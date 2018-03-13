Трамп уволил госсекретаря Тиллерсона

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Рекс Тиллерсон уволен с поста госсекретаря США, на его место выдвинута кандидатура Майкла Помпео, который до сегодняшнего дня являлся директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом объявил во вторник в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

"Директор ЦРУ Майкл Помпео станет нашим новым госсекретарем. Работать он будет фантастически! Благодарю Рекса Тиллерсона за работу", - написал, в частности, руководитель американской администрации.

Кандидатура Помпео теперь должна быть утверждена Сенатом Конгресса США.

Помпео до прихода в ключевое разведывательное ведомство США был членом Палаты представителей Конгресса. У Тиллерсона, согласно сравнительно недавним многочисленным публикациям в печати, сложились натянутые отношения с Трампом. Эксперты и средства массовой информации США предрекали Тиллерсону скорый уход в отставку с поста госсекретаря, на который он заступил 1 февраля прошлого года.

Согласно сведениям газеты The Washington Post, президент попросил главу американской дипломатии подать в отставку в минувшую пятницу. В связи с этим, по данным телекомпании CNN, Тиллерсон сократил сроки своей поездки по странам Африки. Комментируя отставку Тиллерсона, CNN отметила, что в нынешней международной обстановке США "нужна дипломатия, имеющая мускулы".