Клещевые инфекции человека. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 апреля 2018 года Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) проинформировал о начале сезона активности клещей на территории РФ. Всего в этом году в медицинские учреждения в связи с укусами этих насекомых обратились 800 человек в 35 российских регионах. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о клещевых инфекциях и методах борьбы с ними.

Клещи и переносимые ими инфекции

Клещ (лат. Acari) - насекомое из класса паукообразных. Наибольшую опасность для человека представляет семейство иксодовых клещей (Ixodidae), распространенных почти по всей территории России. Ряд представителей этого семейства являются кровососущими. В голодном виде размер насекомых не превышает 4 мм, сытый клещ может достигать 3 см.

Пик активности клещей в центральноевропейских областях России приходится на середину мая - июль. Они обитают в траве, на кустарниках и деревьях. Как правило, клещ цепляется за одежду и обувь человека, затем переползает вверх, выбирая наиболее подходящее место для укуса - там, где более тонкая кожа. Может находиться на теле человека на протяжении нескольких дней. Многие из клещей заражены опасными болезнями (вирусный энцефалит, болезнь Лайма или клещевой боррелиоз), которые передаются при укусе.

Клещевой энцефалит вызывается вирусом из семейства Flaviviridae. Заболевание начинается с лихорадки и головной боли, затем может привести к поражению центральной нервной системы, в том числе менингиту (воспаление оболочек головного и спинного мозга). Смертность от клещевого энцефалита при отсутствии своевременного лечения составляет до 20-25%. При этом у 10-20% заболевших на всю жизнь остаются неврологические осложнения.

Боррелиоз вызывается бактериями рода Borrelia. Его первоначальные симптомы сходны с энцефалитом. При неправильном лечении, в т. ч. антибиотиками, заболевание может вызвать артрит, новообразования на коже, поражения печени и мозга.

Медицинская помощь

При укусе голова клеща углубляется под кожу, поэтому его нельзя грубо выдергивать с помощью пинцета, давить, капать на него маслом или спиртом - в этом случае клещ погибнет, а токсичные вещества попадут в кровь человека. Врачи советуют использовать для удаления клеща специальный крючок или нитку, место укуса продезинфицировать и в течение двух суток обязательно обратиться к доктору. При этом желательно с собой принести снятого живого клеща, т. к. простой анализ крови человека в первые сутки после укуса может не показать инфекции.

Защититься от последствий укусов этих насекомых можно с помощью вакцинации и репеллентов. Также регулярно в лесах и парках проводится акарицидная (противоклещевая) обработка. При отдыхе на природе нежелательно садиться на траву и лежать на ней, приносить домой свежесорванные цветы и растения. Важно правильно одеваться: носить светлый комбинезон, с длинными рукавами, заправлять брюки в носки или обувь.

Статистика

По данным Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора (г. Саратов), в 2017 году в российские медучреждения из-за укусов клещей обратились 509 тыс. 262 человека - на 6% больше, чем в 2016 году. Зарегистрировано 1 тыс. 943 случая заражения клещевым энцефалитом и 6 тыс. 717 случаев заражения клещевым боррелиозом. Всего от клещевых инфекций скончались 28 человек (на два меньше, чем в 2016 году) в 14 субъектах РФ.

Самые высокие показатели заболеваемости клещевыми инфекциями зафиксированы в Кировской области, Пермском крае и Удмуртии.

В Москве в 2017 году был зарегистрирован 41 случай заболевания клещевым энцефалитом и 30 случаев клещевого боррелиоза.

В 2017 году акарицидные обработки были проведены на территории в 243,5 тыс. га, что на 50% больше, чем в 2016 году. При этом в 2018 году общая площадь обработанной территории может превысить 300 тыс. га.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 6 апреля 2018 года прививки от клещевого энцефалита получили более 700 тыс. россиян. При этом всего в 2017 году привиты были 2,7 млн россиян.