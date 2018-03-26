Биография Сергея Мавроди

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 марта 2018 года в московской больнице №67 на 63-м году жизни скончался основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди.

Сергей Пантелеевич Мавроди родился 11 августа 1955 года в Москве в семье монтажника Пантелея Андреевича и экономиста Валентины Федоровны Мавроди.

В 1978 году окончил факультет прикладной математики Московского института электронного машиностроения (ныне - Московский государственный институт электроники и математики в составе Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики").

После вуза Мавроди несколько лет работал в одном из закрытых московских научно-исследовательских институтов, откуда уволился в 1981 году. Затем начал подпольно изготавливать и продавать аудиозаписи, официально работая ночным сторожем в метро. В 1983 году был задержан по обвинению в спекуляции, в качестве наказания ему был назначен административный арест на 10 суток.

В 1988 году вместе с младшим братом Вячеславом и его подругой Мариной Муравьевой основал кооператив "МММ" (название составлено из первых букв фамилий основателей). Первоначально кооператив занимался торговлей импортной оргтехникой, благодаря активной рекламе в 1991 году стал лидером в России в данной области. 5 ноября 1991 году "МММ" зарегистрировал собственный коммерческий банк (ликвидирован в 1994 году).

В начале 1992 года Государственная налоговая служба начала подозревать "МММ" в уклонении от налогов. Мавроди отказался от торгового бизнеса и 20 октября 1992 года зарегистрировал чековый инвестиционный фонд АООТ (акционерное общество открытого типа) "МММ-Инвест", а затем ряд других структур (АООТ "МММ", АОЗТ "МММ-Фонды" и др.). В феврале 1993 года он начал прием приватизационных чеков (ваучеров) от населения по всей России, обещая вкладчикам сверхприбыли в 1000% годовых. Фактически "МММ" работал как финансовая пирамида: доходы старым вкладчикам выплачивались за счет вступительных взносов новых. Тем не менее, часть средств вкладывалась в реальные активы: были куплены миноритарные пакеты в "АвтоВАЗе", Томском нефтехимическом комбинате и др.

Мавроди привлекал вкладчиков активной рекламой в СМИ и громкими акциями, например, спонсировал День города в Москве в 1994 году. Ключевым персонажем цикла телевизионных рекламных роликов был стремительно богатевший "человек из народа" Леня Голубков, роль которого исполнял актер Владимир Пермяков.

Пика популярности "МММ" достиг к концу 1993 года: акции "МММ" и дополнительно выпущенные Мавроди "билеты" быстро росли в цене, их котировки публиковались в центральных газетах и на телевидении.

В конце июля 1994 году "МММ" вновь обвинили в уклонении от налогов на сумму в 49,9 млрд руб. 29 июля Мавроди объявил о снижении стоимости акций в 127 раз, с 127 до 1 тыс. руб. Это привело к панике вкладчиков и дальнейшему обесцениванию ценных бумаг "МММ". Точных сумм ущерба, нанесенных экономике России деятельностью "МММ", не публиковалось.

4 августа 1994 года ОМОН взял штурмом главный офис "МММ" в Москве, касса компании была арестована, Мавроди взяли под стражу по обвинению в уклонении от налогов. При этом многие из вкладчиков выступали в его защиту, так как считали, что в крахе "МММ" виновато государство и представители силовых структур. Фактически это означало крах пирамиды, но официально компания была ликвидирована только в 1997 году. Всего в "МММ" вложили деньги, по разным оценкам, от 10 до 15 млн граждан РФ, ущерб в 2007 году был оценен в 110 млн руб. (порядка $4 млн). Приобретенные "МММ" пакеты акций "АвтоВАЗа" и др. компаний были возвращены государству.

В 1994-1995 годах - депутат Госдумы I созыва. В сентябре 1994 года был выдвинут инициативной группой граждан, после чего освобожден из-под ареста. На дополнительных выборах 30 октября 1994 года избран по Мытищинскому одномандатному округу (Московская область) на место депутата Андрея Айздердзиса, убитого в апреле 1994 года. В думские фракции не входил, оставаясь независимым депутатом. Был членом комитета по международным делам.

В 1994 году вместе с политтехнологами Андреем Богдановым (в 2008 году - кандидат на выборах президента РФ) и Валентином Полуэктовым создал Партию народного капитала. В думских выборах 1995 года она не участвовала и вскоре была ликвидирована.

