Ядерная программа КНДР. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. В ночь на 3 сентября КНДР провела шестое ядерное испытание, после чего официальные представители КНДР объявили об успешном подрыве водородной бомбы.

Первое ядерное испытание Пхеньян провел 9 октября 2006 г. Оно было подземным и состоялось на полигоне Пхунгери (уезд Кильчжу провинции Северная Хамгён на северо- востоке страны). Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК, информационное агентство КНДР). В сообщении говорилось, что испытание стало "историческим событием, которое принесло счастье военным и народу". Геологическая служба США зафиксировала в этом районе землетрясение магнитудой 4,3, вызванное взрывом. По оценкам Министерства обороны России, мощность взрыва составила от 5 до 15 килотонн в тротиловом эквиваленте.

25 мая 2009 г. КНДР провела второе подземное ядерное испытание. По сообщению ЦТАК, взрыв был произведен на полигоне Пхунгери "в рамках мер по всестороннему укреплению самостоятельных сил ядерного сдерживания". По сообщению Минобороны РФ, мощность взрыва составила от 10 до 20 килотонн. Ряд независимых специалистов оценил мощность взрыва примерно в 4 килотонны. Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 4,7.

12 февраля 2013 г. КНДР объявила об успешном проведении третьего подземного ядерного испытания на полигоне Пхунгери. Мощность взрывного устройства, по разным оценкам, составила от 6 до 40 килотонн. Генеральный штаб ВС РФ оценил ее в 10-20 килотонн. Магнитуда землетрясения, вызванного взрывом, была оценена в 5,1 - на 0,4 больше, чем при втором испытании. В Пхеньяне также заявили, что им удалось создать компактное взрывное устройство - то есть, создать полноценную бомбу, которую ракета-носитель сможет доставить до цели. До сих пор среди экспертов нет единства по этому вопросу: многие считают это заявление КНДР не соответствующими действительности.

6 января 2016 г. правительство КНДР объявило об испытании на полигоне Пхунгери термоядерной (водородной) бомбы, "изготовленной на основе отечественной технологии". В заявлении отмечалось, что испытание стало "мерой самообороны для надежной защиты суверенитета страны и жизненных прав нации в условиях растущего ядерного шантажа и угроз со стороны возглавляемых США враждебных КНДР сил". По оценке Национальной разведывательной службы Южной Кореи, мощность взрыва составила 6 килотонн, американские эксперты оценили его в 10-15 килотонн. В то же время, минимальная мощность термоядерной бомбы составляет порядка 100 килотонн. Это позволило специалистам усомниться в том, что был взорван именно такой заряд. Специалисты предполагают, что Пхеньян осуществил взрыв "обычного" ядерного устройства с термоядерным инициатором.

9 сентября 2016 г. - в 68-ю годовщину образования КНДР в стране было произведено пятое ядерное испытание. Оно состоялось также на полигоне Пхунгери. По оценкам экспертов, сила взрыва составила около 10 килотонн. В результате подземного ядерного взрыва произошло землетрясение магнитудой 5,3; его зарегистрировали сейсмологические службы Республики Корея, Японии, США, России и других стран. Особенностью испытания стало то, что был произведен подрыв компактного ядерного заряда. После этого взрыва эксперты высказали мнение, что военные КНДР близки к тому, чтобы установить ядерную боеголовку на перспективную ракету средней дальности "Мусудан".

Реакция международного сообщества

После первого ядерного испытания КНДР Совет Безопасности (СБ) ООН единогласно осудил его, назвав "явной угрозой для мира и международной безопасности" (резолюция №1718 от 14 октября 2006 г.) и потребовал от Пхеньяна не проводить новых испытаний или пусков баллистических ракет. Были введены санкции, направленные на ликвидацию ракетного и ядерного потенциала КНДР. Аналогичные резолюции принимались после последующих испытаний, при этом каждый раз режим санкций ужесточался. В общей сложности СБ ООН восемь раз принимал подобные резолюции, последний раз - 5 августа 2017 г.

Россия и Китай вместе с остальными членами СБ и Республикой Корея настаивают на том, чтобы КНДР полностью отказалась от ракетно-ядерных программ и вернулась в ДНЯО и МАГАТЭ. Однако в отличие от западных стран, Японии и РК, Россия и Китай после каждого испытания призывают к тому, чтобы действия КНДР не использовались в качестве предлога для наращивания военной активности в регионе. Москва и Пекин также указывают на безальтернативность политико- дипломатического решения ядерной проблемы.