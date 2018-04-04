История контракта на поставку ЗРС С-400 в Турцию. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом объявил, что Россия приняла решение ускорить поставки в Турцию зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Кроме того, президент РФ заявил о возможности совместного производства или передачи Турции технологий производства С-400. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории этого контракта.

История

В ноябре 2016 года СМИ сообщили о переговорах по вопросу закупки Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф". 20 февраля 2017 года факт переговоров подтвердил генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. В марте 2017 года стало известно, что турецкая сторона рассчитывает получить у России кредит на приобретение вооружения, в том числе на С-400.

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Переговоры продолжались несколько месяцев, основные параметры сделки были согласованы к лету 2017 года. В прессу просочились сведения о том, что речь идет о четырех дивизионах системы на общую сумму около $2,5 млрд, при этом два из них должны быть произведены в Турции. 1 июня на встрече с руководителями мировых информагентств в Санкт-Петербурге Владимир Путин подтвердил готовность РФ поставлять в Турцию С-400. Вопрос Анатолийского агентства о возможности производства этих систем на территории Турции президент РФ отметил, что "в принципе ничего невозможного нет".

25 июля о подписании контракта объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 12 сентября он сообщил о внесении части авансового платежа. Комментируя эту информацию, помощник президента РФ Владимир Кожин заявил, что нерешенным остался вопрос по кредиту, а "вопрос о передаче Турции технологии производства зенитных систем С-400 не обсуждается".

9 октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью газете Aksam, что турецкая сторона может отказаться от покупки С-400, если не будет достигнуто соглашение о совместном российско-турецком производстве ЗРС этого типа. Однако президент Турции 13 октября 2017 г. сообщил телеканалу Haberturk об отсутствии "проблем в отношении С-400".

27 декабря подробности сделки в интервью газете "Коммерсантъ" озвучил Сергей Чемезов. Он подтвердил, что Турция приобретает у России четыре дивизиона ЗРС С-400 на сумму в $2,5 млрд. 45% от этой суммы Турция выплатит в качестве аванса, 55% составят российские кредитные средства. Глава "Ростеха" также подчеркнул значение этого соглашения, указав, что Турция является первой входящей в НАТО страной, которая приобретает российскую систему противовоздушной обороны.

29 декабря 2017 года Турция и Россия подписали в Анкаре кредитное соглашение на покупку С-400, об этом сообщил телеканал Haberturk.

Сроки поставки

Первоначально планировалось начать поставки в течение "минимум двух лет". 27 декабря 2017 года Сергей Чемезов заявил, что заказчик начнет получать "Триумфы" в марте 2020 года. Однако в интервью The Washington Post 10 февраля 2018 года он же сообщил, что поставки должны начаться в 2019 году (но не уточняя месяц). 14 марта 2018 года министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу сообщил, что Москва "реагирует позитивно" на просьбу турецких коллег ускорить первоначально планировавшиеся сроки поставки систем.

4 апреля 2018 года военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что Россия передаст Турции первый полковой комплект зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в октябре 2019 года.