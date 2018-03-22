Проект "Морской старт". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 марта 2018 года акционеры Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" имени С. П. Королева одобрили сделку по продаже активов проекта "Морской старт" (плавучий космодром) группе компаний S7. Покупная цена активов комплекса "Морской старт" составляет 6,28 млрд руб. РКК "Энергия" до сих пор принадлежали 95% акций проекта. S7 выделит средства для предотвращения банкротства управляющего консорциума "Морского старта".

"Морской старт" (Sea Launch) - ракетно-космический комплекс морского базирования.

История проекта

В 1991-1992 годах НПО "Энергия" им. С. П. Королева (с 1994 года - РКК "Энергия" им. С. П. Королева) провело предварительные поисковые исследования по созданию ракетно-космического комплекса морского базирования.

В марте 1993 года российское предприятие предложило американской аэрокосмической компании Boeing принять участие в проекте. В ноябре того же года в городе Турку (Финляндия) на встрече представителей НПО "Энергия", Boeing, а также норвежского судостроительного предприятия Кvaerner (ныне - Aker Solutions) было подписано рамочное соглашение о создании морского космодрома и необходимости учреждения международной компании. В марте 1994 года к работам по проекту были привлечены украинские ПО "Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" (Южмаш) и конструкторское бюро "Южное".

Консорциум Sea Launch

В мае 1995 года руководители РКК "Энергия", Boeing, Кvaerner и Южмаш Юрий Семенов, Джеймс Ноблитт, Дитрих Шнитлер и Юрий Алексеев соответственно подписали соглашение об образовании совместного предприятия для реализации проекта - консорциума Sea Launch. Акции учрежденного консорциума были распределены следующим образом: Boeing - 40%, РКК "Энергия" - 25%, Kvaerner - 20%, Южмаш и КБ "Южное" (разработчик ракет, изготавливаемых Южмаше) - 15%. На первом этапе в проект было вложено порядка $3,5 млрд. Консорциум Sea Launch разместился в Швейцарии - в Берне, впоследствии штаб-квартира была перенесена в Ньон.

Вклад участников проекта

В 1995-2009 годах роль головного интегратора проекта выполнял Boeing. Кроме того, американская компания создала головной блок ракеты-носителя, предназначенный для размещения полезного груза, и обеспечивала его системную интеграцию.

Южмаш изготавливал двухступенчатую ракету-носитель "Зенит-2S", которая служила основой (первыми двумя ступенями) для ракеты "Зенит-3SL", используемой для запусков.

РКК "Энергия" отвечала за ракетный сегмент: предоставляла разгонный блок ДМ-SL (третья ступень "Зенита-3SL"), координировала пусковые операции.

Aker Solutions подготовила морскую платформу и построила специальное судно для ее обслуживания. Монтаж ракетных систем и оборудования на сборочно-командном судне проводился на Канонерском судоремонтном заводе (Санкт-Петербург, Россия).

Пусковой комплекс "Морского старта"

Морской стартовый комплекс включает мобильную плавучую платформу Odyssey, с которой непосредственно производятся запуски, и сборно-командное судно с центром управления. Порт базирования судов - Лонг-Бич (штат Калифорния, США).

Для вывода спутников на околоземную орбиту использовалась российско-украинская ракета-носитель "Зенит-3SL".

Запуски проводились из экваториальной зоны Тихого океана, вблизи Острова Рождества. Такое расположение места старта значительно их удешевляло и позволяло выводить на околоземную орбиту тяжелые грузы - до 6 тонн.

Статистика запусков

Морской космодром начал эксплуатироваться в 1999 году: 28 марта состоялся первый демонстрационный пуск ракеты-носителя "Зенит-3SL" с макетом космического аппарата, а 10 октября - первый коммерческий запуск с американским спутником связи DirecTV-1R.

В 2010 году запуски не проводились в связи с реорганизацией компании Sea Launch. Возобновились в сентябре 2011 года.

Всего в рамках проекта было осуществлено 36 запусков - 32 успешных, три аварийных и один частично успешный. Последний состоялся 27 мая 2014 года.: на орбиту был выведен европейский спутник связи Eutelsat 3В.

Проект "Наземный старт"

Помимо "Морского старта" консорциум Sea Launch реализовывал также другой проект - "Наземный старт". В нем принимали участие компании России, Украины и США. В рамках проекта со стартового комплекса на космодроме Байконур осуществлялись запуски российско-украинской ракеты-носителя "Зенит-3SLБ".

Первый запуск в рамках "Наземного старта" состоялся 28 апреля 2008 года: ракета вывела на орбиту израильский спутник связи Amos 3.

Всего было осуществлено шесть запусков - все успешные. Последний состоялся 1 сентября (по московскому времени) 2013 года, когда в космос был выведен израильский спутник связи Amos 4.

Реорганизация консорциума Sea Launch

В июне 2009 года консорциум Sea Launch объявил о своем банкротстве и реорганизации. К его убыточности привела низкая интенсивность запусков. В начале реализации проекта "Морской старт" ожидалось, что ежегодно будет проводиться не менее пяти запусков. Однако фактически за десять лет (1999-2009) их было осуществлено 30 - в среднем по три в год.

