Биография советника президента РФ Валентина Юмашева

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах. В 1997-1998 годах Юмашев возглавлял администрацию президента РФ Бориса Ельцина, в 1996-1997 и 1998-1999 годах был советником главы государства.

Валентин Борисович Юмашев родился 15 декабря 1957 года в Перми. Его мать, Фаина Юмашева, работала воспитательницей в детском саду. Позднее, когда Валентину Юмашеву было 16 лет, он вместе с матерью переехал в Московскую область. Фаина Юмашева зарабатывала уборкой писательских дач в Переделкине, а Валентин работал дворником на даче писателя Корнея Чуковского.

Окончил Школу юного журналиста при Московском государственном университете (МГУ) им. М. В. Ломоносова.

По одним сведениям, окончил факультет журналистики МГУ, по другим - учился на заочном отделении, которое не окончил.

В 1976 года начал работать курьером в газете "Комсомольская правда", затем проходил срочную службу в Советской армии.

В 1978-1979 годах работал корреспондентом-стажером газеты "Московский комсомолец".

С 1979 по 1987 год - стажер, затем корреспондент газеты "Комсомольская правда". Был редактором ("капитаном") молодежного раздела "КП" "Алый парус". В тот же период работал обозревателем газеты "Известия".

В 1987-1991 годах - корреспондент, обозреватель журнала "Огонек", руководил также отделом писем. Входил в редколлегию журнала.

В 1989 году во время избирательной кампании по выборам народных депутатов СССР познакомился при посредничестве Александра Коржакова с народным депутатом СССР Борисом Ельциным. Вместе с режиссером Геннадием Поповым участвовал в создании документального фильма "Борис Ельцин. Портрет на фоне борьбы" (1990). В последующие годы стал литературным помощником Ельцина, вел литературную запись его книг "Исповедь на заданную тему" (1990), "Записки президента" (1994).

В 1991-1995 годах - заместитель главного редактора журнала "Огонек". Главным редактором журнала до 1992 года был Виталий Коротич, затем Лев Гущин.

С августа 1995 года по август 1996 года - генеральный директор закрытого акционерного общества "Огонек". Во время президентской кампании 1996 года входил в предвыборный штаб Бориса Ельцина.

13 августа 1996 года был назначен советником президента РФ по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации. Занимал этот пост до февраля 1997 года.

С 11 марта 1997 года по 7 декабря 1998 года занимал должность руководителя администрации президента РФ. Сменил на этом посту Анатолия Чубайса.

С 3 апреля 1997 года по 18 декабря 1998 года - председатель Комиссии при президенте по Государственным премиям РФ в области литературы и искусства.

14 мая 1997 года был назначен председателем Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ.

С 22 мая 1997 года по 13 апреля 1999 года - член Совета безопасности РФ.

С 6 июня 1997 года по 3 марта 1998 года - член Совета обороны РФ.

23 декабря 1998 года был назначен советником президента РФ "на общественных началах". По данным СМИ, готовил текст обращения президента РФ Бориса Ельцина о его досрочной отставке 31 декабря 1999 года.

В 2000 году вошел в состав учредителей Фонда первого президента России Б. Н. Ельцина (ныне - Фонд "Президентский центр Б. Н. Ельцина", "Ельцин Центр"). Является членом правления и советником Фонда.

По данным СМИ, в 2011 году владел 49,58% акций открытого акционерного общества "Сити" - компании, управляющей Московским международным деловым центром "Москва-Сити".

Действительный государственный советник РФ I класса (1997).

Дважды отмечен благодарностью президента РФ (1996, 1997).

С 2002 года женат вторым браком на Татьяне Дьяченко, дочери бывшего президента РФ Бориса Ельцина. В этом браке родилась дочь Мария (род. 2002).

Первая жена, Ирина Веденеева (род. 1962), журналист, работала корреспондентом газеты "Советский спорт". Дочь Полина (род. 1980) училась в частной школе в Великобритании вместе с внуком президента РФ Бориса Ельцина Борисом Дьяченко и Алексеем, сыном Анатолия Чубайса. В 2001-2017 годах была замужем за предпринимателем Олегом Дерипаской. В настоящее время Полина Дерипаска - председатель совета директоров издательского дома Forward Media Group (журнал Hello, интернет-издания Furfur, The Village, Wonderzine).