Российская ракета-носитель "Союз-ФГ". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. На 21 марта 2018 года в 20:44 мск запланирован запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-08". На Международную космическую станцию (МКС) отправятся члены экспедиции МКС-55/56. В основной экипаж входят Олег Артемьев (Россия), Эндрю Фойстел (США) и Ричард Арнольд (США). Для Артемьева и Арнольда это будет второй полет, а для Фойстела - третий. Стыковка "Союза МС-08" со станцией намечена на 23 марта в 22:41 мск.

"Союз-ФГ" - российская одноразовая ракета-носитель. Принадлежит к семейству ракет "Союз", которые были созданы на базе первой межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 разработки ОКБ-1 (ныне - Ракетно-космическая корпорация, РКК, "Энергия") под руководством конструктора Сергея Королева.

Основное назначение - запуски к МКС пилотируемых кораблей типа "Союз" (разработчик - РКК "Энергия"). В настоящее время "Союз-ФГ" является единственной космической ракетой, используемой Россией в пилотируемой программе. Кроме того, с ее помощью в сочетании с разгонным блоком "Фрегат" (НПО Лавочкина) осуществляются запуски космических аппаратов в рамках коммерческих программ.

Разработчик и производитель - самарский Ракетно-космический центр "Прогресс". Ракета создана на базе "Союза-У" (запуски проводились в 1973-2017 годах). Применение в "Союзе-ФГ" модернизированных двигателей с новыми форсуночными головками (сокращение "ФГ" отображено в названии) позволило увеличить грузоподъемность носителя на 250-300 кг.

Характеристики

"Союз-ФГ" - трехступенчатая ракета-носитель среднего класса. Длина - 49,5 м, максимальный диаметр - 10,3 м, стартовая масса - порядка 313 т, максимальная грузоподъемность - 7,4 т.

На первом этапе полета работают двигатели четырех боковых и центрального блоков, на втором (после отделения боковых блоков) - только двигатель центрального блока. В боковых блоках установлены двигатели РД-107А, в центральном - РД-108А (разработчик - НПО "Энергомаш"; Химки, Московская область). Запуск двигателей производится на Земле, что дает возможность при возникновении неисправностей отменять старт ракеты. Работу третьей ступени обеспечивает РД-0110 Конструкторского бюро химавтоматики (Воронеж). Все двигатели используют кислородно-керосиновое топливо.

В составе "Союза-ФГ" могут применяться головные обтекатели диаметром 2,7; 3,0; 3,3 или 3,715 м.

Статистика запусков

Запуски "Союза-ФГ" осуществляются с космодрома Байконур, который Россия арендует у Казахстана.

Впервые ракета стартовала 21 мая 2001 года и вывела в космос автоматический корабль "Прогресс M1-6" с грузами для МКС. Затем с ее помощью было запущено еще два грузовых корабля серии "Прогресс М1" (в 2001 и 2002 годах), на которых проходила летная отработка "Союза-ФГ". Первый запуск с пилотируемым кораблем состоялся 30 октября 2002 года: на орбиту был выведен "Союз ТМА-1". Впервые ракета стартовала с разгонным блоком "Фрегат" 2 июня 2003 года: в космос была запущена европейская автоматическая межпланетная станция Mars Express.

Всего к 20 марта 2018 года произведено 62 запуска ракеты-носителя - все успешные. Из них три проведены с грузовыми кораблями ("Прогресс М1"), 49 - с пилотируемыми (в том числе 22 - с "Союзом ТМА", 20 - с "Союзом ТМА-М", семь - с "Союзом МС"), десять - с разгонным блоком "Фрегат".

В ходе предыдущего запуска, 17 декабря 2017 года, ракета "Союз-ФГ" вывела в космос пилотируемый корабль "Союз МС-07" с членами экспедиции МКС-54/55.

Перспектива

Федеральной космической программой России на 2016-2025 годы предусмотрено использование "Союза-ФГ" для пилотируемых запусков до 2020 года включительно. Затем, как планируется, ее заменит ракета "Союз-2.1а".