Куличи и творожная пасха: рецепты Кремля и Новоспасского монастыря

Пасха, или Христово Воскресение — главный православный праздник, посвященный воскресению Иисуса Христа. В 2017 году Пасха приходится на 16 арпеля. Подготовка к празднику начинается во время последней недели Великого поста — Страстной. Так в четверг начинают печь пасхальные куличи и красить яйца. Корреспонденты ТАСС узнали старинный рецепт кулича из Новоспасского монастыря, а также кремлевские рецепты кулича и творожной пасхи.

Пасхальный кулич по рецепту Новоспасского монастыря

Рецепт кулича от Новоспасского монастыря © Татьяна Виноградова/ТАСС

Ингредиенты:

для теста: 450 грамм муки высшего сорта, один стакан изюма, 220 грамм размягченного сливочного масла, 150 грамм сахара, три желтка, два белка, мелко натертая цедра одного апельсина, 20 грамм свежих дрожжей, 300 мл молока, 6-7 стручков кардамона, одна чайная ложка ванильного экстракта, половина чайной ложки мускатного ореха, один пакетик ванильного сахара, щепотка шафрана, половина чайной ложки морской соли.

для смазывания кулича: один желток, одна столовая ложка молока.

Способ приготовления:

Замочите шафран и изюм в небольшом количестве воды. Разотрите в ступке зерна кардамона, мускатный орех, цедру апельсина и ванильный сахар. Налейте половину молока, немного подогрейте его и разведите в нем дрожжи, затем добавьте 150 грамм просеянной муки и замесите опару. Оставьте опару на 20 минут под полотенцем. Оставшееся молоко подогрейте, положите в него 200 грамм сливочного масла и подождите, пока оно растворится. Взбейте три желтка с сахаром. В процессе взбивания аккуратно введите молоко с маслом, затем растертые специи, ванильный экстракт и процеженную шафрановую воду. В опару добавьте немного просеянной муки, 1/4 чайной ложки соли и желтково-молочную массу. Оставшуюся муку вводите порциями, тщательно вымешивая. Накройте тесто и оставьте его подходить в теплом месте два часа. Взбейте белки со щепоткой соли. Введите в тесто изюм, затем белки и тщательно вымесите руками. Выложите тесто в смазанную сливочным маслом форму и оставьте на полчаса, чтобы оно подошло. Выпекайте кулич в разогретой до 180°С духовке примерно 40-50 минут. Немного взбейте желток с молоком и через 20 минут выпекания смажьте им кулич.

Пасхальный кулич по кремлевскому рецепту

Кремлевский рецепт кулича © Татьяна Виноградова/ТАСС

Ингредиенты:

205 грамм пшеничной муки, 65 грамм масла сливочного 82,5%, 6 грамм сухих дрожжей, 4 грамма ванилина, 65 грамм изюма, 85 грамм сахара, 5 грамм соли, 28 грамм цукатов, 36 грамм куриных яиц, 20 грамм молока 3,2%, 5 грамм коньяка, 50 грамм сахарной помадки, 5 грамм сахарной разноцветной посыпки.

Способ приготовления:

Изюм замочить в коньяке. Молоко 12 грамм подогреть до 40°С, добавить дрожжи, перемешанные с мукой 70 грамм до однородной массы. Поверхность получившейся опары присыпать мукой и поставить в теплое место для брожения. Когда опара увеличится в объеме в 2-2,5 раза и начнет оседать, к ней добавить остальное молоко 8 грамм, соль, сахар, яйца, ванилин. Замесить тесто. Перед окончанием замеса добавить растопленное сливочное масло, цукаты и замоченный изюм. Готовое тесто поставить в теплое место с температурой +35 +40°С для брожения на 2-2,5 часа. Когда тесто увеличится в объеме в 1,5-2 раза, обмять его руками и оставить для дальнейшего брожения. Выходившееся тесто должно увеличиться в объеме еще в 2,5 раза. Готовое тесто для куличей разделить по 500 грамм, разложить в формы и поставить в расстойку в теплое место с температурой +35 +40°С. Тесто должно еще раз увеличиться в объеме в 2-2,5 раза. Выпекать при температуре 190-200°С в течение 20-25 минут. Готовый кулич охладить, покрыть растопленной помадкой, посыпать цветной посыпкой.

Творожная пасха по кремлевскому рецепту

Кремлевский рецепт творожной пасхи © Татьяна Виноградова/ТАСС

Ингредиенты:

для приготовления 1 кг пасхи: 652 грамм творога 9%, 172 грамма масла сливочного 82,5%, 132 грамма сахара, 30 грамм изюма, 10 грамм лепестков миндаля, 0,1 грамм ванилина, 10 грамм кураги, 32 грамма цукатов.

Способ приготовления:

Творог протереть через сито. Изюм,курагу промыть, замочить в горячей кипяченой воде на 30 минут. Затем жидкость слить, сухофрукты обсушить на салфетке. Кугару порезать кубиком с ребром 0,5 см. Ванилин растворить в горячей воде. Сливочное масло выдержать при комнатной температуре до мягкого состояния. Затем размять лопаточкой. Масло и сахарный песок тщательно перемешать миксером на медленной скорости до тех пор, пока не получится пышная масса, как крем. Затем небольшими порциями добавить творог, каждый раз хорошо перемешивая лопаточкой, чтобы масса оставалась однородной. Далее ввести изюм, ванилин, курагу, цукаты и лепестки миндаля. Перемешать. Массу положить в форму под пресс на несколько часов.