Правила голосования на выборах президента РФ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 марта 2018 года в России пройдут очередные президентские выборы.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о правилах голосования.

Избирательное право

Выборы проводятся тайным голосованием на основе всеобщего равного и прямого избирательного права, которое гарантировано избирательным законодательством независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и социального положения, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Участие в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе принуждать граждан голосовать за кого-либо из кандидатов, а также препятствовать свободному волеизъявлению избирателей.

Проголосовать может гражданин РФ, достигший на день выборов 18 лет, дееспособный и не находящийся в местах лишения свободы по приговору суда. Все избиратели участвуют в выборах лично, дистанционное голосование российским законодательством не предусмотрено. Исключение сделано только для российских космонавтов, находящихся в день выборов на орбите, - они голосуют через доверенное лицо во время специального телесеанса связи с Центром управления полетами (ЦУП).

Такую практику ввели в конце 1980-х годов на орбитальном комплексе "Мир". До этого космонавты голосовали в прямом эфире в ходе телесеанса связи с ЦУП без участия доверенных лиц. 18 марта 2018 года Центр управления полетами обеспечит голосование находящегося на Международной космической станции бортинженера Антона Шкаплерова.

Численность избирателей

По данным на 1 января 2018 года Центризбирком зарегистрировал 110 млн 858 тыс. 228 избирателей, в том числе в России 108 млн 968 тыс. 869 человек, а за ее пределами - 1 млн 889 тыс. 359. На выборах 2012 года были зарегистрированы 109 млн 860 тыс. 331 избирателей.

Голосование

На выборах президента 2018 года граждане впервые смогут проголосовать не только по месту регистрации, но и по месту своего фактического пребывания. Для этого не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за пять дней до выборов нужно было прикрепиться к удобному участку, подав заявление в территориальный избирком через многофункциональный центр, интернет-портал госуслуг или участковую избирательную комиссию. Ранее для участия в выборах не по месту регистрации гражданин должен был получить открепительное удостоверение. Однако эта практика была отменена поправками в закон о выборах президента от 1 июня 2017 года.

В день выборов граждане РФ могут проголосовать на избирательных участках с 8:00 до 20:00 часов по местному времени. На территории участков, где расположены предприятия с непрерывным циклом работы (например, вахтовым методом), разрешено начинать голосование на два часа раньше.

Граждане, включенные в список избирателей, получают бюллетени для голосования по предъявлении паспорта или заменяющего его документа (военный билет, временное удостоверение, выдаваемое на период оформления паспорта, и др.). Каждый избиратель имеет право получить один избирательный бюллетень.

Чтобы проголосовать, необходимо проставить в квадрат бюллетеня любой знак, относящийся к кандидату, в пользу которого сделан выбор. Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других избирателей не допускается. Если избиратель нуждается в помощи при заполнении бюллетеня (например, пожилой или слабовидящий человек), он должен сообщить об этом комиссии. Помочь ему может любой присутствующий на участке, кроме членов избиркома, наблюдателей, кандидатов или их представителей.

При этом комиссия обязана зарегистрировать сведения о том, кто оказывает помощь. Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня совершил ошибку, он может попросить новый экземпляр. На испорченном бланке член избиркома делает соответствующую запись и погашает его (отрезает левый нижний угол бюллетеня). При подсчете голосов такой экземпляр учитываться не будет.

Граждане опускают заполненные бюллетени в опечатанный (опломбированный) ящик для голосования. На участках, оборудованных комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), бланк в расправленном виде, лицевой стороной вниз, необходимо поместить в считывающее устройство. Если голосование ведется с помощью электронных комплексов (КЭГ), то бумажные носители не нужны. Избиратель получает одноразовый штрих-код (карту), который вставляет в разъем устройства и голосует, касаясь сенсорного экрана, на котором отображается электронный бюллетень. При использовании КОИБ и КЭГ голоса подсчитываются автоматически.

Голосование вне избирательных участков

Избиратель, который по состоянию здоровья не сможет прийти на участок, имеет право обратиться в свою комиссию в течение 10 дней до выборов и непосредственно в день голосования, но не позднее, чем за шесть часов до закрытия участков. К нему на дом 18 марта будут направлены сотрудники избиркома с переносным ящиком для бюллетеней.

На президентских выборах 2012 года вне избирательных участков проголосовали 5 млн 901 тыс. 833 избирателя, что составило 8,22% от числа избирателей, принявших участие в выборах.

Голосование за границей

За пределами РФ участки для голосования российских граждан, как правило, создаются на территориях дипломатических представительств, консульских учреждений, центров Россотрудничества и воинских частей РФ. Согласно сведениям Центризбиркома, на 1 января 2018 года за пределами РФ проживает 1 млн 875 тыс. 408 российских избирателей, в том числе 1 млн 875 тыс. 408 постоянно проживают за границей, еще 13 тыс. 951 человек живет и работает в городе Байконуре (Казахстан). Большинство избирателей за рубежом зарегистрированы в Германии (около 500 тыс. человек), Молдавии (189 тыс.), Израиле (124 тыс.), Эстонии (110 тыс.), США (104 тыс.). Кроме того, в день голосования за границей могут находиться до 500 тыс. российских туристов.

По данным Центризбиркома, на 1 января 2012 года в иностранных государствах проживали 1 млн 794 тыс. 454 гражданина РФ (1,63% от общего числа российских избирателей). На выборах главы государства 4 марта 2012 года в 147 странах было образовано 385 избирательных участков. Всего в выборах президента РФ за рубежом приняли участие 25,24% (442 тыс. 286 человек) от числа граждан, стоящих на консульском учете.