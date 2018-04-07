История и традиции Пасхи в России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 апреля 2018 года православные верующие в России будут отмечать Пасху, или Светлое Христово Воскресение - великий (главный) праздник христианской церкви. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории праздника в России и традициях, связанных с ним.

История праздника в России

В дореволюционной России Пасха являлась государственным праздником, первые дни Светлой недели были нерабочими. После Октябрьской революции 1917 года ситуация начала меняться в связи с начавшейся борьбой с религиозными предрассудками. Сам праздник отмечался, но выходными оставались лишь собственно Светлое воскресенье и следующий за ним понедельник. В 1928 году все дни пасхальной недели стали рабочими. Официального запрета на празднование не последовало, однако власти попытались заменить Пасху светскими мероприятиями, например, собраниями коммунистической молодежи (известны как "красные пасхи", или "комсомольские пасхи"). Посещать открыто церковные службы прихожанам стало небезопасно, это могло стать основанием для увольнения с работы, а также уголовного преследования по политическим мотивам.

Открыто отметить праздник советские власти позволили верующим лишь однажды, после начала Великой Отечественной войны. В ночь на 5 апреля 1942 года в Москве был отменен комендантский час. В столице и области прошли пасхальные службы, которые, по данным московского управления НКВД, посетили 85 тыс. человек. Богослужения также состоялись в блокадном Ленинграде, в некоторых других городах и населенных пунктах страны.

Негласный запрет на празднование Пасхи сохранялся на протяжении последующих 40 лет. В конце 1980-х годах, в канун 1000-летия крещения Руси (1988), начался пересмотр государственной политики в отношении церкви и прав верующих. В ночь на 7 апреля 1991 года была организована первая телевизионная трансляция главного пасхального богослужения из Богоявленского кафедрального собора в Елохово, расположенного в Москве (с 2001 года эти службы проводятся в храме Христа Спасителя). 18 апреля 1993 года на пасхальных торжествах впервые присутствовал президент РФ Борис Ельцин. С тех пор посещение богослужений на Пасху первыми лицами государства стало традицией.

Подготовка к Пасхе

Подготовка к празднику начинается во время Страстной недели - последней недели Великого поста. Каждый ее день посвящен воспоминаниям о последних днях пребывания на земле Иисуса Христа. Особенное значение в церковном календаре имеют четверг, пятница и суббота. Страстной, или Чистый четверг, связан, в первую очередь, с воспоминаниями о Тайной вечере, во время которой Христос установил главное церковное таинство - Святое причастие. Поэтому в этот день верующие приходят в храм и причащаются. Во время богослужения в кафедральных соборах совершается особый обряд (чин): архиерей моет ноги 12 священникам или монахам в память о том, как Христос омыл ноги своим ученикам, показав им пример смирения. Кроме того, в этот день принято наводить порядок в доме, приступать к выпечке пасхальных куличей и крашению яиц.

В Страстную пятницу верующие вспоминают о распятии и мученической смерти Иисуса Христа, литургии не проводятся, вечером совершается служба с выносом плащаницы (ткань с изображением лежащего в гробу Иисуса Христа). Затем священнослужители читают канон, известный как "Плачь Богородицы". Страстная пятница - единственный день в году, когда в церквях не звонят в колокола. Предписан особенно строгий пост, вплоть до полного воздержания от пищи.

Суббота - последний день поста и одновременно канун Светлого воскресенья. Церковь воспоминает погребение Иисуса Христа и его сошествии в ад, откуда он вывел души праведников. В православных храмах до начала пасхальной службы прихожане ждут Благодатного огня, который священнослужители доставляют из Храма Гроба Господня в Иерусалиме. От него зажигают церковные свечи, многие верующие уносят лампаду с огнем домой, где стараются поддерживать его в течение года.

