Санкции США в отношении РФ в связи с обвинениями во вмешательстве в выборы. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 марта 2018 года США ввели ограничительные меры в отношении российской организации "Агентство интернет-исследований" и 14 физических лиц - в основном ее сотрудников.

Ранее минюст США предъявил им обвинения в причастности к вмешательству в американские президентские выборы 2016 году. Эти меры впервые введены на основании закона "о противодействии противникам Америки посредством санкций".

История вопроса

Первые сообщения о вмешательстве России в избирательный процесс в США появились в разгар президентской кампании в июле 2016 года после взлома переписки Национального комитета Демократической партии США, которая была опубликована на сайте WikiLeaks.

7 октября 2016 года было обнародовано совместное заявление министерства национальной безопасности США и офиса директора Национальной разведки (координирует работу разведывательного сообщества США, включающее 17 ведомств), в котором утверждалось, что хакерские атаки против американских граждан и учреждений были проведены под руководством правительства РФ и были призваны повлиять на избирательный процесс.

6 января 2017 года управление директора Национальной разведки опубликовало доклад, где "с высокой степенью уверенности" заявлялось, что хакерские атаки на компьютерные системы в США были предприняты по личному указанию президента Владимира Путина с целью "подорвать общественное доверие к демократическому процессу в США" и дискредитировать кандидата-демократа Хиллари Клинтон, чтобы повысить шансы республиканца Дональда Трампа. Прямых доказательств в пользу такой версии в докладе нет. Отказ опубликовать их объяснялся необходимостью защиты источников информации.

В сентябре 2017 года в адрес России зазвучали обвинения в распространении через соцсети информации политического характера с целью повлиять на американское общество перед президентскими выборами в США (по данным Facebook, только в этой сети в 2015-2017 годах якобы было размещено около 80 тыс. записей, которые могли увидеть 126 млн американцев).

В связи с этим 31 октября 2017 года сенатский комитет по юридическим делам провел слушания с представителями компаний Facebook, Twitter и Google по проблеме "российской пропаганды и экстремистских материалов в соцсетях". На фоне скандала минюст США потребовал от американского филиала российского телеканала RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Расследование

Расследование приписываемого России вмешательства проводят спецслужбы (ЦРУ, ФБР, АНБ) и обе палаты Конгресса (комитеты по разведке Сената и Палаты представителей, а также сенатский комитет по юридическим вопросам), а также подразделение минюста, которым руководит специальный прокурор Роберт Мюллер.

Введение санкций

29 декабря 2016 года по обвинениям в адрес Москвы в организации хакерских атак в ходе выборов власти США выслали из страны 35 российских дипломатов, наложили арест на два дипломатических объекта в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. В санкционный список вошли пять российских организаций, в их числе Федеральная служба безопасности, Главное управление Генштаба Вооруженных сил России и шесть человек.

Санкции предусматривали замораживание активов фигурантов черного списка, а также практически всех сделок с ФСБ (в феврале 2017 года меры в отношении ФСБ были уточнены; в частности, американским компаниям, осуществляющим поставки в Россию различных электронных товаров и продуктов информационных технологий, было разрешено получать лицензии, разрешения и сертификаты от ФСБ, однако сумма сделки не должна превышать $5 тыс. в год, и по-прежнему запрещены поставки в Крым).

13 сентября 2017 года министерство внутренней безопасности США предписало всем госучреждениями прекратить использовать продукты "Лаборатории Касперского" якобы из-за возможности доступа к ним российских властей. В России эти шаги рассматриваются как новые санкции против российских фирм.

16 февраля 2018 года команда спецпрокурора Мюллера предъявила официальные обвинения 13 гражданам РФ, в том числе предпринимателю Евгению Пригожину, и трем организациям, в частности, "Агентству интернет-исследований", за якобы имевшую место причастность к вмешательству в президентские выборы. По мнению Вашингтона, специалисты "Агентства интернет-исследований" прежде всего действовали под видом "американских активистов" в различных социальных сетях, пытаясь воздействовать на общественность в США в канун выборов. Власти США при этом отметили, что эти действия не повлияли на исход выборов.

Основания для введения санкций

Изначально санкции в отношении России вводились на основании отдельных указов президента. 2 августа 2017 года Трамп подписал закон "о противодействии противникам Америки посредством санкций", который закрепил ограничительные меры в отношении России, принятые предыдущей администрацией Барака Обамы, а также ввел дополнительные запреты.

К первоначальным требованиям наказать РФ за действия в Крыму и Донбассе добавились обвинения в нарушениях прав человека "на оккупированной территории", в поставках оружия сирийскому правительству, подрыве кибербезопасности США, коррупции и пр. Кроме того, закон лишил американского президента права смягчать и отменять санкции без одобрения Конгресса (ранее они вводились, корректировались и снимались указами президента).