Нежелательные организации на территории России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 марта 2018 года Министерство юстиции РФ внесло американскую международную неправительственную организацию "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов" (The German Marshall Fund of the United States, GMF) в список нежелательных на территории России. В результате число нежелательных организаций возросло до 14.

Закон о "нежелательных организациях"

Законопроект о "нежелательных организациях" был внесен в Государственную думу РФ 27 ноября 2014 года депутатами Александром Тарнавским ("Справедливая Россия") и Антоном Ищенко (ЛДПР). Комментируя внесенный законопроект, депутаты утверждали, что необходимость ужесточения условий работы в России иностранных и международных организаций обусловлена рядом факторов. Среди них - появление в России экстремистских организаций, которые могут получать финансирования из-за рубежа, и санкции США и других государств в отношении российских компаний.

19 мая 2015 года Госдума приняла законопроект, 20 мая его одобрил Совет Федерации. 23 мая 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон РФ № 129-ФЗ, которым внес соответствующие изменения и дополнения в Уголовный (УК РФ, 1996) и Уголовно-процессуальный (2001) кодексы РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП, 2002), а также в федеральные законы "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (1996) и "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" (2012).

Закон позволяет объявлять деятельность иностранной или международной неправительственной организации (НПО) "нежелательной на территории Российской Федерации". Согласно документу, нежелательной может быть признана организация, "представляющая угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства".

Признание организации нежелательной

Решение об объявлении деятельности организации нежелательной на территории России принимается генеральным прокурором РФ или его заместителями по согласованию с Министерством иностранных дел РФ. На Министерство юстиции РФ возложено ведение перечня таких организаций. Деятельность иностранной или международной НПО признается нежелательной автоматически со дня обнародования информации Минюстом на своем сайте и в "Российской газете", которая определена правительством РФ в качестве официального периодического издания для публикации перечня таких организаций (основание - распоряжение правительства РФ от 18 августа 2015 года).

После признания организации нежелательной блокируются ее безналичные денежные средства и имущество в России, закрываются отделения и филиалы, запрещается распространение информационных материалов, в том числе через СМИ. Вводится запрет на осуществление в РФ программ или проектов нежелательной организации и ограничение на въезд в Россию лиц, участвующих в ее деятельности, а также на право ими учреждать российские некоммерческие, общественные и религиозные организации.

Наказание за нарушение закона

За осуществление деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной в России, а также за сотрудничество с ней налагаются штрафы (статья 20.33 КоАП): на граждан - от 5 тыс. до 15 тыс. руб.; на должностных лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. руб.; на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

За злостное нарушение закона (при привлечении к административной ответственности дважды в год) грозит уголовная ответственность. Статья 284.1 УК РФ предусматривает минимальное наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 500 тыс. руб., максимальное - лишение свободы от двух до шести лет.

"Патриотический стоп-лист" Совета Федерации

8 июля 2015 года Совет Федерации РФ составил список организаций, чья деятельность, по мнению сенаторов, угрожает национальной безопасности России. В него вошел ряд зарубежных и международных неправительственных организаций.

18 апреля 2016 года председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что потенциальная угроза безопасности России в отношении пяти из 12 некоммерческих организаций из так называемого патриотического стоп-листа пока не подтверждена. Сенатор также добавил, что в общей сложности с момента вступления в силу закона о нежелательных организациях в Генпрокуратуру РФ, по данным самого ведомства, поступило 17 обращений, в которых "под вопрос" была поставлена деятельность 56 зарубежных или международных организаций. "По большей части из них эти претензии не подтверждаются", - отметил он.

Организации, признанные нежелательными

Первой нежелательной организацией в России был признан американский Национальный фонд поддержки демократии (учрежден Конгрессом США). 29 июля 2015 года фонд был включен в перечень Минюста (на основании решения Генпрокуратуры РФ от 28 июля), который министерство начало публиковать на своем сайте.

1 декабря 2015 года список Минюста, по представлению Генпрокуратуры от 26 ноября, пополнили еще две организации: Фонд "Открытое общество" и Фонд содействия Института "Открытое общество" (фонды Сороса). Они прекратили работу в России еще в 2003 году.

7 декабря 2015 года на основании решения Генпрокуратуры от 4 декабря в список нежелательных организаций был включен Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию. Президенту фонда, который является гражданином США, был закрыт въезд на территорию страны до 2025 года. В частности, этой иностранной НПО оказывалась финансовая помощь российским некоммерческим организациям, выполняющим функции "иностранного агента" и участвующим в политических процессах на территории России.

17 марта 2016 года Минюст признал нежелательной по представлению Генпрокуратуры от 10 марта деятельность Национального демократического института по международным отношениям, который финансируется Национальным фондом поддержки демократии (первая признанная нежелательной в РФ организация).

22 августа 2016 года в список нежелательных (на основании решения Генпрокуратуры от 18 августа) были включены две организации: Международный республиканский институт и Фонд инвестирования в развитие СМИ (Media Development Investment Fund).

27 апреля 2017 года после принятия решения Генпрокуратуры РФ (от 26 апреля) список Минюста пополнили три нежелательных организации: "Открытая Россия" (Otkrytaya Rossia, OR; Великобритания), "Институт современной России" (Institute of Modern Russia; США), Общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Open Russia Civic Movement; Великобритания).

3 июля 2017 года Минюст включил по представлению Генпрокуратуры РФ (от 30 июня) румынской организации "Черноморский фонд регионального сотрудничества" (The Black Sea Trust for Regional Cooperation).

13 марта 2018 года Минюст РФ включил в список нежелательных в России две международные неправительственные организации: "Европейскую платформу за демократические выборы" (European Platform for Democratic Elections, EPDE; Германия) и "Международный центр электоральных исследований" (International elections study center, IESC; Литва).

Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации - http://minjust.ru/ru/activity/nko/unwanted