Пасхальные торжества

Все сорок дней - с Пасхи до Вознесения - в церковных канонах считаются праздничными, но наиболее торжественно отмечается первая неделя. Она называется Светлой, как и каждый из ее дней, и празднуется "как един день". В это время ежедневно проводят торжественные богослужения, открывают Царские врата (двери в алтарь), которые в обычные дни закрыты, и повсюду звонят колокола.

Пасхальное торжественное богослужение начинается в ночь на Светлое воскресенье, обычно около 23:00, и длится несколько часов. Первая его часть называется полунощница, во время которой в алтарь на престол кладут плащаницу, которая будет находиться там 40 дней, до Вознесения Господня.

О начале праздника возвещает колокольный звон, именуемый благовест. Ровно в полночь начинается торжественная ранняя служба (заутреня). Под колокольный звон священнослужители и прихожане трижды совершают шествие вокруг храма (крестный ход) - против хода Солнца или против часовой стрелки, что символизирует следование навстречу воскресшему Христу. При этом крестный ход также символически повторяет шествие к гробу Христа жен-мироносиц, которые первыми и узнали о чуде воскрешения.

Во время богослужений произносится пасхальное приветствие и ответ на него: "Христос воскресе! Воистину воскресе!".

Затем служат божественную литургию и освящают особый хлеб - артос ("квасной хлеб" с греч.), или "просфора всецелая". Он является символом того хлеба, который апостолы оставляли на столе во время трапезы для своего незримо присутствующего учителя. В православной традиции артос представляет собой высокий круглый хлеб с изображением креста и тернового венца, или иконы Воскресения Господня. Во время служб Светлой недели хлеб лежит в храме на аналое, перед иконостасом, а между богослужениями - перед открытыми Царскими вратами или иконой Христа. Во время крестного хода, совершаемого на пасхальной неделе ежедневно, артос обносят вокруг храма, затем возвращают на прежнее место. В Светлую субботу освященный хлеб делят между всеми участниками богослужения.

Для совершения богослужений священнослужители облачаются в особые одежды. Основные цвета пасхальной службы - белый и красный: первый символизирует божественный свет, второй - любовь Бога к роду человеческому.

Традиции

В субботу в храмах начинают освящать куличи, творожные пасхи, окрашенные яйца и др. Пасхальный кулич представляет собой домашний аналог артоса - цилиндрической формы хлеб из сдобного теста. Его пекут с изюмом, цукатами, сухофруктами, орехами, шоколадом и пр. Освященный кулич во время пасхальной трапезы так же, как артос, символизирует для верующих присутствие рядом с ними Господа.

Пасха изготавливается из творога в форме усеченной пирамиды - по аналогии с гробом, в котором лежало тело Иисуса. Наверху пасхи должны быть буквы "ХВ", означающие приветствие "Христос Воскресе", на боковых сторонах - изображения креста, копья, цветов и пр., символизирующих страдания и воскрешение Господа.

Обычай красить яйца был распространен у восточных славян еще до зарождения христианства и связан с весенними языческими культами. Христианская традиция вложила в это новый смысл: пасхальное яйцо - символ жизни, а красный цвет скорлупы - крови Христовой, пролитой ради спасения людей. Окрашенные в один цвет яйца ("крашенки") и расписанные узорами ("писанки") принято дарить родным и гостям.

Традицию освящать на Пасху яйца часто связывают с притчей о святой Марии Магдалине. Придя в Рим, она преподнесла императору Тиберию простое куриное яйцо. На вопрос, что означает этот дар, Мария ответила, что он символизирует воскрешение Христа и возрождение человечества для вечной жизни. Император ответил, что поверит в воскрешение, только если белое яйцо станет красным. И тут же на глазах присутствующих оно изменило цвет.

Согласно православным канонам, на Пасху не полагается ездить на кладбище и совершать панихиды, поскольку этот день считается праздником возрождения. Посещать могилы близких церковь советует в первый вторник после пасхальной недели, который носит название Радоница.