Ракета-носитель "Союз-2.1а"

ТАСС-ДОСЬЕ. На 11 февраля 2018 года в 11:58 мск запланирован запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1а" с автоматическим космическим кораблем "Прогресс МС-08" с 2,5 т различных грузов для Международной космической станции (МКС).

"Союз-2.1а" - российская одноразовая ракета-носитель. Предназначена для запусков различных космических аппаратов, в том числе грузовых кораблей и спутников военного назначения.

Разработана и изготавливается самарским Ракетно- космическим центром "Прогресс" (РКЦ "Прогресс"). Принадлежит к семейству космических носителей "Союз", созданных на базе первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 (индекс 8К71; впервые стартовала в 1957 году). Является одной из версий серии "Союз-2" (этап модернизации - 1а), разработанной в середине 1990-х годов на основе самой массовой ракеты семейства - "Союз- У" (эксплуатировалась в 1973-2017 годах).

Характеристики

"Союз-2.1а" - трехступенчатая ракета-носитель среднего класса. Длина - 46,3 м, диаметр - 10,3 м, стартовая масса - 312 т.

СПЕЦПРОЕКТ Просто космос От Гагарина до "ЭкзоМарса"

На первом этапе полета работают двигатели четырех боковых и центрального ракетных блоков, на втором (после отделения боковых блоков) - только двигатель центрального блока. Боковые блоки оснащены двигателями РД-107А, центральный - РД-108А, которые разработаны НПО "Энергомаш" им. академика В. П. Глушко (город Химки, Московская обл.) и изготавливаются самарским предприятием "Кузнецов". Работу третьей ступени обеспечивает РД-0110 разработки воронежского Конструкторского бюро химавтоматики (изготовитель - Воронежский механический завод).

Двигатели всех ступеней используют кислородно- керосиновое топливо. Однако для запусков с нового космодрома Восточный (Амурская обл.) в перспективе будет применяться версия ракеты, работающая на новом топливе - нафтиле (в его основе лежит пара "кислород-керосин" с добавлением полимерных присадок). Все работы по переводу стартового комплекса Восточного на заправку ракет нафтилом планируется завершить к июлю 2019 года.

Цифровая система управления "Союза-2.1а" создана НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова (Екатеринбург). На ракете могут применяться головные обтекатели диаметром 2,7; 3; 3,3; 3,715 или 4,11 м.

Для вывода космических аппаратов на орбиту ракета- носитель может использоваться как самостоятельно, так и с разгонными блоками "Фрегат" НПО им. С. А. Лавочкина (г. Химки, Московская обл.) и "Волга" (РКЦ "Прогресс"). В сочетании с разгонными блоками "Союз-2.1а" может запускать аппараты на всевозможные типы орбит: низкие, средние, высокоэллиптические, солнечно-синхронные, геопереходные, геостационарные. Максимальная грузоподъемность ракеты - около 7 т.

Статистика запусков

Запуски осуществляются с космодромов Плесецк (Архангельская обл.), Байконур (арендуется Россией у Казахстана) и Восточный.

Первый испытательный суборбитальный пуск "Союза-2.1а" был проведен 8 ноября 2004 года с Плесецка с макетом космического аппарата. Первый рабочий запуск состоялся 19 октября 2006 г. с Байконура, когда ракета с блоком "Фрегат" вывела в космос европейский метеорологический спутник MetOp-A. Впервые ракета стартовала с Восточного 28 апреля 2016 года (первый запуск с этого космодрома): "Союз-2.1а" с блоком "Волга" вывела в космос научно- образовательные спутники "Ломоносов" (МГУ), "Аист-2Д" (Самарский университет) и наноспутник SamSat-218 Самарского университета.

С 2014 года ракета используется для вывода на орбиту автоматических космических кораблей типа "Прогресс" с грузами для МКС.

Запуск "Союза-2.1а" с блоком "Фрегат" 14 июля 2017 года с Байконура, когда в космос было выведено 73 космических аппарата, стал рекордным для России по количеству одновременно запущенных спутников. По этому показателю ракета уступает только индийской PSLV, которая запустила в феврале 2017 года сразу 104 аппарата.

СПЕЦПРОЕКТ Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

Всего к 11 февраля 2018 года было произведено 28 запусков ракеты-носителя - 26 успешных (в т. ч. один суборбитальный), один неудачный (с потерей корабля "Прогресс М-27М") и один частично неудачный (запуск спутника "Меридиан-2"). Из них 14 запусков "Союза-1.2а" состоялись с разгонным блоком "Фрегат" (в т. ч. частично успешный), один - с блоком "Волга". С Плесецка ракета стартовала 11 раз, с Байконура - 15, с Восточного - дважды.

Предыдущий запуск состоялся 1 февраля 2018 года с Восточного (третий старт с космодрома). Ракета "Союз-2.1а" с блоком "Фрегат" вывела в космос 11 космических аппаратов. Основной нагрузкой стали два спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №3 и №4. Попутно были запущены девять малых спутников иностранных заказчиков из Германии и США.

Инциденты

Частично неудачным был запуск 21 мая 2009 года с Плесецка. Ракета "Союз-2.1а" с блоком "Фрегат" не смогла вывести на расчетную орбиту военный спутник связи "Меридиан-2". Однако аппарат не был потерян, сохранилась возможность его частичной эксплуатации. Причина инцидента - преждевременное отключение двигателя третьей ступени ракеты.

Неудачей завершился запуск 28 апреля 2015 года с Байконура с грузовым кораблем "Прогресс М-27М", который не смог выйти на заданную орбиту. В результате 8 мая корабль неуправляемо сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы, его фрагменты упали в воды Тихого океана. Причиной ЧП стало нештатное разделение третьей ступени "Союза-2.1а" с "Прогрессом" из-за разгерметизации топливных баков ракеты, к которой привела неучтенная конструктивная особенность связки носителя и корабля.

Кроме того, 14 июня 2017 года произошло ЧП после запуска "Союза-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-06" с Байконура. Боковые блоки ракеты упали в заданном безлюдном районе Карагандинской области Казахстана. Однако жаркая ветреная погода стала причиной возгорания сухой травы в месте падения частей "Союза-2.1а", горение распространилось по фронту длиной 15 км. В результате погибли два человека: один при тушении пожара и другой от ожогов в больнице. Оба погибших - граждане Казахстана и сотрудники ВПК "НПО машиностроения" (предприятие обслуживает районы падения).

Перспектива

В перспективе "Союз-2.1а" планируется задействовать в пилотируемой программе. Федеральная космическая программа России на 2016-2025 годы предусматривает использование этой ракеты-носителя для вывода на орбиту в 2021-2024 годах пилотируемых кораблей "Союз МС" (в настоящее время они запускаются с помощью "Союза-ФГ").