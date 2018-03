Биография экс-госсекретаря США Рекса Тиллерсона

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 марта 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об увольнении госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Происхождение и образование

Рекс Тиллерсон (полное имя - Рекс Уэйн Тиллерсон; Rex Wayne Tillerson) родился 23 марта 1952 года в городе Уичита-Фоллс, штат Техас, США. Отец - Боб Джо Тиллерсон - ветеран Второй мировой войны, был активистом скаутского движения. Мать - Пэтти Сью - занималась литературной деятельностью.

В 1975 году Рекс Тиллерсон окончил Университет штата Техас в городе Остине с дипломом бакалавра в области гражданского строительства.

Карьера в бизнесе

В 1975 году начал работать инженером в нефтяной компании Exxon Company. В 1989 году занял пост директора центрального отделения по добыче. В его ведении находились вопросы добычи нефти и газа в штатах Техас, Оклахома, Арканзас и Канзас (ведущие нефтегазодобывающие штаты США). В 1992 году он был назначен на должность советника компании по добыче. Через три года возглавил дочерние структуры Exxon Company - Exxon Yemen Inc. и Esso Exploration and Production Khorat Inc, работавшие в Йемене и Тайланде.

В 1998-1999 годах Тиллерсон отвечал за деятельность Exxon в России. В эти годы он был вице-президентом Exxon Ventures и президентом Exxon Neftegas Limited. В этом качестве он курировал разработку месторождений нефти и газа на шельфе Сахалина в рамках проекта "Сахалин-1", в котором Exxon получила 30% (помимо Exxon в него входили японская компания Sodeco, "Роснефть" и индийская ONGC). Кроме того, в ведении Тиллерсона находилась разведка нефтяных месторождений в азербайджанском секторе Каспия.

В 1999 году произошло слияние Exxon со второй по величине нефтегазодобывающей компанией США Mobile (в результате она получила название ExxonMobil Corporation, став крупнейшей в США). Тогда же Тиллерсон был назначен исполнительным вице-президентом ее дочерней структуры - ExxonMobil Development Company (отвечает за нефтяные месторождения в Западной Африке и Венесуэле и природного газа в Катаре).

В августе 2001 году Тиллерсон стал старшим вице-президентом корпорации ExxonMobil, а 1 марта 2004 года - президентом и членом совета директоров. 1 января 2006 года вступил в должность председателя совета директоров и главного исполнительного директора компании. В начале 2006 года рыночная стоимость компании составляла $350 млрд. За два с половиной года работы Тиллерсон добился роста акций компании на 50% - рыночная капитализация к сентябрю 2007 года достигла $510 млрд. Однако в 2008 году из-за мирового финансового кризиса и падения цен на нефть капитализация ExxonMobil упала до $330 млрд, а к июню 2010 года - до $260 млрд.

В 2011 году ExxonMobil заключила соглашение о стратегическом партнерстве с "Роснефтью", при подписании которого присутствовали премьер-министр Владимир Путин, вице-премьер Игорь Сечин и Тиллерсон. Благодаря соглашению о партнерстве, ExxonMobil смогла принять участие в разработке российских арктических ресурсов, а "Роснефть" могла инвестировать в проекты американской компании по всему миру. Соглашение предусматривало реализацию 10 совместных проектов, включая разведку и потенциальную добычу на шельфе Черного моря, в Арктике и в Западной Сибири.

После успешного заключения стратегического партнерства с Россией и планомерного выхода из кризиса, капитализация компании превысила $400 млрд. Однако летом 2014 года после введения очередного пакета антироссийских санкций ExxonMobil свернула девять проектов. Комментируя введенные санкции, Тиллерсон отметил, что людям, "которые принимают эти решения, стоит подумать об очень широких сопутствующих рисках и о том, кому они на самом деле вредят санкциями".

Согласно докладу Нью-Йоркской фондовой биржи за 2014 год, в результате антироссийских санкций потери ExxonMobil составили $1 млрд. В 2014-2015 годах после падения цен на нефть и введения санкций против России, затронувших ExxonMobil, стоимость корпорации упала до $320 млрд в конце 2015 года. В декабре 2016 года компания занимала второе место в рейтинге Fortune 500 с объемом рыночной капитализации $392 млрд.

Связи с Россией

Американские СМИ писали о тесных связях Тиллерсона с Путиным и Сечиным. По словам Джона Хэмри, бывшего замминистра обороны США и президента вашингтонского Центра стратегичеcких и международных исследований, "он проводил больше времени с Владимиром Путиным, чем, пожалуй, любой другой американец, за исключением Генри Киссинджера". Сам Тиллерсон, выступая в начале 2016 года в Университете Техаса, заявил, что знаком с президентом РФ более 15 лет и поддерживает с ним "очень близкие отношения".

Их первая встреча состоялась еще в 1999 году на Сахалине. В 2004 году Тиллерсон отмечал, что приход Путина к власти благотворно повлиял на развитие энергетического бизнеса. При этом в 2008 году Тиллерсон выступал с критикой российской законодательной системы и призывал Кремль усовершенствовать ее функционирование.

