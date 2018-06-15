Биография российского археолога Василия Любина

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 июня 2018 года стало известно, что в Санкт-Петербурге на 101-м году жизни скончался археолог Василий Любин.

Василий Прокофьевич Любин родился 13 января 1918 года (31 декабря 2017 года по старому стилю) в городе Николаеве (ныне - Украина).

В 1941 году окончил исторический факультет Одесского государственного университета (ныне - Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова, Украина).

В 1953 году в Ленинградском отделении Института истории материальной культуры (ЛО ИИМК) Академии наук СССР защитил кандидатскую диссертацию на тему "Каменный век Юго-Осетии (в связи с некоторыми вопросами нижнего палеолита Закавказья и стран Передней Азии)". Его научным руководителем был ведущий советский археолог, востоковед Борис Пиотровский (в 1964-1990 годах - директор Государственного Эрмитажа).

В 1976 году защитил в Институте археологи Академии наук СССР в качестве докторской диссертации монографию "Мустьерские культуры Кавказа".

Профессор (1998).

После начала Великой Отечественной войны был направлен в город Горький (ныне - Нижний Новгород), где прошел подготовку в зенитном училище.

В 1942 году попал на фронт, воевал в составе Западного, Брянского, Первого и Второго Прибалтийских фронтов. Победу встретил в Прибалтике в должности помощника начальника штаба зенитного полка в звании капитана. После разгрома Германии был направлен на территорию Маньчжурии (Китай), где принимал участие в боевых действиях против японской Квантунской армии.

В 1946 году, после демобилизации, работал в городе Кутаиси (Грузинская ССР, ныне - Грузия) учителем в детской трудовой колонии. В 1947 году переехал в город Сталинир (ныне - Цхинвал, Южная Осетия), где был директором школы при колонии несовершеннолетних, учителем в женской школе.

В конце 1940-х годов Василий Любин начал заниматься археологией. В 1949 году впервые принял участие в археологической экспедиции, которая проходила на территории Южной Осетии под руководством сотрудницы Эрмитажа и Юго-Осетинского научно-исследовательского института Евгении Пчелиной.

В 1950 году провел полевую работу совместно с ученым консультантом по археологии Государственного музея Грузии, академиком АН Грузинской ССР Борисом Куфтиным. В том же году поступил в аспирантуру ЛО ИИМК.

В 1951 году совершил находки каменных ручных рубил ашельской культуры в районе села Лаше-Болта под Цхинвалом. Это открытие определило дальнейший интерес ученого к эпохе палеолита.

В 1954 году начал работу в секторе палеолита ЛО ИИМК, занимал должности младшего, старшего научного сотрудника, в последние годы - ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН).

В 1955 году открыл на территории Южной Осетии пещеру Кударо I. В ней был найден богатый археологический материал, который в дальнейшем стал основой для построения концепции развития древнейших культур Кавказа.

В 1955-1987 годах - начальник Кавказской палеолитической экспедиции.

С 1979 по 1988 год заведовал сектором палеолита ЛО ИИМК. В дальнейшем - постоянный участник Армяно-российской археологической экспедиции.

За годы научной деятельности Василий Любин принял участие в многочисленных археологических экспедициях. В 1950-х - начале 1960-х годов вел полевые работы на Армянском нагорье, в 1970-х годах - на Северном Кавказе. В 1980-х участвовал в экспедициях на территории Туркмении. В начале 1990-х вместе с учениками вел раскопки в Кот-д`Ивуаре. Один из первых российских ученых, кто начал разрабатывать методики полевых исследований археологических объектов в пещерах и скальных навесах в горных районах.

Опубликовал 276 научных монографий и статей. Автор книг "Мустьерские культуры Кавказа" (1977), "Ашельская эпоха на Кавказе" (1998), "Палеолит республики Кот-д`Ивуар" (2000), "Стоянка Homo erectus в пещере Кударо I" (в соавторстве с Е. В. Беляевой; 2004) и др. В Эрмитаже хранятся более 7 тыс. археологических объектов, объединенных в "Коллекцию Любина".

Награжден двумя орденами Красной звезды и орденом Отечественной войны II степени, а также орденом "Честь и слава" II степени (Абхазия; 2011).

Почетный житель города Квайсы (Южная Осетия; 2008).

Был женат третьим браком на Елене Владимировне Беляевой (род. 1960), старшем научном сотруднике ИИМК РАН.