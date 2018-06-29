Крупные инциденты со стрельбой в США с 2017 года. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 июня 2018 года в результате стрельбы на территории главного офиса газеты Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд) погибли пять человек. Стрелявший арестован.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила хронологию случаев массовых убийств в США с применением огнестрельного оружия, жертвами в которых становились пять и более человек. Всего с 2017 года таких случаев было 10 (с учетом инцидента 28 июня).

7 января 2017 года в международном аэропорту Форт- Лодердейл (штат Флорида) в зоне выдача багажа один из прибывших рейсом из Канады пассажиров открыл огонь из пистолета. Погибли пять человек, еще 36 человек пострадали. Стрелявший, 27-летний Эстебан Сантьяго-Руис, житель Аляски, бывший служащий Национальной гвардии США, был обезврежен охраной. Агентство AP сообщило, что в ноябре 2016 года Сантьяго по результатам беседы с сотрудниками ФБР был направлен на психиатрическую экспертизу, так как заявлял, что над его разумом установило контроль правительство США. Несмотря на утверждения адвокатов о том, что Сантьяго-Руис страдает шизофренией, суд признал его вменяемым. Приговор по его делу еще не вынесен.

27 мая 2017 года в нескольких поселках в округе Линкольн (штат Миссисипи) в течение нескольких часов были застрелены восемь человек, в том числе заместитель шерифа. Стрелявший - ранее неоднократно судимый 35-летний Кори Гадболт - был арестован полицией. Он сознался, что решил отомстить семье супруги, которая незадолго до этого подала на развод.

5 июня 2017 года в офисном здании в городе Орландо (штат Флорида) в результате стрельбы погибли пять человек. Нападавший, 45-летний Джон Роберт Нейманн-младший, покончил с собой. Выяснилось, что он расстрелял своих бывших коллег в отместку за увольнение.

10 сентября 2017 года в городе Плано (штат Техас) в результате стрельбы в жилом доме погибли восемь человек. Нападавший, 32-летний Спенсер Хайт, застрелил свою жену, подавшую на развод с ним, и ее гостей. Стрелок был убит полицией при задержании. Сообщалось, что незадолго до массового убийства Хайт потерял работу и стал злоупотреблять алкоголем.

1 октября 2017 года в Лас-Вегасе (штат Невада) в результате стрельбы на фестивале музыки в стиле кантри Route 91 Harvest возле гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay погибли 59 человек, более 500 получили ранения. По данным полиции, огонь с балкона 32-го этажа Mandalay Bay вел 64-летний Стивен Пэддок. Он покончил с собой до прибытия полицейских. Стрельба в Лас-Вегасе стала самым кровопролитным случаем массового расстрела людей в новейшей истории США.

5 ноября 2017 года мужчина открыл стрельбу в баптистской церкви в городке Саутерленд-Спрингс на юге штат Техас. В результате инцидента погибли 26 человек, еще около 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Злоумышленник покончил с собой, полицейские обнаружили его тело в автомобиле на границе с соседним округом. Стрелком оказался 26-летний Девин Келли, который ранее служил в ВВС США, но в 2014 году был уволен за неуставное поведение и приговорен к заключению сроком на 12 месяцев.

13-14 ноября 2017 года в населенном пункте Ранчо-Техама (штат Калифорния) мужчина застрелил свою жену, а затем еще четырех человек, в том числе одного ребенка в местной начальной школе. Ранения получили 18 человек. Нападавший, 44-летний Кевин Дженсон Нил, был застрелен полицией.

14 февраля 2018 года в результате стрельбы в старшей школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд (штат Флорида) погибли 17 человек, еще 14 пострадавших были госпитализированы. Преступник, бывший ученик этой школы 19-летний Николас Круз, исключенный за нарушения дисциплины, был задержан полицией. 15 февраля 2018 года американские власти предъявили ему обвинения в 17 умышленных убийствах.

18 мая 2018 года в результате массового расстрела, произошедшего в одной из школ Санта-Фе (штат Нью-Мексико) погибли 10 человек - девять учеников и один преподаватель. Огонь открыл учащийся школы, 17-летний Димитриос Пагуртис. Полиция задержала стрелявшего.