7 апреля 1995 года Госдума по запросу генпрокурора РФ предприняла попытку лишить Мавроди парламентской неприкосновенности в связи с возбуждением в отношении него нового уголовного дела по факту финансовых махинаций. Однако для снятия иммунитета не хватило 17 голосов ("за" высказались 283 депутата при необходимом минимуме в 300 голосов). 6 октября 1995 года депутатские полномочия Мавроди были прекращены досрочно из-за "пренебрежения депутатскими обязанностями и занятия коммерческой деятельностью". Однако уголовное дело против него было на тот момент приостановлено.

В 1996 году Мавроди выдвигал свою кандидатуру на пост президента РФ, но не был зарегистрирован Центризбиркомом из-за подделки большой части подписей. После этого он перестал появляться на публике.

В 1998 году вместе с двоюродной сестрой Оксаной Павлюченко через интернет запустил финансовую пирамиду Stock Generation, которая была ориентирована на американский рынок. От нее к моменту краха в 2000 году пострадали в общей сложности около 20 тыс. граждан США.

В декабре 1997 года уголовное дело против Мавроди было возобновлено, основателя "МММ" объявили в международный розыск. 31 января 2003 года он был задержан в своей квартире в Москве. Выяснилось, что последние годы он проживал по фальшивому паспорту на имя Юрия Зайцева.

2 декабря 2003 года Хамовнический районный суд Москвы приговорил Мавроди по статье 325 УК РФ ("Похищение или повреждение документов") к 13 месяцам лишения свободы.

Дело об уклонении от уплаты налогов в 2007 году было закрыто в связи с истечением срока давности

28 апреля 2007 года Чертановский суд Москвы признал Мавроди виновным по делу о мошенничестве (пункт 3 статьи 159 УК РФ). Он был приговорен к 4,5 годам заключения в колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб. Кроме того, суд обязал его выплатить 20 млн руб. обманутым вкладчикам (всего потерпевшими были признаны более 10 тыс. человек). На момент вынесения приговора Мавроди провел под стражей 4 года и 5 месяцев, поэтому 22 мая 2007 года он был освобожден.

В ноябре 2008 года главный судебный пристав РФ сообщил, что за счет продажи имущества Мавроди удалось выручить порядка 18 млн руб.

25 января 2011 года Мавроди в своем блоге объявил о создании нового проекта - "МММ-2011" (название на этот раз расшифровывалось как "Мы можем многое"). Проект снова работал как финансовая пирамида: Мавроди обещал вкладчикам до 100% годовых, но, в отличие от "МММ" 1990-х годов, система работала только через интернет, без единого центра и счетов. Вкладчики перечисляли средства непосредственно "десятникам" системы, они же вели учет. Сам Мавроди утверждал, что не получает дохода от "МММ-2011" и прямо признавал, что проект является финансовой пирамидой. Никаких обвинений к нему властями России не предъявлялось.

3 февраля 2011 года Федеральная антимонопольная служба объявила, что схема "МММ-2011" имеет признаки мошенничества. 16 февраля 2011 года доступ к сайту Мавроди был запрещен решением Центрального суда Волгограда, впоследствии блокировка поддерживалась судами в других регионах России.

Весной 2012 года приток новичков в "МММ-2011" уже не обеспечивал выплаты старых вкладчиков, они начали забирать средства из пирамиды. 24 мая 2012 года Мавроди объявил о "реорганизации" пирамиды, создав "МММ-2012", работавший по той же схеме. Система начала работать, помимо России, в других странах СНГ. Вскоре после этого Мавроди создал ряд других пирамид под брендом "МММ", в основном работавших в странах СНГ, а затем в Африке и Юго-Восточной Азии, при этом сам он фактически отстранился от руководства проектами.

Оценки числа пострадавших вкладчиков всех этих пирамид в России и других странах мира не публиковались. В 2017 году число нигерийских вкладчиков разорившийся африканской пирамиды "MMM Global" оценивалось в 3 млн человек. В конце 2016 года "MMM Global" запустил собственную криптовалюту - Mavro. Стоимость ее единицы по состоянию на 26 марта 2018 года - $0,08.

16 сентября 2012 года на учредительном съезде политической партии "МММ" был избран председателем объединения. Однако Минюст РФ партию не зарегистрировал.

Сергей Мавроди - автор книг "Искушение" (2008), "ПираМММида" (2011), "Сын Люцифера" (2011), "Искушение-2" (2012). "ПираМММида" послужила основой для одноименного кинофильма, поставленного режиссером Эльдаром Салаватовым в 2011 году. Главного героя картины - Сергея Мамонтова, в котором легко угадываются черты Мавроди, сыграл Алексей Серебряков.

Сообщалось, что Мавроди был женат, его супругой называли Елену Мавроди (девичья фамилия - Павлюченко). Некоторые СМИ писали, что у пары есть дочь, однако ее имя не называлось.