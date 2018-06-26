Биография полпреда президента в УФО Николая Цуканова

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 июня 2018 года указом главы государства Николай Цуканов назначен полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО). Ранее он занимал должность помощника президента РФ. На посту полпреда Николай Цуканов сменил Игоря Холманских, который руководил УФО с 2012 г.

Николай Николаевич Цуканов родился 22 марта 1965 года в поселке Липово Гусевского района Калининградской области. Его родители работали на швейной фабрике в городе Гусев. Отец - мастер-наладчик швейного оборудования, мать - закройщица, депутат Гусевского районного Совета народных депутатов.

В 1983 году Цуканов окончил в Гусеве среднее профессионально-техническое училище №17 по специальности "электрогазосварщик". С 1988 года учился на агрономическом факультете Калининградского филиала Ленинградского сельскохозяйственного института, однако его не окончил. В 1999 году получил диплом Высшей школы приватизации и предпринимательства (Москва) по специальности "юриспруденция".

Кандидат психологических наук. В 2002 году в Казанском государственном техническом университете имени А. Н. Туполева защитил диссертацию на тему "Цели и мотивы деятельности менеджера как факторы, влияющие на его эмоциональное выгорание".

После окончания ПТУ работал электросварщиком на заводе "Микродвигатель" в Гусеве.

В 1983-1985 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР в Центральной группе советских войск в Чехословакии.

После окончания службы решением Гусевского городского комитета ВЛКСМ был направлен вожатым в пионерский лагерь "Орленок".

С 1986 года работал освобожденным заместителем секретаря комитета ВЛКСМ совхоза "Романово" Зеленоградского района Калининградской области. Затем - инструктором Гусевского горкома ВЛКСМ: возглавлял совет молодых специалистов, а также курировал сельское хозяйство.

В начале 1990-х годов занялся бизнесом. Создал в Гусеве строительную фирму "Лава", занимавшуюся ремонтными работами, позднее участвовал в организации совместного российско-польского предприятия по деревообработке.

В 1996 году уехал на учебу в Москву.

С 2000 года работал юристом в московском ЗАО "Научно-технический центр "Техинвестмед" (специализировалось на торговле медицинским оборудованием). Некоторое время был учредителем этой фирмы.

В 2003 году вернулся в Калининградскую область. В Гусеве создал и возглавил группу компаний "Аматэл" (основное направление - швейное производство).

Являлся помощником депутата Госдумы РФ Екатерины Лаховой, советником по экономическим вопросам губернатора Калининградской области Владимира Егорова.

В 2005-2010 годах - мэр Гусева. 17 апреля 2005 года во втором туре был избран главой администрации муниципального образования "Гусевский муниципальный район", за него проголосовали 57,58% избирателей (баллотировался в порядке самовыдвижения).

В 2009-2010 годах занимал должность председателя ассоциации "Совет муниципальных образований Калининградской области".

С июля 2010 года по сентябрь 2011 года - секретарь политсовета Калининградского регионального отделения партии "Единая Россия".

В 2010-2016 годах - губернатор Калининградской области. 30 августа 2010 года Калининградская областная дума утвердила его руководителем региона по представлению президента РФ Дмитрия Медведева. 28 сентября того же года Николай Цуканов официально вступил в должность. Сменил на посту главы области Георгия Бооса.

4 декабря 2011 года был избран депутатом Государственной думы VI созыва по списку партии "Единая Россия" (второй номер в региональной группе №42, Калининградская обл.). От депутатского мандата отказался.

27 июня 2015 года указом президента РФ Владимира Путина Николай Цуканов был досрочно отправлен в отставку с поста губернатора и назначен врио главы Калининградской области.

13 сентября 2015 года одержал победу на выборах губернатора Калининградской области, набрав 70,41% голосов (был выдвинут партией "Единая Россия"). Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ, Игорь Ревин получил 10,22%. 21 сентября того же года состоялась церемония инаугурации.

28 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Николая Цуканова с поста губернатора Калининградской области.

В июле 2016 года он перешел на работу в Администрацию президента РФ. С 28 июля 2016 года по 25 декабря 2017 года - полномочный представитель главы государства в Северо- Западном федеральном округе (сменил на этом посту Владимира Булавина).

С 12 августа 2016 года - член Совета безопасности РФ.

С 25 декабря 2017 года был помощником президента РФ по вопросам местного самоуправления.

Член Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам (с 30 июня 2016 года).

Общая сумма декларированного дохода за 2017 год составила 41 млн 206 тыс. рублей, супруги - 17 млн 684 тыс. рублей.

Действительный государственный советник РФ I класса (2016).

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2010).

Женат вторым браком. Супруга - Светлана Александровна (род. 1978, девичья фамилия - Бабич), работала в Совете муниципальных образований Калининградской области. Двое сыновей - Юрий (род. 1987) и Николай (род. 2012). Юрий Цуканов, выпускник юридического факультета Московского государственного социального университета, предприниматель, директор Дворца спорта "Янтарный" в Калининграде. По данным "СПАРК-Интерфакс", является совладельцем (50% акций) ООО "НТЦ "Техинвестмед".

Увлечения: охота, рыбалка.