Российские номинанты и лауреаты премии "Оскар". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 марта 2018 года состоится 90-я церемония вручения американской кинопремии "Оскар".

Одним из претендентов на победу в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" является драма российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь".

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о том, как российские киноленты и мультипликационные фильмы ранее выдвигались на соискание "Оскара".

Регламент

Номинантов (не более четырех-пяти) на премию в категории "Лучший фильм на иностранном языке" отбирает Американская академия кинематографических искусств и наук из списка лент, предложенных национальными оскаровскими комитетами. От РФ фильмы выдвигает Российский оскаровский комитет под председательством Владимира Меньшова.

В остальных категориях номинирование происходит в рамках самой Американской академии, причем в большинстве из них номинанты не из США являются скорее исключением. Относительно много картин зарубежного производства обычно представлено в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм".

Статистика

Первым советским номинантом и обладателем "Оскара" была лента "Разгром немецких войск под Москвой" режиссеров Леонида Варламова и Ильи Копалина; в 1943 году она стала одним из четырех лауреатов в категории "Лучший документальный фильм".

Всего за историю премии на номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" были номинированы девять советских и семь российских лент (включая "Нелюбовь"), из них четыре получали награду. В категории "Лучший анимационный короткометражный фильм" была одна советская и пять российских номинаций (победу одержала одна работа).

Две советские работы номинировались в категории "Лучший документальный короткометражный фильм": "Жизнь в зоопарке" (1947 год, объединение "Арткино") и "Воспоминания о Павловске" (1985 год, режиссер Ирина Калинина).

Один раз советская работа претендовала на награду в категории "Лучшая музыка к фильму" - это был фильм-опера Веры Строевой "Хованщина" по сочинению Модеста Мусоргского (1962 год).

Таким образом, за всю историю "Оскара" "Нелюбовь" стала 26-й отечественной работой, номинированной на премию.

Номинанты в категории "Лучший фильм на иностранном языке"

Первым советским номинантом (и лауреатом) в категории "Лучший фильм на иностранном языке" в 1969 году стала эпопея Сергея Бондарчука "Война и мир", снятая по роману Льва Толстого.

В 1970 г. вторым соискателем стал трехсерийный фильм Ивана Пырьева "Братья Карамазовы" по роману Федора Достоевского.

Затем среди советских номинантов были фильмы:

- "Чайковский" режиссера Игоря Таланкина (1972 год);

- "...А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого (1973 год);

- "Дерсу Урзала" Акиры Куросавы (1976 год, совместное производство СССР и Японии, второй советский фильм-лауреат);

- "Белый Бим Черное ухо" Станислава Ростоцкого (1979 год);

- "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981 год, третий советский фильм-лауреат);

- "Частная жизнь" Юлия Райзмана (1983 год);

- "Военно-полевой роман" Петра Тодоровского (1985 год).

После распада СССР первой российской номинацией был фильм "Урга - территория любви" Никиты Михалкова (1993). В 1995 г. его же кинокартина "Утомленные солнцем" была номинирована и получила премию. Затем от России номинировались фильмы:

- "Кавказский пленник" Сергея Бодрова (1997 год);

- "Вор" Павла Чухрая (1998 год);

- "12" Никиты Михалкова (2008 год);

- "Левиафан" Андрея Звягинцева (2015 год).

Номинанты в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм"

В 1990 году на премию "Оскар" в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм" был номинирован советский мультфильм "Корова", созданный на Свердловской киностудии режиссером Александром Петровым. Впоследствии на соискание премии номинировались еще три картины Петрова, все они были выполнены в технике живописи по стеклу: "Русалка" (1998 год), "Старик и море" (2000 год, победа в категории) и "Моя любовь" (2008 год).

В 2009 году на "Оскар" был номинирован короткометражный мультфильм "Уборная история - любовная история" российского режиссера Константина Бронзита. В 2016 году на премию претендовала еще одна его работа - "Мы не можем жить без космоса".