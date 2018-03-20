Северный белый носорог. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 марта 2018 года в Кении в заповеднике Ол Паджета умер последний в мире самец северного белого носорога по кличке Судан. Животному было 45 лет.

Его пришлось усыпить, поскольку животное страдало от ряда заболеваний. В мире остались только две самки этого подвида.

Белый носорог (Ceratotherium simum) - вид из семейства носороговых, крупнейшее наземное животное после слонов. Масса самцов может достигать 5 т, длина тела - 4,2 м. Имеют два передних рога, один из которых достигает 1,5 м.

Название вида в русском языке заимствовано из английского (white rhinoceros). Цвет в названии не имеет отношения к окрасу животного: англичане заимствовали его из первых описаний, сделанных голландцами, в которых они его называли wijd ("широкий"), однако на английский язык его ошибочного записали как white ("белый").

Популяция белых носорогов была разделена учеными на два подвида: южный (Ceratotherium simum simum), обитающий на юге Африки, и северный (Ceratotherium simum cottoni), который раньше жил в бассейне Верхнего Нила, на территории современных Уганды, ЦАР, Демократической Республики Конго и Южного Судана.

Научных публикаций о сравнении размеров южных и северных подвидов нет. Однако считается, что южные белые носороги меньше северных и имеют более редкий волосяной покров. Также они отличаются поведением и издаваемыми звуками. Ареал двух подвидов разделился около 0,5 - 1 млн лет назад.

Оба подвида обитают в густых лесах, саваннах и равнинах с доступом к воде, основная пища - трава. Обычно живут небольшими группами, состоящими в основном из самок. Самцы - одиночки. Белый носорог не имеет врагов в природе, хищники обычно не нападают даже на детенышей. Срок жизни - до 40-50 лет. Беременность у самок длится 16 месяцев, рождается один детеныш раз в 2-3 года.

В Африке обитает еще один вид носорогов, черный (Diceros bicornis). Он в два раза меньше по размеру и весу, чем белый.

Численность и браконьерство

Оценок исторической численности белых носорогов не существует. Предположительно, она могла превышать 100 тыс. особей. Охота на них без применения огнестрельного оружия была крайне опасной. Однако уже в XIX веке численность белых носорогов начала быстро сокращаться: тогда их убивали ради трофеев. В 1897 году британский натуралист Генри Андерсон Брайден заявил, что южный подвид полностью вымер, но вскоре после этого были найдены его небольшие популяции (не более 50-100 особей). После этого бесконтрольное уничтожение этих животных белыми колонистами почти прекратилось.

Численность южного белого носорога в XX-XXI веках удалось практически восстановить: по оценкам Международного фонда охраны носорогов (International rhino foundation), их численность в 2016 году превысила 21 тыс. особей, несмотря на активное браконьерство. В отличие от XIX века ныне главной целью охоты на носорогов стали не трофеи, а их рога, которые в восточной медицине считаются афродизиаком или лекарством против рака, поэтому пользуются большим спросом на черном рынке. В настоящее время Международный союз охраны природы (МСОП) признает южный подвид "близким к уязвимому положению".

Численность северного подвида, которая в начале XX века составляла около 3 тыс. особей, неуклонно снижалась. В 1996 году МСОП признал вид "находящимся на грани полного исчезновения". Крупнейшая дикая популяция этих животных в 1960-х годах жила на территории национального парка Гарамба в Демократической Республике Конго, однако в ходе Второй Конголезской войны в 1998-2002 годов почти все эти животные были перебиты браконьерами и военными. К 2003 году в природе осталось всего 32 животных.

В 2014-2015 годах умерли последние северные белые носороги, жившие в зоопарках Двур-Кралове-над-Лабем (Чехия) и Сан-Диего (США). Причем в Сан-Диего скончался предпоследний самец подвида - Ангалифу.

Умерший 19 марта 2018 года самец был пойман детенышем в ноябре 1973 года в Судане (ныне - на территории Южного Судана) и отправлен в Чехословакию в зоопарк Двур-Кралове. В декабре 2009 года его перевезли в кенийский заповедник Ол Паджета, чтобы попытаться с его помощью восстановить популяцию. Кроме Судана в заповедник из того же зоопарка доставили его дочь по кличке Наджин, внучку Фату и еще одного самца Суни (умер в 2014 году). Чтобы исключить нападение браконьеров, им подрезали рога и установили над ними круглосуточное наблюдение.

Ныне остаются в живых только два представителя подвида - самки Наджин (род. 1989) и Фату (род. 2000). Как определили чешские ученые в 2015 году, обе они нефертильны. Перед усыплением носорога Судана, ученые собрали его генетический материал. Планируется спасти вид с использованием искусственного оплодотворения. Яйцеклетку пересадят в тело самки южного белого носорога.