Призыв в Вооруженные силы РФ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 марта 2018 года газета Министерства обороны РФ "Красная звезда" сообщила, что весной 2018 года на срочную военную службу в Вооруженные силы (ВС) РФ будут направлены 128 тыс. новобранцев, что на 10% меньше, чем в весенний призыв 2017 года. Об этом изданию рассказал врио начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский. Весной 2018 года на военную службу призовут наименьшее количество новобранцев с 2006 года.

ВС РФ в настоящее время комплектуются на смешанной основе - как за счет военнослужащих-контрактников, так и за счет призывников. Призыв проходит на основе закона "О воинской обязанности и военной службе", подписанного президентом РФ Борисом Ельциным 28 марта 1998 года.

Согласно документу, призыву подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. В соответствии с законом от 6 июля 2006 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с сокращением срока военной службы по призыву", срок службы составляет 12 месяцев.

Весенний и осенний призывы

Набор в ВС РФ организуется дважды в год - с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв). Для проведения призыва каждый раз издается специальный указ президента РФ - Верховного Главнокомандующего. Учетно-призывной работой в России занимаются военные комиссариаты (военкоматы). Они производят постановку граждан на воинский учет, во время призыва оповещают лиц призывного возраста о необходимости явиться на медицинскую комиссию. По ее результатам и с учетом наличия документов, предоставляющих право на отсрочку, принимается решение, отправлять ли призывника к месту несения службы.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 28 марта 2017 года, с 1 января 2018 года штатная численность военнослужащих составляет 1 млн 13 тыс. 628 человек. В 2010-х годах отмечается тенденция к росту доли военнослужащих-контрактников, при этом полностью отказываться от призыва российское военное ведомство не планирует. По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, в апреле 2015 года в российских ВС количество контрактников (порядка 300 тыс.) впервые превысило количество солдат и матросов, проходивших срочную службу (276 тыс.). До 2020 года планируется довести укомплектованность войск военнослужащими по контракту до показателя 499,2 тыс. человек.

Динамика численности призывников

Нормы призыва фигурируют в указах президента РФ. Впервые число новобранцев было включено в текст указа, опубликованного 15 апреля 1994 года президентом Борисом Ельциным. Тогда план призыва составлял 216 тыс. человек.

В 1994-1999 годах в армию ежегодно призывали в среднем 406,9 тыс. человек, в 2000-е годы - 321,4 тыс. человек. Весной и осенью призывается приблизительно одинаковое число людей.

Осенью 2006 года были призваны 123 тыс. 310 человек - наименьшее количество новобранцев с 1994 года. Через год после перехода на 12-месячный срок службы - весной 2009 года - норма призыва резко выросла - до 305 тыс. 560 человек. В настоящее время происходит постепенное снижение числа призывников, вызванное увеличением в составе ВС доли служащих по контракту. С 2012 года по настоящее время норма призыва не превышала 155,5 тыс. человек.

Весной 2016 года ВС РФ пополнили 155 тыс. новобранцев, альтернативную службу выбрали 319 человек. Общее число солдат в научных ротах достигло 655 человек. С 1 октября по 31 декабря 2016 года на военную службу были призваны 152 тыс. человек. План призыва был выполнен полностью. 293 человека из 56 вузов пополнили 12 научных рот. 600 призывников были направлены на альтернативную гражданскую службу.

С 1 апреля по 15 июля 2017 года были призваны 142 тыс. человек. В научные роты отправились 356, а на альтернативную службу - 430 призывников. С 1 октября по 31 декабря 2017 года были призваны 134 тыс. человек.

Отсрочка и альтернативная служба

По закону "О воинской обязанности и военной службе", правом на отсрочку от призыва пользуются:

граждане РФ, временно не годные к службе по состоянию здоровья;

занятые постоянным уходом за близкими родственниками в отсутствие других опекунов;

имеющие двух и более детей (либо ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель) или ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;

сотрудники МВД, Государственной противопожарной службы, ФСИН, таможенных органов (при наличии ряда условий);

депутаты разных уровней или главы муниципальных образований;

учащиеся профессиональных училищ и техникумов;

студенты дневных отделений вузов, имеющих государственную аккредитацию (без перерыва в учебе);

обучающиеся по очной форме аспиранты.

Возможна замена военной службы альтернативной гражданской, сроком от 18 до 21 месяцев. На нее могут претендовать призывники, которые считают, что несение военной службы противоречит их нравственным или религиозным убеждениям, а также относящиеся к коренным малочисленным народам. Актуальный перечень работ, профессий и должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, принят приказом Минтруда России от 8 февраля 2017 года. В списке 53 рабочих профессии (водитель автомобиля, грузчик, дворник, маляр, официант, повар, кухонный рабочий, гардеробщик и др.) и 51 должность служащих (артист балета, воспитатель, врачи разных специальностей, зоотехник, экономист, юрисконсульт и др.).

Уклонение от службы

Уклонившийся от военной или альтернативной гражданской службы гражданин привлекается к административной или уголовной ответственности - уклонистам грозят штрафы в размере до 200 тыс. руб., арест на срок до шести месяцев либо принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет (статья 328 УК РФ). По данным начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Василия Тонкошкурова, число призывников, которые уклонились от призыва на срочную службу в ВС РФ, в 2015 году составило 4 тыс. 766 человек. В 2016 году в Генштабе не отчитывались об абсолютном числе уклонистов, однако сообщили, что по итогам года их количество уменьшилось на 20% по сравнению с 2015 годом. По итогам весеннего призыва 2017 года, согласно информации Генштаба, уклонистами стали только 0,2% призывников.

26 июля 2017 года президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает принимать на работу в госорганы граждан РФ, не отслуживших в армии. Согласно документу, уклонисты смогут найти работу в государственных учреждениях только спустя десять лет после нарушения закона.

В марте 2018 года главный военный прокурор РФ Валерий Петров сообщил, что за последние годы число уклонистов сократилось "почти на 30%".

Научные роты

Наиболее талантливые выпускники вузов и студенты, заинтересованные в научной работе, могут быть направлены для прохождения военной службы в научные роты (впервые появились в 2013 году). А таких ротах предоставляется возможность продолжать заниматься научными исследованиями по выбранным направлениям.

По данным генерал-полковника Василия Тонкошкурова, к январю 2017 года за время существования научных рот 206 человек после службы в них заключили контракт и получили первое офицерское звание - лейтенант, а 76 - продолжили работу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Военнослужащие научных рот приняли участие в более чем 300 научно-исследовательских и 11 опытно-конструкторских работах, ими было получено 64 патента на изобретение и оформлено 393 свидетельства на рационализаторские предложения. По состоянию на конец 2017 года в 12 научных ротах проходили службу 700 человек.

В течение 2018 года количество научных рот вырастет до 16 - четыре роты будут сформированы в военном технополисе "Эра" в Анапе (Краснодарский край). Открытие технополиса запланировано на 1 сентября 2018 года.

Всероссийский день призывника

15 ноября ежегодно в России отмечается Всероссийский день призывника. Установлен распоряжением президента РФ Бориса Ельцина от 12 ноября 1992 года "в целях повышения общегосударственной значимости и престижа воинской службы, улучшения военно-патриотического воспитания молодежи".