. Если в Америке МБР размещены исключительно в стационарных шахтных установках, то Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), наряду с шахтными, используют подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс". За счет постоянной смены дислокации их невозможно уничтожить в ходе превентивного ядерного удара, также тяжело мониторить их перемещения с помощью космической фоторазведки.

Любопытно, что за все это время РВСН ни разу не участвовали в боях, но их наличие у России, как и наличие стратегических ядерных сил морского и воздушного базирования, гарантировало ей безопасность, суверенитет, независимость и статус великой мировой державы Виктор Литовкин военный обозреватель ТАСС

Развернуть Транспортно-пусковая установка комплекса РС-24 "Ярс" © Валерий Шарифулин/ТАСС Транспортно-пусковая установка комплекса РС-24 "Ярс" © Валерий Шарифулин/ТАСС

Как ожидается, в 2018 году в России будет воссоздано еще одно мобильное средство размещения МБР — боевые железнодорожные ракетные комплексы (БЖРК) "Баргузин", которые смогут нести по шесть ракет типа "Ярс" или "Ярс-М". Ввести комплекс в эксплуатацию планировалось в 2019–2020 годах. По словам бывшего начальника Главного штаба РВСН Виктора Есина, создание "Баргузина" является российским ответом на развертывание американцами глобальной системы ПРО.

Кроме того, продолжается работа над перспективным шахтным ракетным комплексом стратегического назначения "Сармат". Он должен заменить ракету Р-36М2 "Воевода". Как ожидается, полезная нагрузка новой ракеты достигнет 10 тонн против примерно 8,75 тонн у предшественницы.

СПЕЦПРОЕКТ Холодное дыхание "Борея" ТАСС рассказывает об особенностях стратегической атомной подлодки проекта 955

В составе ВМФ РФ, по состоянию на 1 марта 2017 года, находятся 13 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами. Основу составляют шесть ракетоносцев проекта 667БДРМ "Дельфин", оснащенных баллистическим ракетами "Синева" и их модификацией "Лайнер". В строю остаются три подводные лодки более раннего проекта 667БДР "Кальмар" и одна проекта 941УМ "Акула" — "Дмитрий Донской".

Также боевую вахту несут три новые атомные субмарины проекта 955 "Борей", вооруженных МБР "Булава". Всего до 2021 года запланировано построить восемь таких ракетоносцев, причем пять из них — модернизированного проекта 955А.

Основу так называемого ядерного авиапарка ВКС РФ составляют стратегические ракетоносцы Ту-160 (16 самолетов), Ту-95МС и Ту-95МСМ (60 самолетов).

Великобритания

Соединенное Королевство стало третьим государством, самостоятельно разработавшим ядерное оружие. В период с 1952 по 1991 годы страна произвела 45 испытаний ЯО. Великобритания обладает только одной из составляющих ядерной триады — баллистическими ракетами подводных лодок. В составе Королевского военно-морского флота имеется четыре атомные подлодки класса Vanguard, несущие по 16 баллистических ракет Trident II. Единственным местом базирования субмарин является база Фаслейн, расположенная к северо-западу от шотландского Глазго.

Развернуть Атомная подлодка класса Vanguard © Andrew Linnett/MoD Crown Copyright via Getty Images Атомная подлодка класса Vanguard © Andrew Linnett/MoD Crown Copyright via Getty Images

Trident II представляет собой трехступенчатые твердотопливные БРПЛ американского производства. Великобритания приобретает их у США, но устанавливает боеголовки собственной разработки.

До конца 1990-х годов Великобритания имела на вооружении стратегические бомбардировщики Avro Vulcan, способные нести ядерные и термоядерные бомбы, а также одну крылатую ракету стратегического назначения Blue Steel с боевой частью мощностью 1,1 мегатонны.

По данным СИПРИ, ядерный арсенал Британии к середине 2020 годов сократится с 215 боеголовок (как развернутых, так и на складах) до 180.

Франция

Исторический участник "ядерного клуба". Официальное решение о старте национальной ядерной программы было принято республикой в 1958 году — занимавшим тогда пост председателя совета министров Феликсом Гайяром. Фактически статус ядерной державы Франция получила вслед за США, СССР и Великобританией в годы правления Шарля де Голля, когда в 1960 году в пустыне Сахара в Алжире было проведено испытание первой французской атомной бомбы.

На сегодняшний день у страны насчитывается около 300 стратегических боезарядов. В качестве средств доставки Франция использует баллистические ракеты подводных лодок и тактические крылатые ракеты воздушного базирования.

