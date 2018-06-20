Выход США из международных организаций при Дональде Трампе. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 июня 2018 года администрация президента США Дональда Трампа объявила о выходе США из Совета по правам человека ООН. Как заявила постоянный представитель страны при ООН Никки Хейли, эта организация предвзято действует по отношению к США и Израилю.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, из каких международных организаций и соглашений США вышли с тех пор, как главой Белого дома стал Дональд Трамп.

Транстихоокеанское партнерство

23 января 2017 года Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Это соглашение, предполагающее создание зоны свободного движения товаров, услуг, капиталов и технологий в странах Тихоокеанского региона, по его мнению, давало необоснованные выгоды конкурентам и не в полной мере учитывало американские интересы.

В апреле 2018 года стало известно, что США изучают возможность заключения нового, более выгодного для них соглашения по ТТП.

НАФТА

23 января 2017 года Трамп подписал указ о начале процедуры переговоров с Мексикой и Канадой по изменению условий Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), в которую входят эти три страны. В Twitter он написал, что дефицит внешней торговли с Мексикой составляет $60 млрд, а НАФТА была "односторонней сделкой с самого начала". По мнению президента, это соглашение привело к сокращению рабочих мест и падению заработной платы в США из-за притока дешевой рабочей силы из Мексики и переноса многих производств на ее территорию.

1 июня 2018 года Трамп заявил, что не исключают свертывания соглашения и перехода на двусторонние договоренности с Канадой и Мексикой.

Соглашение по климату

1 июня 2017 года Вашингтон объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату. Этот документ, заключенный в 2015 году, предусматривает меры по снижению парниковых выбросов, призванные удержать прирост глобальной средней температуры на уровне менее двух градусов Цельсия сверх доиндустриальной отметки.

С выходом США из этого документа достигнуть его целей по сдерживанию роста температуры на планете будет значительно труднее. Согласно соглашению, к 2025 году США должны были сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года (США второй по объему источник выбросов углекислого газа в мире после Китая. Согласно данным Европейской комиссии, в 2015 году выбросы страны составили 5,1 млн килотонн углекислого газа это больше, чем все 28 стран ЕС).

По мнению президента, Парижское соглашение "перераспределяет американские богатства" в пользу других стран. Объявляя о выходе страны из договора, он заявил, что при условии выполнения этого документа США могли к 2025 году потерять 2,7 млн рабочих мест.

США подписали этот документ в апреле и ратифицировали в сентябре 2016 года.

В сентябре 2017 года Белый дом заявил, что США не будут выходить из соглашения, однако попытаются скорректировать условия своего участия в нем.

ЮНЕСКО

12 октября 2017 года США заявили о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). США обвинили ее в "антиизраильской предвзятости" и заявили о необходимости глобального реформирования этой структуры. Кризис в отношениях США и ЮНЕСКО возник еще в 2011 году, когда Вашингтон прекратил ее финансирование, выразив несогласие с решением принять в организацию Палестину, не являющуюся государством - членом ООН (взнос США составлял порядка 22% бюджета - $70-80 млн в год).

После чего, согласно уставу, США были лишены права голоса, однако до октября 2017 года остались членом руководящего органа - Исполнительного совета.

США вступили в ЮНЕСКО в 1946 году, в 1985 году покинули ее, обвинив в антиамериканизме и расточительстве, в 2003 году членство было возобновлено. Новое решение о выходе вступит в силу 31 декабря 2018 года.

Соглашение по Ирану

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот документ был подписан 14 июля 2015 года Ираном и группой стран в составе Великобритании, США, России, Франции, Китая и Германии, известной как "шестерка" международных посредников. Документ предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой, в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль.

Несмотря на заявления МАГАТЭ о выполнении Ираном своих обязательств, администрация Трампа считает, что СВПД оставляет Ирану возможность для создания ядерной бомбы в обход ограничений. Комментируя решение США о выходе из соглашения, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что этот шаг открывает Тегерану путь "для любых действий".

Позже администрация Трампа предложила разработать новое соглашение и выдвинула Ирану 12 условий, в их числе требование прекратить работы по обогащению урана, никогда не заниматься переработкой плутония и закрыть реактор на тяжелой воде.

Сокращение финансирования структур ООН

В сентябре 2017 года США инициировали сокращение бюджета ООН на 2018-2019 год. В декабре 2017 года Генассамблея урезала бюджет организации до $5,39 млрд - на $166 млн меньше, чем в предыдущий двухлетний период. Таким образом, взнос США уменьшился на $19,4 млн (до $591,4 млн). Кроме того, США снизили взнос на миротворческую деятельность ООН с 28,5% до 25%, а также уменьшили расходы на деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Если в 2017 году США перечислили агентству более $350 млн (примерно половина бюджета БАПОР), то в 2018 году эта сумма составила всего $60 млн. В результате БАПОР резко сократила оказание помощи в секторе Газа.