Участие России в урегулировании кризисов на Корейском полуострове. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 сентября в ходе Восточного экономического форума прошла встреча президентов РФ и Республики Корея Владимира Путина и Мун Чжэ Ина. Одна из тем переговоров касалась обострения ситуации на севере Корейского полуострова после новых испытаний северокорейских ракет (4 и 28 июля, 29 августа 2017 года) и ядерного заряда (3 сентября).

Комментируя позицию РФ по этому вопросу, Путин заявил, что "РФ не признает ядерный статус Северной Кореи". Одновременно с этим глава российского государства подтвердил свою позицию о бессмысленности санкций против КНДР и о необходимости вовлекать Пхеньян в диалог. В свою очередь Мун Чжэ Ин отметил, что хочет "работать с Россией, чтобы остановить провокации КНДР".

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об участии России в урегулировании различных кризисов на Корейском полуострове с момента образования на нем двух враждебных государств.

СССР и корейская война 1950-1953 годов

Первый глобальный кризис на Корейском полуострове возник почти сразу после образования в 1948 году двух государств - коммунистической Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в северной части и капиталистической Республики Корея (РК) - в южной. После многочисленных мелких стычек в 1950 году между двумя странами началась полномасштабная война, в которую вмешались ООН, США, КНР и другие страны.

СССР активно оказывал военную и материальную поддержку северокорейскому коммунистическому правительству: в КНДР были направлены военные советники, ПВО страны обеспечивал советский истребительный авиакорпус (более 200 самолетов). В боях погибли 315 советских военнослужащих.

В ходе сражений, продолжавшихся три года, ни одна из сторон не смогла достичь решающего преимущества.

Окончание войны историки связывают с изменением позиции СССР весной 1953 года, когда после смерти Иосифа Сталина советское руководство выступило за прекращение боевых действий. 27 июля 1953 года было подписано соглашение о прекращении огня.

Инцидент с Pueblo

23 января 1968 года северокорейские корабли обстреляли и захватили американское разведывательное судно AGER-2 Pueblo, которое, по их мнению, вторглось в территориальные воды КНДР. Судно, начиненное секретной аппаратурой, было отконвоировано в порт Вонсан, экипаж - 82 моряка - взят в плен (еще один член команды погиб при обстреле).

США потребовали освободить экипаж, президент Линдон Джонсон объявил срочную мобилизацию резерва ВВС и ВМС США, американские и южнокорейские войска в регионе были приведены в состояние боевой готовности. К Корейскому полуострову была направлена ударная группировка ВМС, включавшая пять авианосцев. Американские военные предлагали высадить морской десант в порту Вонсан или нанести по нему воздушный удар. Возникла угроза возникновения военного конфликта между США и КНДР.

Обе стороны тут же вступили в контакт с СССР. Через несколько часов после захвата Pueblo власти США направили советскому руководству письмо, в котором выражалась надежда на то, что СССР "использует все свое влияние" на КНДР, чтобы убедить северокорейского лидера Ким Ир Сена немедленно вернуть судно и команду.

Ситуация усугублялась тем, что, согласно подписанному в 1961 году Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и КНДР, стороны обязались в случае вооруженного нападения на одну их них немедленно оказать союзнику "военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами". 30 января 1968 года Пхеньян официально обратился к Москве с предложением в соответствии с договором подготовиться к военному вмешательству в случае начала войны КНДР и США. СССР привел Тихоокеанский флот в боевую готовность, однако не намеревался вступать в прямое военное противостояние с США.

В сложившейся ситуации Советский Союз постарался занять максимально гибкую позицию. Президенту США было направлено послание главы Совета министров Косыгина, который предостерег американцев от жестких мер давления и опрометчивых действий. Одновременно власти КНДР были проинформированы, что советская военная помощь может последовать лишь в случае, если КНДР окажется объектом агрессии, неспровоцированной ее собственными действиями. Кроме того, было отмечено, что военное вмешательство СССР произойдет не автоматически с началом конфликта, а лишь после "консультаций". Таким образом советское руководство фактически предупредило КНДР о том, что не намерено вмешиваться в возможную войну из-за Pueblo.

В итоге силовые действия сторон удалось предотвратить, 2 февраля начались переговоры КНДР и США, которые привели к освобождению американских моряков в декабре 1968 года.

Кризис вокруг ядерной программы КНДР

Новый кризис возник в 1970-х годах, когда в КНДР начались работы по созданию собственной атомной бомбы (еще в 1960-е годы советские специалисты построили в КНДР исследовательский ядерный реактор). Одновременно северокорейские ученые разрабатывали баллистические ракеты, способные нести ядерные боеголовки. В это время западные страны не придавали большого внимания развитию северокорейской ядерной программы, считая технический потенциал страны недостаточным (отказ КНДР от предложения в 1968 году вступить в Договор о нераспространении ядерного оружия, ДНЯО, не повлек за собой резкой реакции).

