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Биография российского лыжника Андрея Ларькова

Биографии и справки
24 февраля, 10:24 UTC+3

Спортсмен выиграл бронзу на Олимпиаде-2018 в масс-старте на 50 км

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Андрей Ларьков

Андрей Ларьков

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 февраля 2018 г. российский лыжник Андрей Ларьков завоевал бронзу в масс-старте на 50 км на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Андрей Витальевич Ларьков родился 25 ноября 1989 г. в Зеленодольске (Татарская АССР, ныне - Татарстан).

Выпускник Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Является младшим лейтенантом полиции, проходит службу в должности инспектора патрульно-постовой службы полиции в УМВД России по Нижнекамскому району Республики Татарстан.

Занимался в детско-юношеской спортивной школе №4 г. Зеленодольска. Тренировался у Владимира Махалова и Геннадия Рожкова. В настоящее время на внутрироссийских соревнованиях представляет Республику Татарстан и спортивное общество "Динамо".

В феврале 2011 г. в Рыбинске (Ярославская область) дебютировал на Кубке мира.

В январе - феврале 2015 г. в Штрбске-Плесо (Словакия) стал трехкратным чемпионом XXVII зимней Универсиады. Выиграл спринтерскую гонку свободным стилем и гонку на 30 км свободным стилем, а также первенствовал в составе эстафетной команды.

В марте 2017 г. в Лахти (Финляндия) завоевал серебряную медаль чемпионата мира в эстафете.

В общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам-2017/2018 занимает 18-е место.

Андрей Ларьков является чемпионом России (2017, 70 км свободным стилем), трехкратным серебряным (2013, 70 км свободным стилем; 2014 - скиатлон, 50 км свободным стилем) и трехкратным бронзовым (2013 - скиатлон; 2015, 2017 - 15 км свободным стилем) призером национального чемпионата.

18 февраля 2018 г. стал серебряным медалистом Олимпиады в эстафете.

Заслуженный мастер спорта России (2018).

Отмечен благодарностью президента РФ (2015).

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