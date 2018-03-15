Биография экс-премьера Словакии Роберта Фицо

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 марта 2018 года в результате правительственного кризиса подал в отставку премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию этого словацкого политика.

Происхождение и образование

Роберт Фицо родился 15 сентября 1964 году в городе Топольчаны в Чехословакии (с 1993 года Словацкая Республика).

В 1986 году окончил юридический факультет Университета Коменского в Братиславе, в 1992 году - аспирантуру Института государства и права при Словацкой академии наук. Доктор юридических наук, специалист в области уголовного права.

В 1986-1987 годах служил в армии в качестве помощника военного следователя. Затем с целью дальнейшего изучения уголовного права был на краткосрочных стажировках в США, Великобритании, Финляндии, Бельгии и Франции.

Профессиональная деятельность

Еще будучи аспирантом, работал в Юридическом институте при министерстве юстиции, в 1992-1995 годах был заместителем директора института.

С 2000 года является членом Словацкой ассоциации юристов. В разные годы преподавал право в университетах Словакии и за рубежом.

Фицо - один из авторов проекта по созданию Словацкого национального центра по правам человека в Братиславе и Словацкого центра для жертв криминальных преступлений.

В партии и правительстве

В 1987-1990 годах Фицо являлся членом Коммунистической партии Чехословакии. После "Бархатной революции" 1989 года и падения коммунистического режима в Чехословакии он присоединился к Партии левых демократов (ПЛД), преемнице Компартии. В 1996-1999 годах был заместителем председателя ПЛД. В ноябре 1999 года в результате раскола ПЛД Фицо создал и возглавил левоцентристскую партию "Направление - социальная демократия" (Н-СД).

В 1992-2006 и в 2010-2012 годах являлся депутатом Национального совета (парламент) Словацкой Республики. В эти годы он был членом парламентского комитета по правам человека, национальных меньшинств и женщин, а также председателем фракции ПЛД (1994-1996), председателем фракции Н-СД (2002-2006), заместителем председателя Национального совета (2010-2012). В 1994-2000 годах Фицо был уполномоченным Словакии в Европейском суде по правам человека. В 1994-2005 годах входил в состав словацкой делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (в 1999 году - глава делегации).

После победы Н-СД на парламентских выборах в июне 2006 года (29,14% голосов и 50 мест в 150-местном парламенте) Фицо сформировал правительственную коалицию, в которую кроме Н-СД вошли "Народная партия - Движение за демократическую Словакию" и Словацкая национальная партия (СНП). 4 июля Фицо занял пост премьер-министра (первый кабинет). 7 июля 2010 года подал в отставку в связи с тем, что не смог сформировать кабинет по итогам выборов, прошедших в июне того же года (Н-СД одержала победу, получив 34,8%, однако не заручилась поддержкой других партий).

На парламентских выборах в марте 2012 года Н-СД набрала 44,4% голосов (83 места). 4 апреля Фицо вновь стал премьером (второй кабинет), впервые в истории независимой Словакии сформировав однопартийное правительство. В декабре 2013 года Н-СД выдвинула Фицо своим официальным кандидатом на пост президента Словакии. В ходе выборов в марте 2014 года во втором туре он набрал 40,61% голосов, проиграв Андрею Киске (59,38%; независимый кандидат).

По итогам парламентских выборов в марте 2016 года Н-СД вновь одержала победу, но потеряла большинство (28,28%, 49 мест). 23 марта Фицо сформировал коалиционное правительство из представителей Н-СД, СНП и партии "Мост - Хид" (третий кабинет).

Начиная с 2012 года в стране наблюдалась стабильная экономическая динамика. В 2012-2017 годах средний рост ВВП составил 2,7 (средний показатель роста ВВП в ЕС - 2,5%). Дефицит бюджета был снижен с €3,06 млрд (4,1% от ВВП) в 2012 году до €1,09 млн (1,2% ВВП) в 2017 году (в среднем по ЕС дефицит бюджета составляет 1,7%).

Инфляция в 2012 году была на уровне 3,6%, в 2017 году - 1,4% (средняя по ЕС - 1,7%). Правительству также удалось добиться небольшого снижения госдолга. В 2012 году он составлял примерно €38 млрд (52,2% ВВП), а в 2017 году - €43 млрд (50,9% ВВП), что соответствует рекомендации Пакта стабильности и роста ЕС, согласно которому национальный долг не должен превышать 60% от ВВП страны. За время пребывания Фицо на посту также упал уровень безработицы - в 2012-2013 годах она составляла 14%, а в 2017 году - 6,9% (в среднем по ЕС - 7,6%).

Кроме того, с 1 июня в стране будут введены 13-я и 14-я зарплаты, но выплачивать их работодатели будут на добровольной основе.

Политический кризис

Правительственный кризис в Словакии разгорелся после того, как 25 февраля 2018 года был убит корреспондент Ян Куциак, занимавшийся расследованием фактов налогового мошенничества. В материалах фигурировали политики и бизнесмены, которые, по его сведениям, имели связи с правящей партией Н-СД и преступными группировками. На волне скандала ушли в отставку министр культуры Марек Мадярич, а также вице-премьер и глава МВД Роберт Калиняк (оба от Н-СД).

В начале марта в стране прошли акции протеста с требованием отставки правительства. Под давлением оппозиции, поддерживаемой Киской, Фицо был вынужден уйти в отставку.

Личные сведения

Автор книг и статей по вопросам государства и права.

Владеет чешским, английским и русским языками.

Любит музыку, футбол и хоккей.

Женат, супруга Светлана (юрист). Имеет сына Михаля.