В ходе процедуры банкротства Boeing рассчитался с кредиторами за весь консорциум, выплатив им $448 млн. В том же году американская компания потребовала от партнеров возместить свои затраты. Норвежское предприятие выплатило свою часть долга в 2009-2010 годах.

После проведенной реорганизации ведущая роль в программе в 2010 году была передана РКК "Энергия", которая получила контроль (95% акций) над консорциумом Sea Launch через свою дочернюю структуру - Energia Overseas Limited. Остальные акции были распределены между Boeing (3%) и Aker Solutions (2%). В декабре 2014 года стоимость консорциума оценивалась в $2 млрд.

Приостановление пусковой деятельности, продажа проекта

22 августа 2014 года на сайте консорциума Sea Launch было опубликовано сообщение о приостановке пусковой деятельности в рамках программы "Морской старт". Из-за отсутствия заказов плавучая платформа и командное судно были законсервированы. Миссии по программе планировалось возобновить в период с середины 2015 года до середины 2016 года. Но этого не произошло.

В сентябре 2014 года в СМИ появилась первая информация о продаже проекта неназванному израильскому инвестору. Однако генеральный директор консорциума Sea Launch Сергей Гугкаев опроверг информацию о планах продажи.

30 марта 2016 года глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров сообщил, что проект "Морской старт" готовится к продаже и уже найден покупатель. Однако он не уточнил кто инвестор и объем сделки.

В ответ на заявление Игоря Комарова компания Boeing в апреле 2016 года подала в суд Центрального округа штата Калифорния прошение о наложении запрета на продажу плавучего космодрома и консорциума. Иск Boeing был удовлетворен спустя месяц. В мае калифорнийский суд обязал РКК "Энергия" выплатить Boeing компенсацию в размере $330 млн (около 20 млрд руб.). Компания через суд уже несколько лет пытается взыскать долг с партнеров по проекту - российского и украинских предприятий. В 2013 году Boeing подал в суд на РКК "Энергия" о взыскании $92 млн и $130 млн, а также процентов. Эта сумма образовалась после банкротства консорциума в 2009 году.

После достигнутого предварительного соглашения РКК "Энергия" с Boeing об урегулировании спора по проекту "Морской старт" 22 июля 2016 года суд Центрального округа Калифорнии приостановил все действия по взысканию задолженности с российского предприятия. А 16 марта 2017 года американский суд закрыл иск Boeing к РКК "Энергия": стороны подписали мировое соглашение. После этого NASA заключило соглашение с Boeing о предоставлении мест американским астронавтам на российских пилотируемых кораблях "Союз" для полетов к МКС в 2017-2019 годах, места РКК "Энергия" будет предоставлять в рамках погашения задолженности перед Boeing.

Новый владелец

27 сентября 2016 года РКК "Энергия" объявила о продаже "Морского старта" российскому холдингу S7. Контракт, включающий покупку имущества (корабля и морской платформы с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, а также наземного оборудования в базовом порту Лонг-Бич) и товарного знака Sea Launch, был заключен в Гвадалахаре (Мексика) в рамках Международного астронавтического конгресса. Кроме того, в тот же день РКК "Энергия" и S7 подписали соглашение о сотрудничестве и совместной работе по возобновлению эксплуатации комплекса "Морской старт": корпорация будет оказывать необходимую инженерную поддержку, содействие в организации пусков и в работах по системной интеграции.

Для управления проектом была создана в Москве дочерняя компания холдинга - S7 Space (полное название: ООО "S7 Космические транспортные системы", англ. S7 Spase transportation systems). В ее задачи входит предоставление космических услуг с использованием ракет-носителей типа "Зенит" в рамках проекта "Морской старт" ("Зенит-3SL", а также проекта "Наземный старт" ("Зенит-3SLБ") с космодрома Байконур. Кроме того, была образована компания S7 Sea Launch Limited, базирующаяся в США. Базовым портом будет Лонг-Бич.

Как сообщил 13 февраля 2018 года гендиректор компании S7 Space Сергей Сопов, общая сумма инвестиций в "Морской старт", включая вывод из консервации, составляет около $150 млн.

Перспектива проекта

28 апреля 2017 года, по данным Южмаша, между украинским предприятием и S7 Sea Launch Limited был заключен контракт на производство 12 ракет серии "Зенит" для использования в проектах "Морской старт" и "Наземный старт".

Первой осуществленной миссией S7 Space стал запуск в рамках "Наземного старта": стартовавшая 26 декабря 2017 года с Байконура ракета "Зенит-3SLБФ" (оснащена разгонным блоком "Фрегат-СБ") вывела на орбиту ангольский телекоммуникационный спутник "Ангосат-1". Для запуска использовалась ракета, которая ранее предназначалась для вывода в космос российско-германской астрофизической обсерватории "Спектр-РГ" (будет запускаться "Протоном-М") и до настоящего времени хранилась на Байконуре.

Запуски по "Морскому старту" компания планирует возобновить в 2019 году. S7 Space рассчитывает эксплуатировать морской космодром в течение 15-20 лет (с проведением до 90 запусков), один запуск будет обходиться примерно $65-76 млн.