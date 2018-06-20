Совет ООН по правам человека. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 июня США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека. По словам постоянного представителя страны при ООН Никки Хейли, организация действует предвзято по отношению к США и Израилю. Это первый случай, когда страна покидает Совет. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории Совета ООН по правам человека, его членстве, структуре и деятельности, а также позиции США.
С инициативой о создании Совета ООН по правам человека (СПЧ; United Nations Human Rights Council) выступил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в апреле 2005 года на 61-й сессии Комиссии ООН по правам человека (орган был создан в 1946 году). По мнению Аннана, с годами деятельность Комиссии стала излишне политизированной. Также указывалось, что орган, призванный следить за соблюдением прав человека, оказался не в состоянии предотвратить в 2004 году гуманитарный кризис в суданской провинции Дарфур. Резолюция, осуждающая позицию суданских властей в ходе межэтнического конфликта, так и не была принята, а Судан вновь вошел в состав Комиссии. Эта ситуация в полной мере проявила глубокий кризис ооновского института. 15 марта 2006 года, Генеральная Ассамблея ООН учредила СПЧ, 27 марта Комиссия передала ему полномочия, а 16 июня официально прекратила существование. Первая сессия Совета состоялась 18-30 июня 2006 года.
СПЧ является постоянным межправительственным органом. В отличие от Комиссии, которая действовала при Экономическом и Социальном Совете (ЭКОСОС), СПЧ - вспомогательный орган ГА ООН. В его компетенцию входит рассмотрение ситуаций, связанных с нарушением прав человека, и оказание технической помощи государствам по выполнению обязательств в этой области. Совет выносит рекомендации ГА ООН по дальнейшему развитию международного права в области прав человека. СПЧ работает в тесном сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.
СПЧ состоит из 47 государств, которые избираются большинством членов ГА ООН прямым голосованием по принципу географического распределения (по 13 мест имеют государства Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона; восемь мест у стран Латинской Америки и Карибского бассейна; семь мест закреплены за Западной Европой и другими государствами и шесть - за восточноевропейскими государствами). В ходе избрания членов СПЧ Генассамблея принимает во внимание вклад государств-кандидатов в деятельность по защите прав человека, а также их добровольные обязательства в этой сфере. Члены Совета исполняют свои обязанности в течение трех лет и не имеют права на переизбрание после двух сроков подряд. Ежегодно состав обновляется на одну треть.
ГА ООН может приостановить членство в Совете страны, которая совершает систематические нарушения прав человека. До сих пор такое решение принималось лишь в марте 2011 года в отношении Ливии, где разгорелся политический кризис. В ноябре того же года, после свержения режима Муаммара Каддафи, членство страны было восстановлено.
Руководство Советом осуществляет бюро, состоящее из председателя и четырех его заместителей (все они представляют пять региональных групп). Срок полномочий бюро - один год, без возможности переизбрания на второй срок подряд. В 2018 году организацию возглавляет представитель Словении Воислав Шуц.
Штаб-квартира СПЧ - в Женеве.
Совет проводит не менее трех сессий в год. Кроме того, он собирается на специальные сессии, в том числе для рассмотрения тревожных ситуаций с правами человека в отдельных странах по требованию одного из своих членов и при поддержке одной трети состава. В ходе сессий принимаются резолюции (с 2006 года - свыше 1,5 тыс.; в них рассматривались вопросы, связанные с террористической деятельностью, нарушением демократических свобод, прав детей и женщин, гендерным неравенством; всего более 120 тем).
В 2007 года Совет установил процедуру рассмотрения жалоб (от отдельных лиц или неправительственных организаций), чтобы реагировать на случаи нарушения прав человека в любой точке мира. К настоящему моменту рассмотрено 14 исков, в том числе по ситуации с правами человека в Киргизии, в Узбекистане, в Туркменистане, в Иране, в Ираке.
С 2008 года Совет применяет (раз в четыре года) контрольный механизм - Универсальный периодический обзор. В его рамках каждая страна-член ООН информирует о предпринятых ею мерах по улучшению положения в области прав человека.
Кроме того, в Совете действуют рабочие группы, специальные докладчики, представители и независимые эксперты, которые осуществляют мониторинг, проводят исследования и консультации как по общим темам, так и по ситуации в ряде стран. Предусмотрены ежегодные отчеты докладчиков перед СПЧ, который в свою очередь отчитывается перед ГА ООН.
В разные годы при Совете были созданы специальные комиссии по расследованию фактов нарушений прав человека в ряде государств. Так, с 2011 года действует комиссия по Сирии. В последнем докладе, представленном на 37-й сессии СПЧ (февраль-март 2018 года), указывается на продолжающиеся в стране нарушения прав человека, включая "пытки в заключении, насильственные исчезновения, сексуальное и гендерное насилие, нападения на медицинские и образовательные учреждения" и др. При этом подчеркивается, что ни одна из сторон не соблюдает своих обязательств по защите мирных жителей.
Также действуют миссия независимых экспертов по расследованию нарушений прав человека в Бурунди, комиссия по Южному Судану (с 2016), группа экспертов по Йемену (с 2017 года) и др.
Закончили деятельность комиссии по изучению ситуации в Ливии (2011-2012), по КНДР (2013-2014), Эритрее (2014-2016) и др.
США впервые были избраны в состав СПЧ в мае 2009 года (на срок с 1 января 2010 года до 31 декабря 2012 года), переизбраны в ноябре 2012 года (до конца 2015 года). В третий раз страна стала членом СПЧ 1 января 2017 года, срок должен был истечь в конце 2019 года.
По словам председателя СПЧ Воислава Шуца, решение о замене страны в составе организации должна принять ГА ООН.
США и ранее говорили о возможности покинуть СПЧ. Так, в марте 2017 года заместитель помощника госсекретаря Эрин Беркли заявила, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос об участии страны в работе Совета "исходя из возможности реформирования его деятельности и сбалансированности повестки дня". Американские СМИ указывали, что Совет "предвзято относится к Израилю".
В мае 2018 года на специальной сессии, посвященной обострению ситуации на оккупированных Израилем палестинских территориях, США обвинили СПЧ в одностороннем подходе к оценке событий в секторе Газа, отметив, что "реальной причиной вспышки насилия стали действия палестинского движения "Хамас".
Заявив 19 июня о выходе из СПЧ, Никки Хейли подчеркнула, что США "будут готовы вновь присоединиться" к организации, если в ней будет проведена реформа.