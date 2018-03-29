Крупнейшие пожары в тюрьмах с 2000 года. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 марта 2018 года генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб сообщил, что в результате пожара в одной из тюрем, находящейся на территории штата Карабобо, погибли по меньшей мере 68 человек - 66 заключенных-мужчин и две женщины.

Ранее венесуэльские СМИ сообщали о гибели пяти заключенных и двух раненых полицейских во время бунта, который якобы произошел в этой тюрьме.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о случаях массовой гибели людей при пожарах в пенитенциарных учреждениях мира. Всего с 2000 года по настоящее время сообщалось о шести таких ЧП (без учета инцидента в Венесуэле 28 марта 2018 года), когда жертвами пожаров становились 50 и более человек. Три из шести случаев произошли в тюрьмах Гондураса.

15 сентября 2003 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в результате пожара в исправительной колонии "Аль-Хейр" погибли 67 заключенных, из них 17 иностранцев (пятеро йеменцев, трое граждан Чада, два иорданца, два сомалийца, а также по одному заключенному из Судана, Эритреи, Эфиопии, Палестины и Бангладеш). Еще 20 заключенных и трое охранников получили ожоги и отравления угарным газом. Точная причина пожара не была установлена, рассматривались различные версии - от поджога до короткого замыкания в электропроводке.

6 апреля 2004 года в городе Сейба (Гондурас) в исправительном учреждении "Эль-Порвенир" в результате бунта заключенных и вспыхнувшего сильного пожара, погибли не менее 86 человек. Ранения получили до 70 заключенных и полицейских, прибывших для подавления мятежа. Пожар устроили сами осужденные - рассчитывая, что им удастся сбежать в ходе эвакуации, они подожгли матрацы в своих камерах.

17 мая 2004 года произошел пожар в тюрьме города Сан-Педро-Сула на севере Гондураса. В результате погибли 104 человека, еще около 30 получили тяжелые ожоги. Выжившие очевидцы утверждали, что трагедии можно было избежать, если бы полицейские вовремя открыли двери тюремных камер. Однако охранники не только не эвакуировали заключенных, но даже, по свидетельствам очевидцев, применили против них оружие, заподозрив попытку мятежа. По словам президента Гондураса Рикардо Мадуро, причиной пожара стало короткое замыкание в электросети.

7 марта 2005 года в результате пожара в тюрьме "Игуэй" в 145 км восточнее Санто-Доминго (Доминиканская Республика) погибли 133 человека, еще 26 получили ожоги и ранения. Пожар вспыхнул ночью вскоре после конфликта между лидерами противоборствующих группировок заключенных, которые применили огнестрельное и холодное оружие. Охране удалось восстановить порядок, однако затем осужденные подняли бунт и подожгли одеяла в своих камерах. Когда огонь охватил значительную площадь одного из тюремных корпусов, надзирателям не удалось быстро вывести заключенных из помещений, так как вход в загоревшийся корпус был заблокирован.

8 декабря 2010 года в чилийской столице Сантьяго в результате пожара в тюрьме "Сан-Мигель" погиб 81 заключенный, ранения получили еще 19. Из горящего здания удалось эвакуировать более 200 человек. По данным тюремной администрации, причиной ЧП стал бунт заключенных, которые начали жечь матрацы.

15 февраля 2012 года в Гондурасе в результате пожара в тюрьме "Гранха-Пеналь-де-Комаягуа" (город Комаягуа в центральной части страны, в 80 км от столицы Тегусигальпы) погибли 354 осужденных, а также одна посетительница. Всего в исправительном учреждении содержался 851 заключенный. В качестве вероятных причин пожара следствие называло короткое замыкание в электросети или поджог матраца одним из заключенных.