Российская ракета-носитель "Союз-2.1в". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 марта 2018 года в 20:38 мск с космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России был успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны РФ.

"Союз-2.1в" - российская ракета-носитель. Принадлежит к семейству ракет "Союз", созданных на базе первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 (впервые стартовала в 1957 году). Предназначена для запуска малых космических аппаратов на низкие круговые и эллиптические орбиты. Может выводить в космос как один, так и несколько спутников сразу.

Решение о создании "Союза-2.1в" было принято Минобороны РФ в конце 2009 года. Разработчиком и изготовителем ракеты является самарский Ракетно-космический центр "Прогресс" (РКЦ "Прогресс"). Ракета "Союз-2.1в" была разработана на базе "Союза-2.1б" (используется для запусков с декабря 2006 года).

Характеристики

"Союз-2.1в" - двухступенчатая ракета-носитель легкого класса. Длина - 44 м, диаметр - 2,95 м, стартовая масса - порядка 160 т, максимальная грузоподъемность - 3,3 т.

В ракете используется первая ступень "Союза-2.1б" со снятыми боковыми блоками, в качестве второй - доработанная третья ступень "Союза-2.1б". Работу первой ступени обеспечивает жидкостный ракетный двигатель НК-33А самарского предприятия "Кузнецов" (модернизированный вариант "лунного" двигателя НК-33, выпускавшегося серийно в 1962-1973 годов для сверхтяжелой ракеты Н1; после закрытия в 1974 году советской "лунной программы" все изготовленные двигатели были законсервированы), а также рулевой двигатель РД-0110Р (14Д24) воронежского Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА; изготавливается Воронежским механическим заводом). Во второй ступени применяется двигатель РД-0124 (14Д23) разработки КБХА. Все двигатели работают на кислородно-керосиновом топливе.

В систему управления ракеты входит цифровая вычислительная машина "Малахит-7" и прибор аварийной защиты, разработанные Научно-производственным объединением автоматики им. академика Н. А. Семихатова (Екатеринбург).

Для достижения заданных высот орбит выведения предусматривается использование "Союза-2.1в" с блоком выведения "Волга" (РКЦ "Прогресс").

Запуски и инциденты

В настоящее время запуски "Союза-2.1в" проводятся с космодрома Плесецк, с универсального стартового комплекса "Союз-2". В перспективе рассматривается возможность использования стартовых площадок нового космодрома Восточный в Амурской области. В случае запуска с Плесецка ракета может обеспечить вывод полезного груза массой 2,8 т на низкую околоземную орбиту (НОО) и 1,4 т на солнечно-синхронную орбиту (ССО), с Восточного - 3,3 т на НОО и 1,2 т на ССО.

Впервые ракета стартовала 28 декабря 2013 года и вывела на околоземную орбиту студенческий спутник "Аист-1", созданный Самарским национальным исследовательским университетом им. академика С. П. Королева и специалистами РКЦ "Прогресс".

Второй запуск, 5 декабря 2015 года, с двумя военными спутниками прошел нештатно. Аппарат "Космос-2511" (новый спутник дистанционного зондирования Земли "Канопус-СТ" двойного назначения) не смог отделиться от разгонного блока. 8 декабря спутник в связке с "Волгой" сошел с орбиты, их обломки сгорели в плотных слоях атмосферы над Атлантикой. По данным комиссии, расследующей причину ЧП, "Космос-2511" был потерян из-за несрабатывания одного из четырех замков, удерживавших его на "Волге". Систему разделения для спутника изготовило омское ПО "Полет". Второй аппарат, "Космос-2512", успешно вышел на заданную орбиту.

Всего к 29 марта 2018 года произведено три запуска ракеты- носителя - два успешных и один частично успешный. Все проведены с блоком "Волга" в рамках летных испытаний "Союза-2.1в", которые будут включать около пяти пусков ракеты.

Предыдущий запуск состоялся 23 июня 2017 года. Ракета "Союз-2.1в" вывела на орбиту новый спутник в интересах Минобороны России - "Космос-2519", предназначенный для съемки космических объектов.

Перспектива

Планируется, что после принятия в эксплуатацию "Союз-2.1в" составит основу системы средств выведения легкого класса на космодроме Плесецк.