30 сентября 2012 года Путин подписал указ о награждении Тиллерсона орденом Дружбы "за большой вклад в развитие и укрепление сотрудничества с Российской Федерацией". Президент РФ лично вручил награду бизнесмену в ходе Петербургского международного экономического форума в июне 2013 года. Тиллерсон - регулярный участник встреч российского руководства с иностранными бизнесменами.

Общественные посты

В разные годы Тиллерсон входил в состав исполнительного комитета Американского нефтяного института, был членом Общества инженеров-нефтяников и совета попечителей Центра стратегических и международных исследований (частный, внепартийный исследовательский институт в США).

Входил в состав Национального нефтяного совета (объединение работников нефтегазовой отрасли США), Делового круглого стола (ассоциация руководителей ведущих компания США) и Чрезвычайного комитета по торговле США (консультативный орган при правительстве США). Кроме того, являлся вице-председателем Фордовского театрального общества и входил в руководство "Бойскаутов Америки".

Взгляды

Тиллерсон - один из спонсоров Республиканской партии, которой, согласно данным Федеральной избирательной комиссии США, с 2003 года он выделил порядка $520 тыс. В 2012 году спонсировал предвыборную кампанию кандидата на пост президента Митта Ромни, в 2016 году в ходе праймериз оказывал финансовую помощь Джебу Бушу (сын бывшего американского президента Джорджа Буша - старшего).

Тиллерсон выступал за отмену действовавшего несколько десятилетий запрета на экспорт сырой нефти из США, а также за снятие ограничений на развитие проектов экспорта сжиженного газа. Считает, что именно такая энергетическая политика на мировой арене позволит США добиться стабильности в сфере углеводородного сырья и обеспечит энергетическую безопасность для страны.

В 2012 году публично заявил, что в связи с глобальным потеплением климата следует не сокращать выбросы Co2, а проводить инженерную подготовку для борьбы с последствиями повышения уровня мирового океана и изменения погоды.

Госсекретарь

13 декабря 2016 года победивший на президентских выборах Трамп назначил Тиллерсона главой Госдепартамента. Во время слушаний в Сенате, посвященных утверждению его кандидатуры, Тиллерсон высказался в пользу поставок Украине летального оружия в случае продолжения боевых действий в Донбассе, поддержал санкции в отношении России и выразил озабоченность по поводу действий России на мировой арене, заявив, что НАТО "имеет право беспокоиться" из-за них. Кроме того, он отметил, что Россия и США "отнюдь не друзья", но при этом странам необходимо поддерживать диалог, "чтобы ситуация не вышла из-под контроля".

Для него Россия "предсказуемая страна", а цели ее внешней политики "занимают уважаемое место в глобальном миропорядке". Называл воссоединение Крыма с Россией "аннексией" и говорил, что США могут "согласиться с теми условиями признания Крымского полуострова российским субъектом, которые устроят Украину". В декабре 2017 года он призвал Киев провести реформы и выполнить обязательства по минским соглашениям.

В июне 2017 года Тиллерсон заявил, что нынешний уровень отношений с Россией не отвечает интересам США и стабильности в мире, и высказался против ужесточения режима антироссийских санкций. Он рассказал, что все без исключения зарубежные партнеры Вашингтона, с которыми он встречался, просят нормализовать отношения с Россией. Кроме того, Тиллерсон считал, что тема предполагаемого российского вмешательства в американские выборы является преградой для налаживания двусторонних отношений с РФ.

Американские СМИ обсуждали возможность отставки Тиллерсона с лета 2017 года, указывая на его серьезные разногласия с Трампом. 6 августа 2017 года газета The New York Times, излагая сведения своих источников в Госдепе, сообщила, что Тиллерсон не оправдывает возлагаемых на него надежд. По данным издания, от Тиллерсона ожидали применения навыков и обширных связей, приобретенных во время работы в ExxonMobil. Предполагалось, что он быстро разберется в делах, наберет команду профессиональных помощников, сосредоточится на приоритетных направлениях.

Вместо этого он окружил себя узким кругом доверенных лиц, не заполнил множество вакантных должностей в Госдепе, оставив без руководителей ряд важных отделов. При этом госсекретарь пересматривал уже отлаженные механизмы работы ведомства, теряя время на второстепенных вопросы. Тиллерсон же заявлял, что работе Госдепа мешают бюрократические проволочки, отсутствие дисциплины, сотрудники уклоняются от принятия решений, а ведомство нуждается в реформе. В рамках начатой им реформы в ведомстве произошли масштабные сокращения карьерных дипломатов - за 2017 год их число уменьшилось на 50%.

Выступил против решения президента о признании Иерусалима столицей Израиля.

Личная жизнь, состояние

Женат на Ренд Сент-Клер. В семье четверо детей. Супруги совместно занимаются благотворительными проектами. Согласно данным Dallas Business Journal, их совместная недвижимость оценивается в сумму около $5 млн. По состоянию на 1 декабря 2016 года Тиллерсон владел 2,6 млн акций ExxonMobil (по данным CNBC, их стоимость - $233 млн).

В 2016 году The New York Times поместила его на 29-е место в рейтинге 200 наиболее высокооплачиваемых главных исполнительных директоров компаний (по оценкам издания, в 2016 году доход Тиллерсона составил $24,3 млн). 13 апреля 2017 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США оценила его доход за 2016 год в $27,4 млн.