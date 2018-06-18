Санкции ЕС в отношении Крыма. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 июня 2018 года Европейский союз продлил на год односторонние запретительные меры в отношении Крыма и Севастополя. Решение принято на встрече министров по сельскому хозяйству и рыболовству 28 стран ЕС в Люксембурге без обсуждения.

Эта мера является частью стратегии ЕС по непризнанию воссоединения Крыма с Россией.

Первые крымские компании подпали под санкции ЕС 12 мая 2014 года. Это были "Черноморнефтегаз" и Феодосийская нефтебаза.

26 июля 2014 года ограничительные меры были распространены еще на девять крымских компаний. Среди них Керченская переправа, Керченский и Севастопольский морской торговый порт, "Универсал-Авиа", НПО "Массандра", Завод шампанских вин "Новый свет".

30 июля 2014 года ЕС ввел запрет на импорт крымских товаров, не имеющих украинской лицензии, а также на поставки товаров и технологий для крымских компаний, работающих в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики (в том числе связанных с добычей и производством полезных ископаемых).

19 декабря 2014 года был введен запрет на инвестиции и торговлю, приобретение недвижимости, строительство инфраструктуры и оказание туристических услуг, а также ограничения на экспорт товаров и технологий для энергетического сектора, транспорта и телекоммуникаций, разведки и добычи углеводородов и минералов. Кроме того, ЕС запретил выдачу въездных виз владельцам российских загранпаспортов, полученных в Крыму.

Круизным судам, принадлежащим европейским компаниям или ходящим под флагом Евросоюза, было запрещено заходить в семь крымских портов (Севастополь, Керчь, Ялту, Феодосию, Евпаторию, Черноморск и Камыш-Бурун), а самолетам совершать посадку в аэропортах полуострова, за исключением экстренных ситуаций.

Запретительные меры против Крыма продлеваются раз в год.

Помимо запретов для крымских компаний санкционная политика ЕС в отношении России включает визовые ограничения для российских граждан, а также санкции в отношении госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов. Эти пакеты были введены в течение 2014 года и продлеваются раз в полгода.