Китайская космическая станция "Тяньгун-1". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 апреля в 03:15 мск (08:15 по пекинскому времени) с околоземной орбиты сошла неработающая китайская космическая станция "Тяньгун-1". Ее обломки сгорели в плотных слоях атмосферы над южной частью Тихого океана.

"Тяньгун-1" (англ. Tiangong 1; с кит. - "Небесный дворец - 1") - экспериментальный орбитальный модуль, был прототипом будущей долговременной пилотируемой космической станции Китая.

История проекта

Экспериментальный орбитальный модуль (станция) создан в рамках пилотируемой космической программы КНР, утвержденной в 1992 году. На первом ее этапе был создан пилотируемый корабль "Шэньчжоу" (Shenzhou, с кит. - "Священный челн"; в 1999-2016 годах было проведено 11 запусков, в т. ч. шесть пилотируемых) и осуществлен полет первого китайского космонавта - Яна Ливэя (в 2003 году на корабле "Шэньчжоу-5").

Второй этап пилотируемой программы включает запуск экспериментальных орбитальных модулей и отработку на них технологии сближения и стыковки с кораблями, а также системы жизнеобеспечения будущей полноценной космической станции КНР. За основу орбитального модуля был взят корабль "Шэньчжоу". Мини-станция и корабль были спроектированы и построены Китайской аэрокосмической корпорацией науки и техники (CASC, Пекин).

Характеристики

В отличие от "Шэньчжоу" экспериментальная станция "Тяньгун" включает не три, а два отсека: служебный (приборно-агрегатный) и герметичный лабораторно-бытовой (для размещения космонавтов) со стыковочным узлом. В "Тяньгуне" отсутствует спускаемый аппарат.

Длина станции - 12 м, максимальный диаметр - 3,35 м, масса - 8,5 т.

Запуск и полет

Запуск орбитального модуля "Тяньгун-1" состоялся 29 сентября 2011 года с космодрома Цзюцюань, расположенном в Бадань-Цзилиньской пустыне в провинции Ганьсу. Его вывела на околоземную орбиту ракета-носитель "Великий поход - 2F" (используемые обозначения: CZ-2F - Changzheng-2F, "Чанчжэн-2F", и LM-2F - Long March - 2F, "Лонг марч - 2F").

31 октября 2011 года к "Тяньгун-1" был отправлен беспилотный "Шэньчжоу-8". За время полета корабля, до 17 ноября 2011 года, по командам с Земли было проведено по две стыковки и расстыковки его со станцией.

В июне 2012 года и июне 2013 года состоялись пилотируемые полеты кораблей "Шэньчжоу-9" (с тремя членами экипажа; 12 сут. 15 ч) и "Шэньчжоу-10" (также три; 14 сут. 14 ч) соответственно. Экипажи провели по две стыковки с "Тяньгун-1" - в автоматическом и ручном режимах.

С завершением полета корабля "Шэньчжоу-10" была выполнена и основная программа "Тяньгун-1", однако Китай продолжил поддерживать полет станции в непилотируемом режиме. В 2016 году связь с "Тяньгун-1" была потеряна и власти признали, что орбитальный модуль начал терять орбиту. По мнению профессора Университета Центральной Флориды Роджера Хэндберга, контроль над "Тяньгун-1" мог быть утрачен в связи с тем, что ее двигатели израсходовали все топливо.

Всего экспериментальная станция находилась в полете шесть лет шесть месяцев и четыре дня (2 тыс. 386 дней).

"Тяньгун-2" и дальнейшие планы КНР

15 сентября 2016 года в космос был запущен второй экспериментальный орбитальный модуль "Тяньгун-2" (в н. в. находится на орбите), который является улучшенной копией "Тяньгун-1". В его задачу входит тестирование технологии поддержания жизни для будущей долговременной космической станции Китая. В октябре - ноябре 2016 года в составе "Тяньгун-2" находился пилотируемый корабль "Шэньчжоу-11", который доставил на экспериментальную станцию двух космонавтов (пробыли на ней около месяца). В апреле - сентябре 2017 года состоялся полет первого китайского грузового корабля "Тяньчжоу" (Tianzhou, с кит. - "Небесный челн"). Целью его миссии была отработка технологии стыковки с "Тяньгун-2" в разных режимах и процедуры дозаправки космической станции топливом (проведено три стыковки и три дозаправки по командам с Земли). В дальнейшем пилотируемые полеты к "Тяньгун-2" не планируются.

На заключительном этапе своей пилотируемой программы Китай намерен создать на околоземной орбите долговременную многомодульную космическую станцию - по подобию российской "Мир" (находилась на орбите в 1986-2001 годах) и Международной космической станции (с 1998 года по н. в.). Сборку китайской станции планируется начать в 2019-2020 годах, ввод в эксплуатацию ожидается примерно в 2022 году.