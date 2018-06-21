Московская высшая школа социальных и экономических наук. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 июня 2018 года стало известно, что Московской высшей школе социальных и экономических наук (МВШСЭН, "Шанинка") отказано в аккредитации образовательной деятельности. Соответствующий приказ был подписан руководителем Рособрнадзора Сергеем Кравцовым 20 июня 2018 года.

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования "Московская высшая школа социальных и экономических наук" является негосударственным международным образовательным учреждением.

МВШСЭН была основана в 1995 году профессором социологии Манчестерского университета (Великобритания) Теодором Шаниным (в 1995-2007 годах был ректором, с 2007 года - президент школы). Грант на ее создание был выделен фондом Джорджа Сороса "Открытое общество" (он же оплачивал учебу для студентов из регионов). Также среди спонсоров школы были Академия народного хозяйства (ныне в составе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) и Центрально-Европейский университет (Венгрия). Первоначально учебное заведение позиционировало себя как ведущий российско-британский вуз, где преподавание велось на двух языках по российским и британским стандартам.

В число учредителей школы входят: фонд "Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара", фонд "Новое экономическое образование", Фонд экономической политики, Благотворительный фонд культурных инициатив и Центр независимых исследований в области образования и науки.

До настоящего времени МВШСЭН реализовывала 16 образовательных программ высшего образования (шесть - по бакалавриату, 10 - по магистерским направлениям), а также программы по дополнительному профессиональному образованию (повышения квалификации и профессиональной переподготовки). Имела лицензию на право ведения образовательной деятельности (выдана Рособрнадзором 19 июня 2015 года) и свидетельство о государственной аккредитации (7 августа 2015 года).

В МВШСЭН пять факультетов (менеджмента в сфере образования, права, управления социокультурными проектами, социальных наук, практической психологии) и 13 кафедр, в том числе межфакультетская кафедра английского языка. В структуру также входят: Центр исследований фольклора и антропологии города, Международный центр современной социологической теории, научно-исследовательский центр "Интерцентр".

В 2017 году Московская высшая школа социальных и экономических наук заняла второе место в рейтинге востребованности вузов сферы управления (экономика, финансы, юриспруденция) в РФ.

Ежегодно в школе обучались более 300 студентов. Всего с 1995 года выпускниками МВШСЭН стали более 2,5 тыс. человек.

Ректор МВШСЭН - Сергей Зуев.

Официальный сайт школы - msses.ru.