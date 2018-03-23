Екатеринбургская телебашня. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 марта 2018 года в Екатеринбурге в 9:00 - 11:30 по местному времени (7:00 - 9:30 мск) планируется снос одной из высотных доминант города - недостроенной телебашни.

Екатеринбургская телебашня предназначалась для охвата телерадиосигналом территории Свердловской области. Расположена на улице Степана Разина неподалеку от здания Екатеринбургского государственного цирка и берега реки Исеть.

История

С 1955 года главным ретрансляционным узлом радио-, а позднее - и телепрограмм в Свердловской области служила 192-метровая вышка областного радиопередающего центра в свердловском парке имени Павлика Морозова (улица Луначарского, 212). Однако ее мощностей со временем стало не хватать. 7 июля 1976 года Совет Министров РСФСР издал постановление №365 "О строительстве в Свердловске (название Екатеринбурга в 1924-1991 годах) новой мощной радиотелевизионной передающей станции (РТПС).

Проект РТПС разработал Государственный союзный проектный институт Министерства связи СССР. Башня должна была состоять из бетонного ствола в форме усеченного конуса высотой 220 м. На высоте 188 м был запланирован ресторан с вращающимся полом, который должен был совершать 1 оборот в час. На бетонном стволе проектировалась установка металлической антенны высотой 141 м. Общая высота строения должна была достигнуть 361 м. В основании башни планировался цоколь большого диаметра (высота от уровня тротуара - 10 м) для размещения телестудий, буфета и конференц-зала. По схожему проекту в 1980 году была возведена Вильнюсская телебашня в Литовской ССР (ныне - Литва) и Таллинская телебашня в Эстонской ССР (ныне - Эстония). В 1981 году проект РТПС утвердил свердловский горисполком.

Строительство началось в конце 1983 года, его вели трест "Строймеханизация-2", СУ-9 треста "Свердловскгражданстрой" и Челябинское управление треста "Спецжелезобетонстрой". В декабре 1986 года началось возведение башни на подготовленном фундаменте. Конструкции ствола были завершены на отметке 220 м 17 августа 1989 года, однако затем начались перебои с финансированием.

После распада СССР в 1991 году строительные работы не возобновлялись. В начале 1990-х годах была проведена консервация объекта, первоначально стройплощадка охранялась. В 1993 году финансирование стройки было закрыто, охрана снята.

Со временем 220-метровый ствол стал полигоном для спортсменов-экстремалов и местом сбора неформальной молодежи. В 1995-1997 годах "Телевизионное агентство Урала" провело на башне ряд акций (прыжки парашютистов и бейс-джамперов, покорение ствола альпинистами), о которых даже было выпущено несколько телефильмов. На недостроенной башне неоднократно происходили несчастные случаи со смертельным исходом.

25 декабря 2006 года председатель правительства РФ Михаил Фрадков издал распоряжение о завершении строительства в Екатеринбурге РТПС с коммерческим многофункциональным центром. Для этого планировалось привлечь инвестора, отобранного на конкурсной основе. Ожидалось, что высота завершенной башни составит 422 м. Однако инвестор так и не был найден.

В 2000-2010-е годы выдвигался целый ряд проектов реконструкции. Вместо телецентра в здании с бетонным "шпилем" предлагалось открыть центр семейного отдыха, дворец бракосочетания, выставочные галереи, художественные салоны и др. Екатеринбургское архитектурное бюро "Птарх" даже предлагало перестроить башню в православный храм.

В апреле 2013 года недостроенную телебашню передали в собственность Свердловской области Областные власти провели открытый архитектурный конкурс по реконструкции башни, лучшим был признан проект коллектива под руководством архитектора Андрея Коротаева и ООО "НАИ Бекар Урал". Однако результаты конкурса не были воплощены в жизнь.

21 февраля 2017 года областной Фонд имущества выставил телебашню и прилегающий к ней земельный участок площадью 46,8 тыс. кв. м на электронный аукцион с начальной ценой 652 млн 772 тыс. руб. В апреле стало известно, что приватизация телебашни отменена. Такое решение было принято "в целях дополнительной проработки концепции развития и рационального использования жилой и общественно-деловой территории Екатеринбурга". И. о. министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Сергей Зырянов рассказал журналистам, что степень износа конструкций башни достигла 24,5%.

18 июля 2017 года депутаты Законодательного собрания Свердловской области дали правительству региона согласие на отчуждение башни и земельного участка под ней для возведения ледовой арены вместимостью 15 тыс. зрителей, она будет строиться на деньги Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

12 января 2018 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что недостроенную телебашню снесут в 2018 году. 21 марта стало известно, что демонтаж башни намечен на 24 марта.