Биография Олега Анофриева

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 марта 2018 года стало известно о смерти актера Олега Анофриева.

Олег Андреевич Анофриев родился 20 июля 1930 года в Геленджике в семье врача Андрея Сергеевича и домохозяйки Марии Гавриловны Анофриевых. Детство провел в Москве. Во время войны вместе с матерью находился в эвакуации в Свердловске (ныне - Екатеринбург).

Окончил Школу-студию МХАТ (Московского художественного академического театра) в 1954 году (курс Георгия Герасимова и Виктора Манюкова, затем Сергея Блинникова).

После окончания института был принят в труппу московского Центрального детского театра (ныне - Российский академический молодежный театр), где проработал около пяти лет. Исполнял одну из главных ролей в музыкальном спектакле режиссера Олега Ефремова "Димка-невидимка".

В 1960 году перешел в Театр им. Маяковского, с 1962 года стал актером Театра им. Моссовета. Самой успешной театральной работой Анофриева стала роль Василия Теркина в одноименном спектакле театра им. Моссовета (по поэме Александра Твардовского). С 1974 года работал в Театре-студии киноактера (ныне - Государственный театр киноактера).

Дебютировал в кино в 1954 году в короткометражной картине Василия Ордынского "Секрет красоты" в роли Эдика. Всего снялся в 60 фильмах, среди которых "Девушка с гитарой" (1958), "Сказка о потерянном времени" (1964), "Друзья и годы" (1965), "После дождичка в четверг" (1985), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987).

Исполнил и записал свыше двухсот различных песен ("Спят усталые игрушки", "Точка, точка, запятая", "Есть только миг"), в том числе к мультипликационным и кинофильмам. Наиболее известная работа Анофриева – озвучивание музыкального мультфильма режиссера Инессы Ковалевской "Бременские музыканты" (1969), в котором он исполнил партии практически всех персонажей: Трубадура, Короля, Петуха, Кота, Пса, Атаманши, разбойников, охранников. Другие известные мультфильмы, озвученные Анофриевым, - "Сказка о попе и о работнике его Балде" (1973), "Шел трамвай десятый номер" (1974), "Как Львенок и Черепаха пели песню" (1974), "В порту" (1975).

Олег Анофриев является автором более 50 песен ("Река-судьба", "Одуванчики", "Колыбельная", "Весенняя", "Водолаз", "Какая песня без баяна"). Песни Анофриева звучали в нескольких фильмах и спектаклях.

Работал на телевидении и радио, в 1990-е годы вел передачи "Сказочный полдник" на канале РТР и "Домашняя библиотека" на ОРТ. В 1992 году дебютировал как режиссер, снял фильм "Быть влюбленным", к которому сам же написал музыку.

Народный артист России (2004).

В 1999 году был издан сборник произведений Анофриева "Солдат и балерина", в который вошли стихи, тексты песен, воспоминания.

Был женат на Наталье Георгиевне Отливщиковой. Имел дочь Марию.

Жизни и творчеству артиста посвящены документальные фильмы "Олег Анофриев. Между прошлым и будущим" (2010, режиссер Константин Мурашев) и "Олег Анофриев. Первый на вторых ролях" (2015, Марина Исаева).