Крупные авиакатастрофы в Непале с 1990 года. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 марта 2018 года пассажирский самолет Bombardier Dash 8 Q-400 (регистрационный номер S2-AGU) бангладешской авиакомпании US-Bangla Airlines, выполнявший рейс из Дакки в Катманду, потерпел крушение близ пункта назначения - непальского международного аэропорта Трибхуван. На борту, по предварительной информации, находился 71 человек - 67 пассажиров и четыре члена экипажа. По последним данным, погибли не менее 50 человек.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила хронологию авиационных катастроф на территории Непала, в которых погибли 20 и более человек. Всего с 1990 года зафиксировано пять таких происшествий (без учета ЧП 12 марта 2018 года).

31 июля 1992 года пассажирский самолет Airbus A310-304 (регистрационный номер HS-TID, собственное имя Buriram) авиакомпании Thai Airways International следовавший регулярным рейсом 311 из Бангкока в Катманду, столкнулся с горой и разрушился в 40 км к северу от аэропорта назначения. На борту находились 113 человек - 14 членов экипажа и 99 пассажиров, все они погибли. Причиной катастрофы стала навигационная ошибка экипажа, из-за которой воздушное судно сбилось с курса. Расследование также установило, что диспетчер не контролировал местоположение самолета.

8 сентября 1992 года пассажирский самолет Airbus A300 (регистрационный номер AP-BCP) авиакомпании Pakistan International Airlines, следовавший рейсом 268 из Карачи в Катманду, врезался в гору в 18 км к югу от аэропорта назначения. Погибли все 167 человек, находившихся на борту (155 пассажиров и 12 членов экипажа). Расследование показало, что катастрофа произошла из-за ошибок пилотов, которые не справились со схемой захода на посадку в обстановке плохой видимости. Диспетчеры в аэропорту Катманду видели, что самолет следует ниже минимально допустимой высоты, но не стали вмешиваться.

27 июля 2000 года пассажирский самолет DHC-6 Twin Otter 300 (регистрационный номер 9N-ABP) непальской авиакомпании Royal Nepal Airlines, следовавший внутренним рейсом из Баджханга в Дхангадхи, зацепил верхушки деревьев на склоне горы Джараякхали, разрушился и сгорел. Погибли все находившиеся на борту 25 человек - три члена экипажа и 22 пассажира.

15 декабря 2010 года пассажирский самолет DHC-6 Twin Otter 310 (регистрационный номер 9N-AFX) непальской авиакомпании Tara Air, следовавший внутренним рейсом из Ламиданда в Катманду, потерпел крушение вскоре после взлета близ деревни Шри Чаур (район Окхалдхунга). Погиб 21 человек - три члена экипажа и 18 пассажиров.

24 февраля 2016 года пассажирский самолет DHC-6 Twin Otter 400 (регистрационный номер 9N-AHH) непальской авиакомпании Tara Air, следовавший внутренним рейсом из Покхары в Джомсом, потерпел крушение в лесу близ деревни Кекарко (район Мьягди зоны Дхаулагири). Погибли все находившиеся на борту 23 человека - три члена экипажа и 20 пассажиров.