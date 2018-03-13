Биография Майкла Помпео

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 марта 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об увольнении госсекретаря Рекса Тиллерсона. На его место будет назначен глава ЦРУ Майкл Помпео.
Майк Помпео (полное имя Майкл (Майк) Ричард Помпео; Michael "Mike" Richard Pompeo) родился в городе Ориндж, штат Калифорния, США.
В 1986 году окончил Военную академию США в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк. В 1986-1991 годах проходил военную службу в ВС США, в том числе в составе американского контингента в Западном Берлине, командовал танковым взводом. Уволился в ранге капитана.
В 1994 году получил степень доктора юридических наук в Гарвардской школе права; был редактором ее юридического журнала.
В середине 1990-х работал юристом в компании "Уильямс и Коннолли" (Williams & Connolly) в Вашингтоне (округ Колумбия). Затем переехал в штат Канзас, где в 1997 году основал компанию Thayer Aerospace, которая занималась производством комплектующих для авиационной, оборонной и космической промышленности. В 2006 году продал свою долю и возглавил компанию Sentry International, выпускающую оборудование для нефтяной отрасли.
В 2010 году Помпео был делегатом от Канзаса в Национальном комитете Республиканской партии. В том же году был избран в Палату представителей Конгресса США. Переизбирался в 2012, 2014 и 2016 годах (член Палаты до 23 января 2017 года).
Был членом двух важных комитетов Палаты представителей - по энергетике и торговле (в его компетенцию входят также вопросы здравоохранения, промышленного производства и телекоммуникаций) и по разведке. В 2014 году вошел в состав специального комитета, расследовавшего нападение на консульство США в ливийском городе Бенгази 11 сентября 2012 года, когда погибли четыре американца, в том числе посол США в Ливии Джон Кристофер Стивенс.
Помпео и сенатор-республиканец Джим Джордан выступили с собственным докладом, в котором они подвергли острой критике действия госсекретаря Хиллари Клинтон по обеспечению безопасности американских учреждений в Ливии, а также обвинили ее в сокрытии от американцев правдивой информации о событиях в этой стране.
Помпео причисляют к "чайной партии" (ультраконсервативное движение). Он последовательно выступал против предложенной президентом США Бараком Обамой реформы здравоохранения, известной как Obamacare, против закрытия тюрьмы в Гуантанамо, осуждает политику регулирования выбросов углекислого газа и поддерживает программы слежки Агентства национальной безопасности. Осуждает практику абортов, считая, что эти меры допустимы лишь в случае угрозы жизни матери.
После теракта во время Бостонского марафона в США в апреле 2013 года Помпео на одном из заседаний Палаты представителей обвинил лидеров исламского духовенства в том, что они недостаточно осуждают атаки террористов, предположив также, что они могут поощрять подобные действия. Тогда американские СМИ окрестили его "борцом с исламом".
18 ноября 2016 года Помпео принял предложение избранного президента Дональда Трампа занять пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ). 23 января 2017 года был утвержден в должности Сенатом США и приступил к исполнению обязанностей.
При вступлении в должность директора ЦРУ он заявил, что будет следовать закону о запрете пыток, осведомлять о деятельности Управления спецкомитет Сената по разведке, пообещал представить объективный анализ выполнения Ираном ядерного соглашения.
В июле 2017 года, выступая на конференции по вопросам безопасности в городе Аспен в Колорадо, Помпео заявил, что Москва решила присоединиться к урегулированию сирийского кризиса только ради того, чтобы в очередной раз "насолить" США. Помимо этого, он отметил, что "решение пустить русских" в Сирию значительно изменило расклад сил в регионе и "ухудшило" положение его жителей. При этом глава ЦРУ не ответил на вопрос, является ли Россия врагом США, подчеркнув, что это "сложная" тема.
Женат, супруга - Сьюзен, окончила Уичитский государственный университет (штат Канзас).