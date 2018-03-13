Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп уволил госсекретаря Тиллерсона

Международная панорама
13 марта, 15:49 дата обновления: 13 марта, 16:01 UTC+3

Его место займет Майкл Помпео, возглавлявший ЦРУ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Рекс Тиллерсон и президент США Дональд Трамп

Рекс Тиллерсон и президент США Дональд Трамп

© REUTERS/Jonathan Ernst

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Рекс Тиллерсон уволен с поста госсекретаря США, на его место выдвинута кандидатура Майкла Помпео, который до сегодняшнего дня являлся директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом объявил во вторник в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

Смотрите также
Директор ЦРУ Майкл Помпео

Что нужно знать о новом госсекретаре США Майкле Помпео

"Директор ЦРУ Майкл Помпео станет нашим новым госсекретарем. Работать он будет фантастически! Благодарю Рекса Тиллерсона за работу", - написал, в частности, руководитель американской администрации.

Кандидатура Помпео теперь должна быть утверждена Сенатом Конгресса США.

Помпео до прихода в ключевое разведывательное ведомство США был членом Палаты представителей Конгресса. У Тиллерсона, согласно сравнительно недавним многочисленным публикациям в печати, сложились натянутые отношения с Трампом. Эксперты и средства массовой информации США предрекали Тиллерсону скорый уход в отставку с поста госсекретаря, на который он заступил 1 февраля прошлого года.

Согласно сведениям газеты The Washington Post, президент попросил главу американской дипломатии подать в отставку в минувшую пятницу. В связи с этим, по данным телекомпании CNN, Тиллерсон сократил сроки своей поездки по странам Африки. Комментируя отставку Тиллерсона, CNN отметила, что в нынешней международной обстановке США "нужна дипломатия, имеющая мускулы".

Смотрите также

Биография Майкла Помпео

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кадровые перестановки в кабинете Трампа
Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Помпео, Майкл (Майк)
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Олега Табакова
2
Первой женщиной-директором ЦРУ стала Джина Хэспел
3
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
4
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
5
Что нужно знать о новом госсекретаре США Майкле Помпео
6
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
7
Сборная Украины по биатлону бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени
Темы дня
Новости партнеров
Реклама