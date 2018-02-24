Биография российского лыжника Александра Большунова

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 февраля 2018 г. российский лыжник Александр Большунов завоевал серебро в масс-старте на 50 км на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Александр Александрович Большунов родился 31 декабря 1996 г. в с. Подывотье (Севский район Брянской области).

Студент Пензенского государственного университета. Член спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии РФ, имеет воинское звание младшего сержанта.

Начал заниматься лыжной подготовкой под руководством отца, Александра Ивановича. В подростковом возрасте неоднократно выигрывал районные и региональные соревнования по лыжным гонкам. Совершенствовал мастерство в Брянской областной спортивной школе олимпийского резерва по лыжным гонкам (тренер - Николай Нехитров). В настоящее время представляет на внутрироссийских соревнованиях Тюменскую и Брянскую области.

В феврале 2016 г. в Рышнове (Румыния) стал серебряным призером юниорского чемпионата мира в составе российской эстафетной команды.

В декабре 2016 г. выиграл спринт свободным стилем и гонку на 30 км классическим стилем на соревнованиях "Красногорская лыжня" (Московская обл.).

В феврале 2017 г. в Солджер Холлоу (шт. Юта, США) на чемпионате мира среди юниоров и молодежи до 23 лет завоевал золотые медали в гонке на 15 км свободным стилем и в скиатлоне, а также занял второе место в спринте классическим стилем. В том же месяце в Лахти (Финляндия) дебютировал на чемпионате мира по лыжным гонкам.

В марте - апреле 2017 г. на чемпионате России по лыжным гонкам в Ханты-Мансийске выиграл гонку на 50 км классическим стилем и занял третье место в скиатлоне. Также в составе команды "Тюменская область - 1" стал серебряным призером в эстафете (вместе с Ильей Санниковым, Иваном Якимушкиным и Денисом Спицовым) и бронзовым - в командном спринте (вместе с Андреем Парфеновым).

В марте 2017 г. в Драммене (Норвегия) дебютировал на Кубке мира по лыжным гонкам.

В июле 2017 г. в Шеллефтео (Швеция) на чемпионате мира по лыжероллерам первенствовал в масс-старте на 20 км и в индивидуальной гонке на 22,5 км.

На этапах Кубка мира по лыжным гонкам-2017/2018 пять раз становился бронзовым призером на различных дистанциях. В общем зачете соревнований занимает пятое место.

13 февраля 2018 г. завоевал бронзовую медаль в спринте классическим стилем на Олимпийских играх в Пхенчхане. 18 февраля стал серебряным медалистом Олимпиады в эстафете, 21 февраля - в командном спринте.

Заслуженный мастер спорта России (2018).