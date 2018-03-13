Высказывания Майкла Помпео о России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ: 13 марта 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о назначении директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкла Помпео новым главой Госдепартамента.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, что он говорил о России.

"Россия агрессивно восстанавливает свои позиции, вторгнувшись на Украину, она угрожает Европе и почти ничего не делает для содействия разгрому ИГИЛ" (запрещена в РФ) (13 января 2017 года на слушаниях по утверждению кандидатуры Помпео в сенатском комитете по разведке).

"WikiLeaks это негосударственная вражеская служба разведки, действующая по наущению таких государств, как Россия" (13 апреля 2017 года, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне).

"Мы, разумеется, пытаемся найти сферы, в которых мы можем работать вместе с русскими. Но наши интересы там [в Сирии] не являются одинаковыми… Мы живем в мире, где у россиян есть огромный ядерный арсенал, и они закрепились в Сирии. Они взяли назад Крым, у них есть опорный пункт на юго-востоке Украины. Америка не должна позволить России продолжать экспансию" (20 июля 2017 года на конференции, посвященной вопросам безопасности в Аспене, штат Колорадо).

"Россия живет и умирает в зависимости от того, сколько баррелей нефти она может выкачать из земли" (26 июля 2017 года в интервью Washington Free Beacon).

"Если мы сможем найти способы обмена с ними [российскими спецслужбами] информацией по вопросам борьбы с терроризмом, то мы должны заняться этим делом. В то же время мы должны дать им понять, что считаем неприемлемым продолжение их активных действий против Соединенных Штатов, что мы следим за ними и намерены дать этому отпор" (26 июля 2017 года в интервью Washington Free Beacon).

"Да, это [попытки вмешаться в американский избирательный процесс] делалось десятилетиями. Я по-прежнему обеспокоен не только из-за россиян, но из-за других попыток. У нас есть много противников, которые хотят подорвать западную демократию. Мы намерены противостоять россиянам" (7 января 2018 года в интервью телеканалу CBS).

"Я не вижу существенного снижения их активности [российских спецслужб в преддверии выборов в Конгресс, намеченных на ноябрь 2018 года]. У меня есть все основания полагать, что они будут и дальше предпринимать попытки делать это, но я уверен, что Америка сможет провести свободные и справедливые выборы, и что мы нанесем ответный удар - достаточно жесткий, чтобы их влияние на наши выборы не было значительным" (29 января 2018 года в интервью BBC News).

"В то время как Россия остается противником, мы поставим под серьезную угрозу жизни американцев, если будем игнорировать возможности работы с российскими спецслужбами в борьбе против терроризма…Мы продолжаем работать вместе над такими вопросами, как авиационная безопасность и предотвращение возвращения иностранных боевиков как в Россию, так и в Америку… Мы решительно защищаем Америку во время таких контактов, не церемонимся и никогда не станем" (1 февраля 2018 года в письме на имя лидера демократов в Сенате Конгресса США Чарльза Шумера).

"Путин говорит много вещей, которые лишены оснований… В его выступлении [послании Федеральному собранию] буквально не было ничего, что удивило бы разведывательное сообщество США. Мы с нашими коллегами в министерстве обороны США отслеживаем все это очень тщательно, поэтому американцы могут быть уверены, что мы прекрасно понимаем суть программ России в области вооружений и понимаем, как обезопасить американский народ от угроз" (11 марта 2018 года в эфире Fox News).