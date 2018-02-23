Биография российской фигуристки Евгении Медведевой

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 февраля 2018 г. российская фигуристка Евгения Медведева завоевала серебряную медаль XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане (Республика Корея).

Евгения Армановна Медведева родилась 19 ноября 1999 г. в Москве. Отец - Арман Бабасян. Мать - бывшая фигуристка Жанна Девятова. По сообщениям СМИ, Евгения Медведева носит фамилию бабушки по материнской линии.

Студентка Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (Москва).

В три года начала заниматься фигурным катанием в специализированной школе олимпийского резерва ЦСКА им. С. А. Жука. Первыми тренерами были Елена Проскурина и Любовь Яковлева.

С 2008 г. Евгения Медведева занимается в отделении "Хрустальный" московского Центра спорта и образования "Самбо-70" под руководством тренеров Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова. Хореографическую подготовку ведут Даниил Глейхенгауз и Илья Авербух.

В марте 2011 г. в Екатеринбурге заняла первое место в соревнованиях девочек в рамках V зимней Спартакиады учащихся России.

В марте 2012 г. выиграла первенства Москвы и России (Нижний Новгород) среди девушек старшего возраста.

В марте 2013 г. в Саранске заняла второе место на VI зимней Спартакиаде учащихся России, уступив Елене Радионовой.

В апреле 2013 г. в Нижнем Новгороде вновь выиграла первенство России среди девушек старшего возраста.

В августе и сентябре 2013 г. в Риге (Латвия) и Гданьске (Польша) занимала первое место на этапах юниорской серии Гран-при.

В октябре 2013 г. в Минске (Белоруссия) выиграла юниорские соревнования в рамках турнира Ice Star.

В декабре 2013 г. в Фукуоке (Япония) заняла третье место в финале юниорской серии Гран-при, уступив соотечественницам Марии Сотсковой и Серафиме Саханович.

В марте 2014 г. в Софии (Болгария) стала третьей на юниорском чемпионате мира, уступив россиянкам Елена Радионовой и Серафиме Саханович.

В августе и сентябре 2014 г. в Куршевеле (Франция) и Остраве (Чехия) занимала первое место на этапах юниорской серии Гран-при.

В октябре 2014 г. в Йошкар-Оле одержала победу на этапе Кубка России.

В декабре 2014 г. в Барселоне (Испания) выиграла финал юниорской серии Гран-при. В том же месяце в Сочи заняла третье место на взрослом чемпионате России, уступив Елене Радионовой и Елизавете Туктамышевой.

В феврале 2015 г. в Йошкар-Оле выиграла юниорское первенство России.

В марте 2015 г. в Таллине (Эстония) стала победительницей юниорского чемпионата мира.

В марте 2015 г. в Саранске заняла второе место на VII зимней Спартакиаде учащихся России, уступив Полине Цурской.

В октябре 2015 г. и сентябре 2017 г. в Братиславе (Словакия) занимала первое место на Мемориале Ондрея Непелы. В октябре 2015 г. в Милуоки (шт. Висконсин, США) выиграла турнир Skate America (этап серии Гран-при).

В ноябре 2015 г. в Москве заняла второе место на турнире Кубок "Ростелекома" (этап серии Гран-при), уступив Елене Радионовой.

В декабре 2015 г. в Барселоне одержала победу в финале серии Гран-при. В том же месяце в Екатеринбурге выиграла чемпионат России по фигурному катанию.

В январе 2016 г. в Братиславе стала чемпионкой Европы, в апреле того же года в Бостоне (шт. Массачусетс, США) - чемпионкой мира.

В октябре и ноябре 2016 г. выиграла два этапа серии Гран-при - Skate Canada International (Миссиссога, Канада) и Trophee Eric Bompard (Париж, Франция).

В декабре 2016 г. в Марселе (Франция) первенствовала в финале серии Гран-при. В том же месяце в Челябинске выиграла чемпионат России по фигурному катанию.

В январе 2017 г. в Остраве выиграла чемпионат Европы, в апреле того же года в Хельсинки (Финляндия) - чемпионат мира.

В апреле 2017 г. в Токио (Япония) в составе российской сборной стала серебряным призером командного чемпионата мира. Тогда же установила мировые рекорды в короткой (80,85) и произвольной программах (160,46), а также по итоговой сумме (241,31). Мировой рекорд в короткой программе был дважды превзойден Евгенией Медведевой на Олимпиаде в Пхёнчхане (11 февраля, командные соревнования - 81,06; 21 февраля, одиночные соревнования - 81,61). 21 февраля он был улучшен другой россиянкой - Алиной Загитовой (82,92).

В октябре и ноябре 2017 г. Евгения Медведева выиграла два этапа серии Гран-при - Кубок "Ростелекома" (Москва) и NHK Trophy (Осака, Япония).

В январе 2018 г. в Москве заняла второе место на чемпионате Европы, уступив Алине Загитовой.

12 февраля 2018 г. в составе команды олимпийских атлетов из России по фигурному катанию завоевала серебряную медаль Олимпиады в Пхенчхане в командных соревнованиях.

Евгения Медведева занимает пятое место в женском одиночном рейтинге Международного союза конькобежцев сезона-2017/18.

Заслуженный мастер спорта России (2016).

Лауреат премии Федерации спортивных журналистов России "Серебряная лань" (2016).

Карьере Евгении Медведевой и ее взаимодействию с тренером Этери Тутберидзе посвящен документальный фильм из цикла "1+1" (2016, режиссер Олег Шиловский).

Спортсменка увлекается аниме и корейской поп-музыкой.