Биография Семена Елистратова

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 февраля 2018 г. российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пхёнчхане на дистанции 1500 м, показав время 2 минуты 10,687 секунды. Эта медаль стала первой, завоеванной командой олимпийских атлетов из России.

Семен Андреевич Елистратов родился 3 мая 1990 г. в Уфе в семье Андрея Анатольевича и Натальи Михайловны Елистратовых. Отец занимается строительным бизнесом, мать - педагог.

Окончил школу №31 Октябрьского района Уфы. Выпускник Башкирского института физической культуры (филиал Уральского государственного университета физической культуры; 2014).

В 2000 г. начал заниматься шорт-треком в уфимской СДЮСШОР №1 под руководством заслуженного тренера России Андрея Максимова.

В 2005 г. на II зимней Спартакиаде учащихся России занял первое место на дистанции 1500 м, а также стал серебряным призером в составе эстафетной команды Приволжского федерального округа.

В 2007 г. на III зимней Спартакиаде учащихся России завоевал золотые медали на дистанциях 500 м, 800 м, 1000 м и 1500 м, а также в составе эстафетной команды Приволжского федерального округа.

Семен Елистратов является многократным победителем и призером чемпионатов России по шорт-треку в многоборье, эстафете и индивидуальных гонках на дистанциях 500 м, 1000 м, 1500 м и 3000 м.

В декабре 2010 г. в Чанчуне (Китай) стал первым россиянином, одержавшим победу на этапе Кубка мира по шорт- треку в индивидуальной гонке (500 м). В последующие годы неоднократно занимал призовые места на этапах Кубка мира на дистанциях 500 м, 1000 м и 1500 м.

В 2015 и 2016 гг. становился победителем общего зачета Кубка мира на дистанции 1000 м.

В январе 2011 г. в Херенвене (Нидерланды) стал серебряным призером чемпионата Европы в эстафете. В последующие годы завоевал на континентальных первенствах десять золотых (2013, Мальме, Швеция - эстафета; 2014, Дрезден, Германия - 1500 м, эстафета; 2015, Дордрехт, Нидерланды - эстафета; 2016, Сочи - 1000 м, 1500 м, многоборье; 2017, Турин, Италия - 1500 м, 3000 м, многоборье), 11 серебряных (2012, Млада-Болеслав, Чехия - 1500 м, 3000 м, эстафета; 2014 - 1000 м, многоборье; 2015 - 1500 м; 2016 - 500 м; 2017 - эстафета; 2018, Дрезден - 1000 м, 1500 м, эстафета) и девять бронзовых (2012, многоборье; 2013 - 1000 м, 3000 м; 2015 - 500 м, 1000 м, 3000 м, многоборье; 2017 - 1000 м; 2018 - многоборье) медалей.

В марте 2013 г. в Дебрецене (Венгрия) завоевал серебряную медаль чемпионата мира в эстафете. В марте 2015 г. в Москве стал чемпионом мира на дистанции 1500 м.

В феврале 2010 г. на XXI зимней Олимпиаде в Ванкувере (Канада) принимал участие в соревнованиях на дистанциях 500 м, 1000 м и 1500 м. В феврале 2014 г. в Сочи стал олимпийским чемпионом по шорт-треку в эстафете.

В марте 2016 г. стало известно, что в допинг-пробах Семена Елистратова был обнаружен запрещенный препарат мельдоний. После этого спортсмен был временно отстранен от соревнований. В апреле 2016 г., после уточнения со стороны Всемирного антидопингового агентства, какая концентрация вещества в организме может считаться допустимой, Международный союз конькобежцев снял временное отстранение Елистратова.

Лейтенант Росгвардии.

Заслуженный мастер спорта России по конькобежному спорту (2013).

Награжден орденом Дружбы (2014).

Женат. Супруга - Юлия Елистратова.

Увлекается чтением. Коллекционирует модели автомобилей.