Однако после того, как в 1982 году американская космическая разведка зафиксировала подземные предприятия для обогащения урана, программы по созданию оружия массового уничтожения стали вызывать крайне негативную реакцию Южной Кореи и ее основного союзника - США. СССР подключился к разрешению этого кризиса в середине 1980-х годов - в рамках политики "нового мышления" Михаила Горбачева.

Стремясь поставить северокорейскую ядерную программу под контроль международного сообщества, СССР в 1985 году предложил Северной Корее построить АЭС, взамен КНДР должна была присоединиться к ДНЯО. Северная Корея присоединилась к договору в том же 1985 году. Однако тут же начался новый виток кризиса - США и Южная Корея обвинили КНДР в несоблюдении обязательств по ДНЯО, тайной разработке атомного оружия и попытке скрыть от международного контроля свои объекты, связанные с исследованиями в данной области.

Роль СССР в разрешении этого кризиса оказалась меньшей, чем ожидалось первоначально. Новое советское руководство начало развивать отношения с Южной Кореей, несмотря на отсутствие с 1949 года дипломатических отношений с этой страной (обмен посольствами состоялся лишь в 1990 году). Такая политика Горбачева была резко негативно воспринята руководством КНДР. В итоге строительство АЭС так и не началось, а представители КНДР летом 1990 года уведомили Москву о разработке собственного ядерного оружия.

Второй ядерный кризис

Отказ Пхеньяна допустить инспекторов МАГАТЭ (КНДР вступила в Агентство в 1974 году, а в 1992 году под давлением Москвы и Пекина согласилась подписать с ним соглашение о гарантиях) к проверке на своей территории ядерных объектов спровоцировал новый ядерный кризис на полуострове (1993-1994).

В январе 1993 года заместитель министра иностранных дел России Георгий Кунадзе (впоследствии - посол в РК) был отправлен в Пхеньян для переговоров по вопросу о выстраивании новых политических отношений после распада Советского Союза. Он встретился с главой северокорейского МИД Ким Ён Намом, но соглашение по ядерной программе КНДР не было достигнуто.

Вскоре после этого, 12 марта 1993 года, правительство КНДР объявило о выходе из ДНЯО и провело пуск баллистической ракеты "Нодон-1". Кризис был разрешен путем переговоров с США. По их итогам было подписано рамочное соглашение, по которому США обязались построить в КНДР две АЭС, а Пхеньян - отказаться от разработки ядерного оружия. Одновременно КНДР приостановила выход из ДНЯО.

В марте 1994 года Россия предложила провести широкие международные консультации с целью урегулирования северокорейского кризиса. По плану российского МИД в них должны были принять участие представители КНДР, России, Южной Кореи, США и Китая, а также делегаты ООН и МАГАТЭ. Однако КНДР проигнорировала это предложение и продолжила переговоры с США.

Роль России в урегулировании ядерного кризиса 2000-х годов

В январе 2003 года в ответ на усиление давления со стороны США КНДР окончательно вышла из ДНЯО. Тогда президент РФ Владимир Путин (в 2000 году побывавший в Пхеньяне с официальным визитом) заявил, что "руководство КНДР оставляет дверь для переговоров открытой". Вскоре КНДР объявила о возобновлении своей ядерной программы, тем самым спровоцировав очередной ядерный кризис.

РФ подключилась к урегулированию ситуации в августе 2003 года, когда по инициативе КНДР начались так называемые шестисторонние переговоры. Помимо КНДР и России, в них принимали участие США, Южная Корея, Япония и Китай. В ходе переговоров Россия предлагала КНДР отказаться от дальнейшей разработки ядерного оружия и средств его доставки в обмен на гарантии безопасности и экономическую помощь.

Однако переговоры зашли в тупик - США и КНДР обвиняли друг друга в нарушении первоначального плана по демонтажу ядерной инфраструктуры. В результате в 2008 году из-за несогласия с позицией США КНДР прекратила вывод из строя ядерных объектов, а в 2009 году объявила о выходе из шестисторонних консультаций.

В 2006 году КНДР провела первое ядерное испытание. Россия поддержала принятую Советом Безопасности ООН резолюцию №1718, осуждавшую это испытание. По мере развития северокорейской ракетно-ядерной программы позиция РФ по этому вопросу становилась все более жесткой. После третьего испытания в феврале 2013 года российский МИД выступил с его резким осуждением, заявив, что "подобное поведение КНДР, несовместимое с общепринятыми критериями мирового общежития, несомненно, заслуживает осуждения и адекватной реакции со стороны международного сообщества".

После прихода к власти Ким Чен Ына (2011) КНДР, несмотря на жесткий санкционный режим, смогла достичь значительного прогресса в создании ядерного оружия и средств его доставки. Россия продолжает выступать за мирное разрешение кризиса, настаивая на возрождении формата шестисторонних переговоров.