Развернуть Ядерные испытания на полигоне Муруроа во Французской Полинезии, 1995 год © AP Photo Ядерные испытания на полигоне Муруроа во Французской Полинезии, 1995 год © AP Photo

Основная ударная сила французских ВМС — четыре атомных подводных ракетоносца типа Triomphant, три из которых находятся на постоянном боевом дежурстве. Каждая такая субмарина имеет по 16 баллистических ракет М51 с максимальной дальностью полета 9 тыс. км.

Авиационная составляющая — тактические крылатые ракеты ASMP-A, которые могут устанавливаться на боевые самолеты Rafale и Mirage-2000, базирующиеся на аэродромах Истр и Сен-Дизье. Rafale в модификации MF3 также могут применяться с авианосца "Шарль де Голь".

Власти страны подчеркивают, что ядерные силы Франции являются сугубо оборонительными. В 1992 году Париж присоединился к ДНЯО, а в 1998-м французской стороной был ратифицирован Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Китай

Китай создал ядерное оружие с помощью СССР: в конце 1950-х годов Советский Союз передал КНР технологии изготовления и направил большое количество специалистов по производству ЯО. Китайцы сумели освоить производство ядерных зарядов за довольно короткий срок, и помощь СССР была свернута к 1960 году.

На сегодняшний день на вооружении Народно-освободительной армии Китая (НОАК) стоят наземные МБР и ракеты на подлодках. Арсенал НОАК не превышает 75 баллистических ракет, причем в это число входят как МБР шахтного и мобильного наземного базирования, так и БРПЛ субмарин проектов "Ся" и "Цзинь".

Также к стратегическим ядерным силам можно отнести и бомбардировочную авиацию НОАК, состоящую из самолетов Xian H-6 (модификация советского бомбардировщика Ту-16, выпускавшаяся на китайских предприятиях).

Развернуть Стратегический бомбардировщик Xian H-6 © Li Pang via Wikimedia Commons Стратегический бомбардировщик Xian H-6 © Li Pang via Wikimedia Commons

В настоящее время на вооружении ВМС НОАК находится ракета морского базирования Julang II. Дальность ее полета превышает 8 тыс. км, масса ракеты — 20 тонн, длина — около 11 метров. Носителем данного типа вооружений являются стратегические атомные подводные лодки проекта 094 "Цзинь".

В августе этого года стало известно, что специалисты ВМС НОАК ведут работы по созданию новой МБР морского базирования Julang III. Предполагается, что по своей эффективности она будет существенно превосходить Julang II.

Кроме того, КНР располагает большим числом ядерных зарядов для баллистических ракет средней и оперативно-тактической дальности. Их точное число неизвестно.

До сих пор отказываются подписать ДНЯО Индия и Пакистан, хотя мировое сообщество рассматривает их как неофициальных, но фактических обладателей ядерного оружия. Достоверных сведений о количестве индийских и пакистанских ядерных боеголовок на сегодняшний день нет. По некоторым данным, этим странам еще не удалось изготовить термоядерные (водородные) боеприпасы, мощность имеющихся оценивается в пределах 10–25 килотонн.

Индия

По данным СИПРИ, ядерный арсенал Индии растет из года в год. Если в 2016 году, по оценке института, страна обладала 110–120 ядерными зарядами, то в этом году их число выросло до 130.

Первое испытание ядерного оружия (операция "Улыбающийся Будда") было проведено Индией 8 мая 1974 года.

Развернуть Испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Агни-5" © REUTERS/Indian Defence Research and Development Organisation Испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Агни-5" © REUTERS/Indian Defence Research and Development Organisation

В апреле 2012 года впервые была испытана межконтинентальная баллистическая ракета "Агни-5". Как и другие ракеты данной серии, она способна нести ядерный боезаряд весом до одной тонны. Пуск состоялся на максимальную дальность, превышающую 5 тыс. км. Планируется, что в ближайшее время ракета может быть принята на вооружение.

В 2014 году Организация оборонных исследований и разработок при министерстве обороны Индии провела первые успешные испытания дозвуковой крылатой ракеты средней дальности Nirbhay класса "земля-земля". Пуск был произведен на дальность 1 тыс. км. Разработка ракеты началась в 2007 году. Она предназначена для военно-воздушных, военно-морских сил и сухопутных войск Индии и способна нести боеголовки различных типов, в том числе ядерный заряд.

