Биографии задержанных в Дагестане чиновников

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 февраля 2018 года Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ задержаны врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, врио замглавы правительства Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов.

Абдумсамад Мустафаевич Гамидов (родился 21 апреля 1966 года), даргинец. В 1989 году окончил Дагестанский политехнический институт, затем Международный институт управления и бизнеса. С 1989 года работал инструктором по спортсооружениям при республиканском обществе "Динамо". В 1991 году стал заместителем управляющего банка "Эльбин", а в 1993 году возглавил правление этой кредитной организации.

В 1994 году назначен заместителем председателя дагестанского отделения Сбербанка России. В 1995 году был избран депутатом, председателем подкомитета Народного собрания Республики Дагестан. В августе 1996 года, после гибели в результате теракта своего старшего брата, министра финансов Дагестана, Гамида Гамидова, был назначен главой минфина республики. 25 июля 2013 года возглавил правительство Дагестана. Мастера спорта международного класса по вольной борьбе, президент Федерации спортивной борьбы Дагестана.

Шамиль Абдулаевич Исаев (родился 13 августа 1962 года), аварец. В 1982 году окончил отделение плодоовощеводства и виноградарства Дагестанского сельскохозяйственного института, в 2003 году - Дагестанский государственный университет народного хозяйства. С 1986 года работал начальником Гунибской межрайонной семенной инспекции, с 1991 года занимается предпринимательской деятельностью. До 2018 года владел нефтяной компанией "Согрнефть" (Махачкала, Дагестан). В 2003-2016 годах был депутатом Народного собрания Дагестана, с 29 декабря 2015 года заместитель председателя правительства Республики Дагестан.

Раюдин Айдакадиевич Юсуфов (родился 9 мая 1967 года), по национальности - табасаран. В 1991 году окончил Московскую государственную академию управления, кандидат экономических наук (2004). С 1993 года - консультант, завотделом финансов администрации Государственного совета и правительства Дагестана. В 2004-2007 годах возглавлял аппарат Счетной палаты республики. С 2008 по 2010 года был руководителем Агентства (с 2009 года - министерства) по управлению государственной собственностью Дагестана, затем занимал должность начальника контрольно-финансового управления президента Дагестана. С 2013 года - министр экономики и территориального развития. С декабря 2014 года по совместительству - вице-премьер республики.

Шахабас Курамагомедович Шахов (родился 16 сентября 1951 года), аварец. В 1974 году окончил Дагестанский государственный педагогический институт, в 1986 году - аспирантуру при Всесоюзном НИИ физической культуры. Доктор педагогических наук (1998). После окончания вуза работал преподавателем в Дагестанском сельскохозяйственном институте, затем заведовал кафедрой физвоспитания Дагестанского государственного мединститута. С 1995 по 2009 год руководил Госкомспорта Дагестана (впоследствии - министерство по физической культуре и спорту).

Затем был заместителем председателя совета при президенте республики по развитию физической культуры и спорта, в 2012-2013 годах возглавлял Дагестанский государственный педагогически университет. В 2013 году был руководителем администрации президента и правительства республики. В сентябре 2013 года назначен министром образования и науки. В сентябре 2017 года представители Следственного комитета сообщили о том, что чиновники минобрнауки Дагестана подозреваются в хищении средств, выделенных на строительство школ в Каспийске. 31 октября 2017 годав министерстве и доме Шахова прошли обыски. 19 декабря 2017 года был он снят с должности.