Совет ООН по правам человека. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 июня США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека. По словам постоянного представителя страны при ООН Никки Хейли, организация действует предвзято по отношению к США и Израилю. Это первый случай, когда страна покидает Совет. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории Совета ООН по правам человека, его членстве, структуре и деятельности, а также позиции США.

История создания

С инициативой о создании Совета ООН по правам человека (СПЧ; United Nations Human Rights Council) выступил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в апреле 2005 года на 61-й сессии Комиссии ООН по правам человека (орган был создан в 1946 году). По мнению Аннана, с годами деятельность Комиссии стала излишне политизированной. Также указывалось, что орган, призванный следить за соблюдением прав человека, оказался не в состоянии предотвратить в 2004 году гуманитарный кризис в суданской провинции Дарфур. Резолюция, осуждающая позицию суданских властей в ходе межэтнического конфликта, так и не была принята, а Судан вновь вошел в состав Комиссии. Эта ситуация в полной мере проявила глубокий кризис ооновского института. 15 марта 2006 года, Генеральная Ассамблея ООН учредила СПЧ, 27 марта Комиссия передала ему полномочия, а 16 июня официально прекратила существование. Первая сессия Совета состоялась 18-30 июня 2006 года.

Задачи Совета

СПЧ является постоянным межправительственным органом. В отличие от Комиссии, которая действовала при Экономическом и Социальном Совете (ЭКОСОС), СПЧ - вспомогательный орган ГА ООН. В его компетенцию входит рассмотрение ситуаций, связанных с нарушением прав человека, и оказание технической помощи государствам по выполнению обязательств в этой области. Совет выносит рекомендации ГА ООН по дальнейшему развитию международного права в области прав человека. СПЧ работает в тесном сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.

Состав Совета

СПЧ состоит из 47 государств, которые избираются большинством членов ГА ООН прямым голосованием по принципу географического распределения (по 13 мест имеют государства Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона; восемь мест у стран Латинской Америки и Карибского бассейна; семь мест закреплены за Западной Европой и другими государствами и шесть - за восточноевропейскими государствами). В ходе избрания членов СПЧ Генассамблея принимает во внимание вклад государств-кандидатов в деятельность по защите прав человека, а также их добровольные обязательства в этой сфере. Члены Совета исполняют свои обязанности в течение трех лет и не имеют права на переизбрание после двух сроков подряд. Ежегодно состав обновляется на одну треть.

ГА ООН может приостановить членство в Совете страны, которая совершает систематические нарушения прав человека. До сих пор такое решение принималось лишь в марте 2011 года в отношении Ливии, где разгорелся политический кризис. В ноябре того же года, после свержения режима Муаммара Каддафи, членство страны было восстановлено.

Руководство Советом осуществляет бюро, состоящее из председателя и четырех его заместителей (все они представляют пять региональных групп). Срок полномочий бюро - один год, без возможности переизбрания на второй срок подряд. В 2018 году организацию возглавляет представитель Словении Воислав Шуц.

Штаб-квартира СПЧ - в Женеве.

Деятельность

Совет проводит не менее трех сессий в год. Кроме того, он собирается на специальные сессии, в том числе для рассмотрения тревожных ситуаций с правами человека в отдельных странах по требованию одного из своих членов и при поддержке одной трети состава. В ходе сессий принимаются резолюции (с 2006 года - свыше 1,5 тыс.; в них рассматривались вопросы, связанные с террористической деятельностью, нарушением демократических свобод, прав детей и женщин, гендерным неравенством; всего более 120 тем).

В 2007 года Совет установил процедуру рассмотрения жалоб (от отдельных лиц или неправительственных организаций), чтобы реагировать на случаи нарушения прав человека в любой точке мира. К настоящему моменту рассмотрено 14 исков, в том числе по ситуации с правами человека в Киргизии, в Узбекистане, в Туркменистане, в Иране, в Ираке.

С 2008 года Совет применяет (раз в четыре года) контрольный механизм - Универсальный периодический обзор. В его рамках каждая страна-член ООН информирует о предпринятых ею мерах по улучшению положения в области прав человека.

Кроме того, в Совете действуют рабочие группы, специальные докладчики, представители и независимые эксперты, которые осуществляют мониторинг, проводят исследования и консультации как по общим темам, так и по ситуации в ряде стран. Предусмотрены ежегодные отчеты докладчиков перед СПЧ, который в свою очередь отчитывается перед ГА ООН.

В разные годы при Совете были созданы специальные комиссии по расследованию фактов нарушений прав человека в ряде государств. Так, с 2011 года действует комиссия по Сирии. В последнем докладе, представленном на 37-й сессии СПЧ (февраль-март 2018 года), указывается на продолжающиеся в стране нарушения прав человека, включая "пытки в заключении, насильственные исчезновения, сексуальное и гендерное насилие, нападения на медицинские и образовательные учреждения" и др. При этом подчеркивается, что ни одна из сторон не соблюдает своих обязательств по защите мирных жителей.

Также действуют миссия независимых экспертов по расследованию нарушений прав человека в Бурунди, комиссия по Южному Судану (с 2016), группа экспертов по Йемену (с 2017 года) и др.

Закончили деятельность комиссии по изучению ситуации в Ливии (2011-2012), по КНДР (2013-2014), Эритрее (2014-2016) и др.

США в СПЧ

США впервые были избраны в состав СПЧ в мае 2009 года (на срок с 1 января 2010 года до 31 декабря 2012 года), переизбраны в ноябре 2012 года (до конца 2015 года). В третий раз страна стала членом СПЧ 1 января 2017 года, срок должен был истечь в конце 2019 года.

По словам председателя СПЧ Воислава Шуца, решение о замене страны в составе организации должна принять ГА ООН.

США и ранее говорили о возможности покинуть СПЧ. Так, в марте 2017 года заместитель помощника госсекретаря Эрин Беркли заявила, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос об участии страны в работе Совета "исходя из возможности реформирования его деятельности и сбалансированности повестки дня". Американские СМИ указывали, что Совет "предвзято относится к Израилю".

В мае 2018 года на специальной сессии, посвященной обострению ситуации на оккупированных Израилем палестинских территориях, США обвинили СПЧ в одностороннем подходе к оценке событий в секторе Газа, отметив, что "реальной причиной вспышки насилия стали действия палестинского движения "Хамас".

Заявив 19 июня о выходе из СПЧ, Никки Хейли подчеркнула, что США "будут готовы вновь присоединиться" к организации, если в ней будет проведена реформа.