Кроме того, отмечает СИПРИ, Индия продолжает развивать подводный компонент своей ядерной триады — в 2016 году на вооружение индийских ВМС поступила атомная субмарина Arihant, несущая на вооружении баллистические ракеты с дальностью 700 км. Сейчас Индия ведет разработку новых БРПЛ с дальностью уже 3500 км.

Пакистан

В настоящее время ядерный арсенал, по оценкам международных экспертов, составляет 130–140 ядерных боеголовок. Страна располагает несколькими типами ракет, которые несут ядерную боевую часть.

Развернуть Ракета дальнего радиуса действия "Шахин-III" © EPA/T. MUGHAL Ракета дальнего радиуса действия "Шахин-III" © EPA/T. MUGHAL

Пакистан начал развивать военную ядерную программу в 1972 году. В мае 1998-го провел подземные испытания атомного оружия на полигоне Чагай Хиллз — это произошло через несколько дней после того, как Индия провела свою серию подземных испытательных взрывов на полигоне Покхаран. С этого времени индийско-пакистанское противостояние в Южной Азии стало противостоянием ядерных держав.

В 2015 году были проведены успешные испытания баллистической ракеты средней дальности Shaheen-III. Как сообщили тогда в Минобороны Пакистана, "запуск ракеты, способной доставлять ядерные и обычные боеголовки на расстояние до 2750 км, тестировал максимальную дальность полета". Также говорилось, что "ракета взорвалась в точно указанных координатах, над Аравийским морем, что было засвидетельствовано гендиректором стратегического дивизиона страны, генерал-лейтенантом Зубайром Махмудом Хайятом, который называл испытание ракеты важным шагом на пути к укреплению потенциала сдерживания страны".

В том же году состоялся успешный запуск баллистической ракеты средней дальности "Гхаури". Она способна нести как обычные, так и ядерные боеголовки на расстояние до 1,3 тыс. км. Отмечалось, что этот запуск был направлен на проверку оперативной и технической готовности стратегических сил Пакистана.

В 1999 году Разведывательное управление Пентагона предполагало, что к 2020 году Пакистан будет иметь на вооружении 60–80 боеголовок, однако страна достигла этих показателей уже к 2006 году. На ноябрь 2016-го Исламабад был вооружен, по данным СИПРИ, также как и сейчас — 130–140 БЧ. По заявлениям экспертов, к 2025 году Пакистан может располагать арсеналом в 220–250 боеголовок, что поставит его на пятую строчку по запасам ЯО.

Израиль

Израиль продолжает придерживаться политики непрозрачности в отношении своего ядерного потенциала — страна официально и не подтверждает, и не опровергает его наличие. Сообщения об имеющихся у этой страны пригодных для боевого применения ядерных зарядах начали появляться в прессе с 1980-х годов. За раскрытие информации об израильском атомном оружии британской газете Sunday Times бывший сотрудник израильского ядерного центра Мордехай Вануну в 1988–2004 годах отбывал тюремное заключение.

По данным СИПРИ, сегодня Израиль располагает примерно 80 ядерными боеголовками. В том числе 30 из них — это тактические ядерные заряды (авиабомбы свободного падения). Оставшиеся 50 боеголовок, по данным института, предназначены для установки на баллистические ракеты средней дальности Jericho II, которые, по некоторым данным, располагаются вместе с мобильными пусковыми установками на военной базе восточнее Иерусалима.

Как отмечается в исследовании, размещенном на сайте американского проекта истории распространения ядерного оружия при Вильсоновском центре, Израильское правительство было готово применить ядерную бомбу против Египта во время арабо-израильской войны 1967 года (так называемая Шестидневная война), если бы еврейскому государству угрожало поражение.

Развернуть Израильские солдаты ликуют после победы в войне с арабскими странами, 1967 год © AP Photo Израильские солдаты ликуют после победы в войне с арабскими странами, 1967 год © AP Photo

Исследование основано на состоявшихся в 1999 году беседах историка Авнера Коэна (специалиста по израильской ядерной программе) с ныне покойным отставным бригадным генералом Ицхаком Яаковом, который в 1967 году был старшим офицером связи между израильским правительством и командованием вооруженными силами.

Как рассказывал Яаков, он предложил своим командирам план операции под названием "Самсон". Группа израильского спецназа на двух вертолетах должна была доставить компоненты небольшой ядерной бомбы на территорию Синайского полуострова. Заряд должны были собрать на месте и установить на горе в районе Абу Агейла, рядом с израильской границей, где находились военные позиции египтян. Однако быстрая победа Израиля в войне 1967 года сделала план операции "Самсон" неактуальным, его осуществление всерьез никогда не рассматривалось.

