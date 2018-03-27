Санкции США в отношении России в связи с обвинениями в кибератаках. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 марта 2018 года президент США Дональд Трамп продлил на год действие исполнительного указа о введении санкций за кибератаки против Соединенных Штатов. Речь идет об указе 13694, подписанном президентом Бараком Обамой 1 апреля 2015 года. В соответствии с ним лицам, по мнению Вашингтона, причастным к "киберактивности", угрожающей национальной безопасности США, или вмешивающимся в избирательные процессы в США, был запрещен въезд в США, а их активы блокировались. 28 декабря 2016 года эти меры дополнил указ 13757.

Введение санкций

На основании этих указов 29 декабря 2016 года по обвинениям в адрес Москвы в организации хакерских атак в ходе американских выборов 2016 года власти США выслали из страны 35 российских дипломатов, наложили арест на два дипломатических объекта в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. В санкционный список вошли пять российских организаций, в их числе Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Главное управление (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ, и шесть человек. Санкции предусматривали замораживание активов фигурантов черного списка, а также практически всех сделок с ФСБ (в феврале 2017 года меры в отношении ФСБ были уточнены; в частности, американским компаниям, осуществляющим поставки в Россию различных электронных товаров и продуктов информационных технологий, было разрешено получать лицензии, разрешения и сертификаты от ФСБ, однако сумма сделки не должна превышать $5 тыс. в год, и по-прежнему запрещены поставки в Крым).

30 марта 2017 года президент Дональд Трамп продлил указ 13694 о санкциях по отношению к лицам и организациям, вовлеченным в киберпреступную деятельность, на год - до апреля 2018 года.

Закон CAATSA и новые санкции

2 августа 2017 года ограничения, введенные администраций Обамы, были закреплены законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). 15 марта 2018 года на основании этого закона министерство финансов США ввело ограничительные меры против петербургского "Агентства интернет-исследований" и 14 физических лиц (12 из них - сотрудники этой организации). По версии американской стороны, они пытались воздействовать на общественность в США перед президентскими выборами через соцсети. Кроме того, в санкционный список добавлены уже находящиеся под американскими санкциями ФСБ, ГУ Генштаба ВС РФ и связанные с ними лица (среди них руководитель ГУ Игорь Коробов и его заместители).