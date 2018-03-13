Биография Майкла Помпео

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 марта 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об увольнении госсекретаря Рекса Тиллерсона. На его место будет назначен глава ЦРУ Майкл Помпео.

Происхождение, образование

Майк Помпео (полное имя Майкл (Майк) Ричард Помпео; Michael "Mike" Richard Pompeo) родился в городе Ориндж, штат Калифорния, США.

В 1986 году окончил Военную академию США в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк. В 1986-1991 годах проходил военную службу в ВС США, в том числе в составе американского контингента в Западном Берлине, командовал танковым взводом. Уволился в ранге капитана.

В 1994 году получил степень доктора юридических наук в Гарвардской школе права; был редактором ее юридического журнала.

Профессиональная карьера

В середине 1990-х работал юристом в компании "Уильямс и Коннолли" (Williams & Connolly) в Вашингтоне (округ Колумбия). Затем переехал в штат Канзас, где в 1997 году основал компанию Thayer Aerospace, которая занималась производством комплектующих для авиационной, оборонной и космической промышленности. В 2006 году продал свою долю и возглавил компанию Sentry International, выпускающую оборудование для нефтяной отрасли.

Конгрессмен

В 2010 году Помпео был делегатом от Канзаса в Национальном комитете Республиканской партии. В том же году был избран в Палату представителей Конгресса США. Переизбирался в 2012, 2014 и 2016 годах (член Палаты до 23 января 2017 года).

Был членом двух важных комитетов Палаты представителей - по энергетике и торговле (в его компетенцию входят также вопросы здравоохранения, промышленного производства и телекоммуникаций) и по разведке. В 2014 году вошел в состав специального комитета, расследовавшего нападение на консульство США в ливийском городе Бенгази 11 сентября 2012 года, когда погибли четыре американца, в том числе посол США в Ливии Джон Кристофер Стивенс.

Помпео и сенатор-республиканец Джим Джордан выступили с собственным докладом, в котором они подвергли острой критике действия госсекретаря Хиллари Клинтон по обеспечению безопасности американских учреждений в Ливии, а также обвинили ее в сокрытии от американцев правдивой информации о событиях в этой стране.

Помпео причисляют к "чайной партии" (ультраконсервативное движение). Он последовательно выступал против предложенной президентом США Бараком Обамой реформы здравоохранения, известной как Obamacare, против закрытия тюрьмы в Гуантанамо, осуждает политику регулирования выбросов углекислого газа и поддерживает программы слежки Агентства национальной безопасности. Осуждает практику абортов, считая, что эти меры допустимы лишь в случае угрозы жизни матери.

После теракта во время Бостонского марафона в США в апреле 2013 года Помпео на одном из заседаний Палаты представителей обвинил лидеров исламского духовенства в том, что они недостаточно осуждают атаки террористов, предположив также, что они могут поощрять подобные действия. Тогда американские СМИ окрестили его "борцом с исламом".

Директор ЦРУ

18 ноября 2016 года Помпео принял предложение избранного президента Дональда Трампа занять пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ). 23 января 2017 года был утвержден в должности Сенатом США и приступил к исполнению обязанностей.

При вступлении в должность директора ЦРУ он заявил, что будет следовать закону о запрете пыток, осведомлять о деятельности Управления спецкомитет Сената по разведке, пообещал представить объективный анализ выполнения Ираном ядерного соглашения.

В июле 2017 года, выступая на конференции по вопросам безопасности в городе Аспен в Колорадо, Помпео заявил, что Москва решила присоединиться к урегулированию сирийского кризиса только ради того, чтобы в очередной раз "насолить" США. Помимо этого, он отметил, что "решение пустить русских" в Сирию значительно изменило расклад сил в регионе и "ухудшило" положение его жителей. При этом глава ЦРУ не ответил на вопрос, является ли Россия врагом США, подчеркнув, что это "сложная" тема.

Личная жизнь

Женат, супруга - Сьюзен, окончила Уичитский государственный университет (штат Канзас).