КНДР

По оценке американского неправительственного Института науки и международной безопасности, количество ядерных боеголовок КНДР составляет сегодня от 13 до 21 единицы. Ядерное топливо для них производится на научно-исследовательском реакторе в Йонбене.

Северная Корея провела уже шесть ядерных взрывов на подземных полигонах. Три испытания были проведены в 2006, 2009 и 2013 годах, а в 2016 году было проведено сразу два испытания. Последнее испытание ядерного заряда было проведено КНДР 3 сентября, когда власти Северной Кореи заявили о подрыве водородной бомбы. Утверждается, что ее можно использовать как БЧ межконтинентальной ракеты.

Развернуть Запуск баллистических ракет в КНДР © KCNA/via REUTERS Запуск баллистических ракет в КНДР © KCNA/via REUTERS

Как отмечает Стокгольмский институт, мощность взрывов постепенно повышается. По оценкам японских и южнокорейских сейсмологов мощность "искусственного" землетрясения, зафиксированного на территории КНДР, почти в 10 раз сильнее аналогичного подземного толчка в 2016 году, когда Пхеньян проводил пятое ядерное испытание. Южнокорейская сторона уже выразила мнение, что мощность взорванного 3 сентября КНДР заряда может достигать 100 килотонн.

Считается, пишет СИПРИ, что приоритетом для Северной Кореи является разработка баллистических ракет, способных доставить ядерный заряд на территорию США. По данным некоторых экспертов, КНДР на сегодняшний день разрабатывает как минимум два мобильных пусковых комплекса МБР.

КНДР ведет испытания МБР семейства "Хвасон". В частности, 4 июля 2017 года был выполнен первый запуск МБР "Хвасон-14". Согласно заявлению КНДР, ракета достигла высоты 2,802 тыс. км и за 39 минут пролетела 933 км (Минобороны РФ назвало другие параметры полета — высота 535 км, дальность — около 510 км). При втором пуске, 28 июля 2017 года, дальность полета "Хвасон-14", по сообщениям СМИ КНДР, составила 1 тыс. км, максимальная высота — 3,725 тыс. км, время полета — 47 минут (по данным Минобороны РФ, ракета поднялась на высоту 681 км и пролетела 732 км).

Никаких других официальных данных о технических характеристиках этой ракеты не публиковалось, крайне отрывочные и противоречивые сведения, догадки и экспертные оценки приводятся в СМИ и различных специализированных блогах. Основываясь на опубликованных фотографиях и видеозаписях полета ракеты, специалисты считают, что "Хвасон-14" — двухступенчатая жидкостная МБР, дальнейшее развитие одноступенчатой "Хвасон-12".

По одной версии, двигательная установка новой ракеты скопирована с советского РД-250, который использовался как составная часть маршевого двигателя ракеты Р-36 (находилась на вооружении РВСН СССР в 1967–1978 годах) Этот двигатель был разработан в 1960-х годах днепропетровским КБ "Южное" и выпускался на Южном машиностроительном заводе (Украина).

Ракетно-ядерная программа КНДР вызывает бурную реакцию СМИ, политиков, военных многих стран. Однако следует учесть, что создание опытных образцов ядерных взрывных устройств (сложнейшая научная и технологическая задача, требующая концентрации громадных интеллектуальных, промышленных, финансовых и прочих ресурсов) автоматически не превращает государство в обладателя готового к применению ядерного арсенала.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

Для создания действующих стратегических сил необходимо как минимум:

обеспечить гарантию надежности и соответствия заявленным характеристикам как самих ядерных боеголовок, так и их носителей;

запустить ядерные взрывные устройства и их носители в серийное производство (здесь придется решить массу инженерных и технологических вопросов, создать промышленную и ресурсную базу);

создать соответствующую военную инфраструктуру — шахты, арсеналы, склады топлива и запчастей, обучить военных специалистов;

построить систему безопасности, чтобы оградить ядерные хранилища от террористов, диверсантов, преступных группировок и т.д.;

создать систему управления ядерными силами — с одной стороны, она защитит от несанкционированного применения, а с другой — обеспечит гарантированный запуск ракет после приказа.

Без решения всех перечисленных задач КНДР не может считаться государством, имеющим на вооружении полноценное ядерное оружие с гарантированной боеспособностью.

Роман Азанов, Дмитрий Решетников, Михаил Лукин

В материале использованы данные "ТАСС-Досье".