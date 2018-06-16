Биография дирижера Геннадия Рождественского

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 июня 2018 года стало известно, что на 88-м году жизни скончался российский дирижер Геннадий Рождественский.

Геннадий Николаевич Рождественский родился 4 мая 1931 года в Москве в семье дирижера, профессора Московской консерватории Николая Павловича Аносова (1900-1962) и солистки Всесоюзного радио Натальи Петровны Рождественской (1900-1997).

С 1945 по 1947 год учился в Московской музыкальной школе им. Гнесиных (ныне - Московская средняя специальная музыкальная школа - колледж им. Гнесиных) по классу фортепиано у Елены Гнесиной.

В 1949 году окончил Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского как пианист. После этого поступил в Московскую консерваторию, где обучался по классу фортепиано у Льва Оборина. Параллельно учился по классу дирижирования под руководством отца. В 1954 году окончил консерваторию, в 1957 году - аспирантуру при ней.

В годы обучения в консерватории Геннадий Рождественский руководил студенческим оркестром, тогда же началась его гастрольная деятельность. В 1951 году оркестр под его управлением участвовал в III Фестивале молодежи и студентов (Берлин, ГДР), а в 1953 году стал победителем конкурса в рамках IV Фестиваля молодежи и студентов (Бухарест, Румыния).

В 1951-1960 годы был дирижером Государственного академического Большого театра (ГАБТ), руководил музыкальным сопровождением балетов "Бахчисарайский фонтан" Бориса Асафьева, "Лебединое озеро" Петра Чайковского, "Золушка" и "Сказ о каменном цветке" Сергея Прокофьева и др.

В 1965-1970 годы, занимая пост главного дирижера Большого театра, участвовал в постановках балетов "Щелкунчик" Петра Чайковского (1966), "Кармен-сюита" на музыку Жоржа Бизе и Родиона Щедрина (1967), "Спартак" Арама Хачатуряна (1968) и др., а также впервые на отечественной сцене поставил оперы "Человеческий голос" Франсиса Пуленка (1965) и "Сон в летнюю ночь" Бенджамина Бриттена (1965).

В 1961-1974 годы являлся главным дирижером и художественным руководителем Большого симфонического оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио.

В 1974-1985 годы занимал должность музыкального руководителя Московского камерного музыкального театра Бориса Покровского (ныне - Московский государственный академический Камерный музыкальный театр им. Б.А. Покровского).

Работу в СССР Геннадий Рождественский совмещал с дирижерской деятельностью в зарубежных странах. Разрешение на это он получил от председателя Совета министров Алексея Косыгина.

В 1974-1977 годы Рождественский работал дирижером Королевского филармонического оркестра Стокгольма (Швеция), в 1978-1981 годы - главным дирижером симфонического оркестра вещательной корпорации Би-би-си (Лондон, Великобритания), в 1980-1982 годы руководил Венским симфоническим оркестром (Австрия).

Параллельно, в 1978-1982 годы дирижировал в ГАБТ, принимал участие в постановках оперных спектаклей "Катерина Измайлова" Дмитрия Шостаковича (1980) и "Обручение в монастыре" Сергея Прокофьева (1982).

В 1983-1991 годы возглавлял Государственный симфонический оркестр Министерства культуры СССР, объединенный по его инициативе с Государственным камерным хором под руководством Валерия Полянского в Симфоническую капеллу.

В 1991-1995 годы работал главным дирижером Королевского филармонического оркестра Стокгольма.

В сезоне 2000-2001 годов был художественным руководителем ГАБТ.

Геннадий Рождественский в разные годы сотрудничал с Берлинским филармоническим оркестром (Германия), Королевским оркестром Консертгебау (Амстердам, Нидерланды), симфоническими оркестрами Лондона, Чикаго (США), Токио (Япония), Исландским симфоническим оркестром и другими коллективами.

Вместе с различными оркестрами Рождественский записал более 700 пластинок и музыкальных дисков.

Дирижер внес заметный вклад в освоение творческого наследия Сергея Прокофьева, Игоря Стравинского и Дмитрия Шостаковича, стал первым в России и за рубежом исполнителем многих произведений Альфреда Шнитке. Кроме этого, он познакомил отечественную публику со многими неизвестными ей сочинениями Белы Бартока, Бенджамина Бриттена, Мориса Равеля, Леоша Яначека, Арнольда Шенберга и других композиторов.

Рождественский создал несколько музыкальных сочинений, среди которых наиболее известна оратория "Заповедное слово русскому народу", написанная на слова Алексея Ремизова. Ее премьера состоялась в 2001 году в Большом зале Московской консерватории.

С 2012 года работал в качестве музыкального руководителя Московского государственного академического Камерного музыкального театра им. Б.А. Покровского. 15 апреля 2016 года на его сцене при участии Рождественского в качестве дирижера-постановщика состоялась премьера оперы Николая Римского-Корсакова "Сервилия".

С 1974 года Рождественский преподавал на кафедре оперно-симфонического дирижирования Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, с 1976 года являлся профессором, а с 2001 года - заведующим кафедрой.

В июне 2017 года открыл цикл "Истории с оркестром" с Государственным академическим оркестром России им Светланова.

Народный артист СССР (1976). Герой Социалистического труда (1990). Лауреат Ленинской премии (1970) и Государственной премии Российской Федерации (1996). Был награжден орденами Трудового Красного Знамени (1967, 1981) и "За заслуги перед Отечеством" IV (2001), III (2007), II (2011) и I (2017) степеней. Кавалер орденов "Кирилл и Мефодий" (Болгария, 1972), Восходящего солнца (Япония, 2002). Офицер ордена Почетного легиона (Франция, 2003). Почетный командор ордена Британской империи (2014). Почетный член Шведской королевской академии (1975), почетный академик Британской Королевской академии музыки (1984). В 1969 г. ему был вручен диплом Академии Шарля Кро (Париж, Франция) за исполнение всех симфоний Сергея Прокофьева.

Геннадий Рождественский - автор ряда сочинений по искусству дирижирования ("Дирижерская аппликатура", 1974), эссе о музыке ("Мысли о музыке", 1975, "Преамбулы", 1989), аналитических работ об оркестровке, а также книг "Треугольники" (2001) и "Мозаика" (2010).

Был женат на пианистке Виктории Постниковой (род. в 1944 году).

Жизни и творчеству музыканта посвящены документальные фильмы Бруно Монсенжона "Геннадий Рождественский. Дирижер или волшебник?" (Франция - Германия - Австралия, 2003), Татьяны Андреевой "Геннадий Рождественский. Треугольники жизни" (Россия, 2011) и др.